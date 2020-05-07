В Москве умерла главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева, заразившаяся коронавирусом. Об этом сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

Фигурное катание Трусова прокомментировала уход от Тутберидзе Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала уход от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. 8

Общество В Москве скончался 51 пациент с коронавирусом В Москве скончался 51 пациент с COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. 413

Политика Мишустин провел совещание по мерам поддержки экономики Меры, которые обсуждались на совещании, призваны восстановить нормальный ритм работы экономики после снятия ограничений, связанных с коронавирусом, говорится в сообщении. 7

Общество Минпросвещения не исключает перенос ЕГЭ на август В начале апреля опубликован проект расписания ЕГЭ, сдача экзаменов должна начаться 8 июня, а закончиться 11 июля. 67

Политика Боксеров Усика и Ломаченко записали во враги Украины Боксеров записали во враги Украины, обвинили в отрицании российской агрессии, участии в организованных Россией антиукраинских пропагандистских мероприятиях и попытках выступить против независимости украинского православия от контроля России. 7

Происшествия Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств. 2,4K

Политика Кремль напомнил о пяти днях до истечения указа Путина о самоизоляции Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе россиян из самоизоляции, ответил, что до окончания введенного ранее срока еще есть время. 38

Общество Собянин выступил за ужесточение требований для передвижения по Москве «Необходимо ужесточать требования передвижения по городу, к санитарной защите людей, поэтому с 12 числа будет вводиться еще и жесткий режим проезда на общественном транспорте - только в масках, только в перчатках», — сообщил столичный градоначальник. 203

Политика КС Молдавии признал неконституционным соглашение о кредите от России Конституционный суд Молдавии признал неконституционным соглашение о получении страной кредита от России в размере €200 млн.

Общество В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса Как отмечал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, возможность новой волны COVID-19 будет определяться свойствами возбудителя и выраженностью его мутации. 389

Общество Судно-трубоукладчик «Академик Черский» взяло курс на Германию В четверг судно "Академик Черский" снялось с рейда в Гданьском заливе неподалеку от Калининграда и взяло курс в сторону Германии. 1K

Наука Созданы растения, которые могут светиться Во время новой работы гены светящихся грибов специалисты пересадили в растения табака. 137

Общество Генпрокуратура признала фейками ролики о «чипировании» россиян Генеральная прокуратура России признала фейками размещенные в интернете видеозаписи о создании коронавируса как биологического оружия ради чипирования населения и установления глобального мирового порядка. 1,1K

Футбол Радимов назвал максимумом Соболева скамейку запасных «Спартака» «Прогноз: максимум, что ждет Соболева после первого круга, если вернется РПЛ – место на скамейке с ромбиком на груди!», — написал Радимов в «твиттере».

Происшествия Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч По версии следствия, с октября 2007 по июль 2013 года банкиры ежемесячно передавали полковнику ФСБ в кафе «Кофемания» на Пушечной улице и в других заведениях по €100–150 тыс. за общее покровительство. 846

Общество В Санкт-Петербурге введут обязательный масочный режим В условиях пандемии коронавируса COVID-19 в Санкт-Петербурге будет обязательным ношение масок и перчаток, сообщил вице-губернатор Евгений Елин. 512

Общество Власти объяснили слова российского губернатора о разгоне людей Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова об использовании средств дезинфекции для разгона людей, которые распространил ряд СМИ, были вырваны из контекста. 1,9K