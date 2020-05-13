с чего всё началось

Лечение в столичной больнице в Коммунарка проходят 317 пациентов, из них у 72% подтвержден коронавирус, сообщил главврач больницы Денис Проценко на своей странице в Facebook.

Почти 320 пациентов лечат в больнице в Коммунарке

Экономика Аналитики зафиксировали падение уровня одобрения кредитов По данным НБКИ снижение уровня одобрения произошло за счет граждан с низким кредитным рейтингом. 4

Общество Татьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун, в свою очередь, пожелал Пескову скорейшего выздоровления, отметив, что в Анкаре высоко ценят сотрудничество с Москвой по борьбе с COVID-19. 1,2K

Спорт Умер главный тренер женской сборной России по борьбе Главный тренер женской российской сборной по борьбе Магомед Алиомаров умер в возрасте 67 лет.

Общество Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON Основатель Telegram Павел Дуров объявил о прекращении работы над блокчейн-платформой Telegram Open Network (TON), в которую инвесторы вложили $1,7 млрд. 389

Политика Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша» Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter. 388

Происшествия Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки". 508

Общество Саратовскую чиновницу отстранили после комментария о выплатах на детей Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук отстранили от должности после публикации комментария в одной из групп во «ВКонтакте», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района. 3,6K

Общество Названы сроки создания эффективного препарата от коронавируса Уже к осени 2020 года может появиться действующий препарат от COVID-19, заявили в лаборатории геномной инженерии МФТИ. 461

Единоборства Тони Фергюсон ответил Конору МакГрегору Бывший временный чемпион UFC в легком весе, Тони Фергюсон, отреагировал на слова Конора МакГрегора, который сообщил о том, что принимал непосредственное участие в продвижении американца, когда они пользовались услугами одного менеджера.

Общество Тюменцы уже могут обратиться за выплатами на детей от трех до 16 лет Как пояснили корреспонденту «Тюменской области сегодня» в пресс-службе управления ПФР по Тюменской области, у граждан есть около пяти месяцев, чтобы обратиться за выплатой, так как заявления принимаются до 1 октября 2020 года. 6