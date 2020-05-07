Коронавирус
РИА НовостиГлавврач московской поликлиники умерла от коронавируса
В Москве умерла главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева, заразившаяся коронавирусом. Об этом сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.
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Главный врач поликлиники №180 с подтвержденным коронавирусом скончалась в Москве
Агентство Москва05:18
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