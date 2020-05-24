Коронавирус
РИА НовостиГлавврач объяснила «изоляцию» медсестер в морге в Башкирии
Ранее портал proufu.ru сообщил, что двух медсестер временного провизорского отделения Архангельской ЦРБ изолировали в морге после контакта с 65-летней пациенткой с подтвержденным COVID-19. По данным издания, одна из медсестер пожаловалась в прокуратуру.
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с чего всё началось
В криповой (устрашающей – прим.ред.) обстановке провели изоляцию две медсестры временного провизорского отделения Архангельской ЦРБ после контакта с 65-летней пациенткой, у которой 14 мая подтвердился коронавирус.ProUfu.ruвчера в 05:11
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