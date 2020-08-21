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Росбалт
Росбалт

Главврач объявил о решении оставить Навального в омской больнице

Главврач омской больницы Александр Мураховский сообщил, что после «консилиума» с немецкими коллегами было принято решение оставить Алексея Навального в Омске «до стабилизации состояния».В источнике
С чего всё началось
При этом, как передает
 пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, немецкие врачи сочли политика транспортабельным, а оборудование их самолета позволяет перевезти оппозиционера в Берлин.
Медиазонавчера в 09:25
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Город55.ру

Три важные новости пятницы о случившемся в Омске не только с Навальным

Город55.рувчера в 10:00
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Навальный останется в Омске до стабилизации состояния

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Немецких врачей убедили, что пока перевозка Навального для него опасна

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Навального решили оставить в Омске: немцы его не довезут

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Навальный останется в Омске до стабилизации состояния

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Парк автомобильной техники России приблизился к 53 млн

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Letnews.ruвчера в 12:46
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Новые требования КНР вызвали скопление вагонов на границе с Россией

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Интерфаксвчера в 01:40
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Навальный впал в кому в больнице Омска после отравления

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Popcake20 августа в 05:16
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