Главврач омской больницы Александр Мураховский сообщил, что после «консилиума» с немецкими коллегами было принято решение оставить Алексея Навального в Омске «до стабилизации состояния».

Главврач объявил о решении оставить Навального в омской больнице

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