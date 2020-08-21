Общество

РосбалтРосбалтГлавврач объявил о решении оставить Навального в омской больнице

Главврач омской больницы Александр Мураховский сообщил, что после «консилиума» с немецкими коллегами было принято решение оставить Алексея Навального в Омске «до стабилизации состояния».
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Алексей Навальный остается в омской больнице скорой медицинской помощи до стойкой стабилизации состояния

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Как отмечает сама редакция, перед их отъездом в Минск в белорусском МИДе было запрошено официальное разрешение на аккредитацию.
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Порядка 100 музыкантов выступят на фестивале джаза в Коктебеле.
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Под Екатеринбургом четверо погибли, четверо пострадали в ДТП

В Свердловской области четыре человека погибли, еще четверо пострадали в ДТП на трассе Екатеринбург - Шадринск - Курган, пишет ТАСС со ссылкой на ГИБДД по региону.
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