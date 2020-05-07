Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиГлавврач московской поликлиники умерла от коронавируса

В Москве после заражения коронавирусом умерла главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.
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Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса

РИА Новости07:29

Главврач московской поликлиники умерла после заражения коронавирусом

Lenta.ru06:22

Скончалась главврач городской поликлиники № 180 с подтвержденным коронавирусом

Москва 2405:29

Умерла заразившаяся коронавирусом главврач московской поликлиники

ТВ Центр05:51

Главврач столичной поликлиники номер 180 скончалась от коронавируса

Вечерняя Москва05:53

Главный врач поликлиники №180 с подтвержденным коронавирусом скончалась в Москве

Агентство Москва05:18

Главврач городской поликлиники №180 с подтвержденным коронавирусом умерла в Москве

ТАСС05:12
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News.ru вчера в 08:30
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1. В столице начнет действовать масочный режим Ношение масок и перчаток из-за эпидемии коронавруса станет обязательным для всех москвичей, которые пользуются общественным транспортом.
Lenta.ru 05:47
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Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться

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Общество

Прокуратура проверит «рыбалку» чиновников из ЗАТО Александровск

Прокуратура Мурманской области по размещенной в сети информации начала проверку исполнения должностными лицами администрации ЗАТО Александровск правил поведения, обязательных для граждан и организаций при введении режима повышенной готовности.
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Общество

За сутки в России выявили 11231 случай коронавируса

За последние сутки в России выявлен 11 231 новый случай коронавируса в 84 регионах. Из них 48,7% не имели клинических проявлений болезни.
Новгородские ведомости 03:50
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Происшествия

Число пострадавших при обстреле села в ДНР выросло до пяти — СЦКК

Соледар, ДНР, 7 мая 2020, 14:23 — REGNUM В результате обстрела украинскими формированиями села Саханка в Новоазовском районе ДНР ранены пять человек.
REGNUM 07:23
Общество

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Представитель H&M настаивает, что в России откроются все магазины сети после снятия ограничений для непродуктового ритейла.
Коммерсантъ вчера в 18:58
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Экономика

Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги

Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru 05 мая в 18:45
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Общество

В Новой Москве закончили снос павильонов шоу «Дом-2»

В Троицком административном округе завершился снос съемочных павильонов популярного телевизионного шоу "Дом-2", сообщили РИА Недвижимость в департаменте по развитию новых территорий Москвы.
РИА Новости вчера в 09:36
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Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
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Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, похожий на голос главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова, призывает "работать с максимальным эффектом" и заявляет, что "эта страшная штука должна способствовать разгону людей".
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Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко

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Vprognoze.ru вчера в 22:37
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Общество

В Москве за сутки госпитализировали меньше пациентов с коронавирусом, чем выписали

ТАСС 04:20
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Экономика

Правительство и ЦБ заключили акционерное соглашение по Сбербанку

ЦБ 30 апреля заключил с правительством в лице Минфина акционерное соглашение по продаже доли в Сбербанке и передал его оставшуюся акцию, говорится в сообщении Центробанка.
Газета.Ru 07:16
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Политика

В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина

Кремль не склонен полностью доверять соцопросам, которые проводит Левада-центр, из-за их методики.
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Армия и оружие

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Общество

Онищенко: коронавирус уже «выдыхается»

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что коронавирус начал "выдыхаться".
Газета.Ru 01:17
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Происшествия

Сразу после назначения нового главврача омской ГКБ № 1 случилось ЧП

Напомним, сегодня министр здравоохранения Омской области назначила нового главврача БСМП № 1. Им стал Андрей Викторович Прохоренко, который ранее занимал должность заместителя по хирургической помощи.
Om1.ru 06:15
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В МИД Чехии назвали условия улучшения отношений с Россией

Глава МИД Чехии Томаш Петржичек в интервью РБК рассказал, что отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг памятника маршалу Коневу только осложнил их.
РИА Новости 01:56
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Спорт

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Cyber.sports.ru 06:50
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Общество

Дату окончания пандемии коронавируса в России передвинули

Ранее ученые сообщали, что пандемия в РФ сократится на 97% к 24 мая, а к 4 июня заболеваемость снизится на 99%.
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Александр Емельяненко хочет провести бой с Тайсоном

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Общество

Перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты

Российские власти могут разрешить перевозчикам по воздуху, железной дороге и воде не возвращать пассажирам деньги за отмененные рейсы, а заменить их ваучерами, пишет газета "Коммерсант".
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Общество

Вирусолог оценил риски распространения коронавируса летом

Доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн считает, что летом распространение коронавируса пойдет на спад.
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Владелец «Спартака» Леонид Федун попал в больницу с коронавирусом

Совладелец нефтяной компании «Лукойл» и владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун госпитализирован после заражения коронавирусом.
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Эксперты "Российской газеты" составили рейтинг вседорожников "прошлых лет", которые способны с легкостью покорить бездорожье и дадут фору настоящим внедорожникам.
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