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Росбалт
Росбалт

Главврач объявил о решении оставить Навального в омской больнице

Главврач омской больницы Александр Мураховский сообщил, что после «консилиума» с немецкими коллегами было принято решение оставить Алексея Навального в Омске «до стабилизации состояния».В источнике
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АиФ Омск

Алексей Навальный остаётся на лечении в омской больнице скорой помощи № 1

АиФ Омск10:21
БК55

Немецких врачей убедили, что пока перевозка Навального для него опасна

БК5509:52
РИА Новости

Навальный останется в Омске до стабилизации состояния

РИА Новости09:28
ТАСС

Консилиум по состоянию Алексея Навального проходит с участием его жены

ТАСС11:53
РИА ОмскИнформ

Навального решили оставить в Омске: немцы его не довезут

РИА ОмскИнформ09:49
RT на русском

Навальный останется на лечении в Омске до стабилизации состояния

RT на русском09:24
Om1.ru

«Не хочу покидать Омск». Навальный три года назад оставил пророческое послание самому себе

Om1.ru05:00

Электромобиль Zetta появится в продаже в РФ до конца 2020 года

По словам гендиректора ООО «Zetta» Дениса Щуровского, при условии выделения средств из фонда развития промышленности собирать электрокар серийно начнут уже в этом году (продажи, соответственно, тоже могут начаться до конца года).
Автоновости дня02:16
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Работников «Гродно Азот» угрожали убить за отказ от забастовки

«Вечером 20 августа текущего года на мобильные телефоны руководства ОАО „Гродно Азот“ поступили сообщения с угрозами убийством в случае неучастия в забастовке и поддержке стачкома», — заявили в пресс-службе.
ИА Красная Весна11:32
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В Омске сообщили о готовящемся вылете самолета с Навальным

Вылет из Омска самолёта Bombardier Challenger 604, на котором могут транспортировать в немецкую клинику находящегося в реанимации оппозиционера Алексея Навального, пока запланирован на утро субботы, сообщили РИА Новости в справочной службе омского аэропорта.
РИА Новости12:08