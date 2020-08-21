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Росбалт
Росбалт

Главврач объявил о решении оставить Навального в омской больнице

Главврач омской больницы Александр Мураховский сообщил, что после «консилиума» с немецкими коллегами было принято решение оставить Алексея Навального в Омске «до стабилизации состояния».В источнике
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БК55

Немецких врачей убедили, что пока перевозка Навального для него опасна

БК5509:52
ТАСС

Навальный останется в Омске до стабилизации состояния

ТАСС09:11
АиФ Омск

Алексей Навальный остаётся на лечении в омской больнице скорой помощи № 1

АиФ Омск10:21
РИА ОмскИнформ

Навального решили оставить в Омске: немцы его не довезут

РИА ОмскИнформ09:49
RT на русском

Навальный останется на лечении в Омске до стабилизации состояния

RT на русском09:24
РИА Новости

Навальный останется в Омске до стабилизации состояния

РИА Новости09:28
Om1.ru

«Не хочу покидать Омск». Навальный три года назад оставил пророческое послание самому себе

Om1.ru05:00

Грузия заинтересована в возобновлении авиасообщения с Россией

Спецпредставитель премьер-министра по вопросам урегулирования отношений Грузии с РФ Зураб Абашидзе заявил, что воздушное авиасообщение между Тбилиси и Москвой было прервано по решению российской стороны.
Газета.Ru04:41
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Ограничение подачи воды в Крыму не затронет туристов

Как ранее сообщил гендиректор «Воды Крыма» Владимир Баженов, с 24 августа в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов начнется поэтапное введение графика подачи воды из-за дефицита в трех водохранилищах.
Известиявчера в 15:54
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Опрос: каждый третий вкладчик планирует забрать свой депозит из банка

"При сохранении тенденции на снижение доходности по депозитам в течение III квартала 2020 года забрать свои деньги из банка планируют 32%, то есть почти каждый третий нынешний вкладчик", - отмечается в материале.
ТАСС20:04
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