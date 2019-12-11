РЕН ТВ удалось взять комментарий у главного врача и заведующего лечебной частью клиники "Гроссхадерн" при университете имени Людвига Максимилиана в Мюнхене Карла-Вальтера Яуха. 10 декабря в одном из отделений больницы после операции скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков.

с чего всё началось

Операция на сердце бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову была проведена в срочном порядке по причине инфаркта. Об этом в интервью телеканалу РЕН ТВ рассказал главный врач клиники «Гроссхадерн» при университете имени Людвига Максимилиана в Мюнхене Карл-Вальтер Яух в среду, 11 декабря.

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