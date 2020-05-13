Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПочти 320 пациентов лечат в больнице в Коммунарке

Лечение в столичной больнице в Коммунарка проходят 317 пациентов, из них у 72% подтвержден коронавирус, сообщил главврач больницы Денис Проценко на своей странице в Facebook.
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Согласно данным инфографики, которую Проценко опубликовал на своей странице в Facebook
 в среду, на лечении состоят 317 пациентов, из них у 72% подтвержден коронавирус, 49 человек находятся в ОРИТ, 21 из них на ИВЛ.
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