Общество
РосбалтГлавврач объявил о решении оставить Навального в омской больнице
Главврач омской больницы Александр Мураховский сообщил, что после «консилиума» с немецкими коллегами было принято решение оставить Алексея Навального в Омске «до стабилизации состояния».
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Экономика
Saudi Aramco приостановила инвестиции в нефтехимический проект в Китае
Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco приняла решение приостановить инвестиции в строительство нефтеперерабатывающего комплекса стоимостью $10 млрд в китайской провинции Ляонин.
ТАСС 12:01
Общество
Навального разрешили перевести на лечение в Германию
RT на русском 12:00
Происшествия
При взрыве газа в жилом доме в Ярославле погиб один человек
Один человек погиб и трое пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в Ярославле, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
RT на русском 13:24
Общество
Шихан Куштау в Башкирии получит статус охраняемой территории
Власти Башкирии подготовили документы для придания охранного статуса шихану Куштау, который ранее был отдан Башкирской содовой компании на разработку.
Российская газета 08:36
Общество
В Минске началась акция оппозиции «Цепь покаяния»
В Минске началась акция оппозиции «Цепь покаяния».
Lenta.ru 12:39
Футбол
Хиддинк возглавил сборную Кюрасао
Нидерландский специалист Гус Хиддинк назначен главным тренером сборной Кюрасао.
Газета.Ru 12:40
Политика
Путин и президент Финляндии обсудили ситуацию в Беларуси
Президент Финляндии Саули Ниинисте позвонил российскому лидеру Владимиру Путину поговорить о Беларуси.
Российская газета 12:36
Здоровье
Главврач омской больницы заявил об отсутствии отравления у Навального
Признаков отравления у блогера Алексея Навального не обнаружено, заявил в пятницу, 21 августа, главный врач больницы скорой медицинской помощи (БСМП) № 1 в Омске Александр Мураховский.
Известия 11:56
Футбол
«Спартак» предложил «Барселоне» Ларссона за 100 млн
В «Спартаке» прокомментировали новость о том, что Хенрик Ларссон, который является отцом форварда красно-белых Джордана Ларссона, получил должность в «Барселоне».
Vprognoze.ru 08:35
Политика
Эстонцы сняли на видео российскую подлодку в Финском заливе
Эстонская яхта 20 августа обнаружила российскую подводную лодку в Финском заливе, экипаж снял ее на видео.
Газета.Ru 10:37
Общество
Williams F1 продана холдингу Dorilton Capital
F1news.ru 05:18
Политика
В Грузии не видят предпосылок для восстановления отношений с Россией
"Россия до сих пор грубо попирает принципы международного права в отношении нашей страны", — заметил грузинский дипломат, подчеркнув при этом, что в этих условиях "вопрос о восстановлении дипломатических отношений не может возникнуть в повестке дня двусторонних отношений".
Коммерсантъ 11:01
Шоу-бизнес
В четверг в Москве простятся с певицей Валентиной Легкоступовой
Похороны заслуженной артистки РФ Валентины Легкоступовой пройдут на Троекуровском кладбище в четверг, прощание состоится в большом зале похоронного дома «Троекурово».
РИАМО 19 августа в 18:00
Наука
Найдены самые древние наскальные рисунки в Великобритании
Ранее в Индии обнаружили наскальные рисунки возрастом 30 тыс. лет. Древние художники использовали зеленый, красный и белый цвета.
Дилетант 05:11
Политика
Макрон заявил о готовности предоставить убежище Навальному
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности предоставить убежище российскому политику Алексею Навальному, которого накануне госпитализировали в Омске.
Piter.tv 08:23
Происшествия
В Минске задержаны корреспонденты «Радио Свобода»
Как отмечает сама редакция, перед их отъездом в Минск в белорусском МИДе было запрошено официальное разрешение на аккредитацию.
Эхо Москвы 13:33
Происшествия
В центре Москвы пешеход ранил из пистолета водителя авто
Полиция выясняет обстоятельства стрельбы в центре Москвы, в ходе которой пострадал водитель автомобиля, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД.
РИА Новости 12:34
Общество
ВОЗ: создание вакцины не остановит сразу пандемию коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что создание вакцины от COVID-19 не приведет к немедленному прекращению пандемии заболевания, которое повлекла эта инфекция, передает ТАСС.
Газета.Ru 12:06
Культура
Порядка 100 музыкантов выступят на фестивале Koktebel Jazz Party
Порядка 100 музыкантов выступят на фестивале джаза в Коктебеле.
Крым 24 09:10
Общество
ООН заявила о росте численности населения России на 2 млн в 2020 году
Численность населения России достигла 145,9 млн человек, что на 2 млн больше по сравнению с 2019 годом, следует из материалов ООН.
Известия вчера в 23:39
Общество
Суд перенес слушания по делу Ефремова из-за его отказа от адвокатов
Пресненский суд Москвы перенес на 24 августа слушания по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова после того, как он отказался от своих адвокатов.
РБК 10:13
Происшествия
Под Екатеринбургом четверо погибли, четверо пострадали в ДТП
В Свердловской области четыре человека погибли, еще четверо пострадали в ДТП на трассе Екатеринбург - Шадринск - Курган, пишет ТАСС со ссылкой на ГИБДД по региону.
Газета.Ru 06:50
Авто
Обновленные Toyota Hilux и Fortuner вышли в продажу в РФ
Стоимость рестайлингового пикапа Hilux составляет минимум 2 миллиона 436 тысяч рублей, обновленный внедорожник Fortuner стоит от 2 миллионов 472 тысяч рублей.
Evo-rus.com 09:26
Происшествия
Раскрыто убийство главного редактора красноярской газеты «Тон-М»
Раскрыто убийство главного редактора красноярской газеты «Тон-М» Следственный комитет России (СКР) сообщил о раскрытии заказного убийства главного редактора красноярской газеты «Тон-М» Дмитрия Попкова, совершенного в 2017 году.
Коммерсантъ 10:26
Авто
Компания Ram презентовала пикап TRX с 712-сильным двигателем
Американская компания Ram представила экстремальный пикап Ram 1500 TRX с 712-сильной компрессорной «восьмеркой» HEMI.
Автоновости дня 18 августа в 10:57
Финансы
Доллар США станет лучшей валютой до конца года
Как сообщает ToDay News Ufa, 18 августа доллар обрушился относительно корзины других валют мира до 27-месячной минимальной границы.
ToDay News Ufa вчера в 08:09
Политика
Лукашенко назвал идею Макрона о посредничестве в Белоруссии неуместной
Минск, 21 августа 2020, 16:27 — REGNUM Предложение французского президента Эммануэля Макрона стать посредником между властью и оппозицией в Белоруссии отверг белорусский лидер Александр Лукашенко, сообщает 21 августа Telegram-канал «Пул Первого».
REGNUM 09:27