Главврач объявил о решении оставить Навального в омской больнице
Главврач омской больницы Александр Мураховский сообщил, что после «консилиума» с немецкими коллегами было принято решение оставить Алексея Навального в Омске «до стабилизации состояния».В источнике
С чего всё началось
Иную версию опубликовала в своем акаунте в Twitter
Кира Ярмыш: «Немецкие врачи — профессиональные реаниматологи — осмотрев Алексея Навального, пришли к выводу о том, что он транспортабелен и оборудование их самолета позволяет безопасно немедленно перевезти его в Берлин».
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