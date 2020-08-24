Общество
Моя Москва.онлайнГлавврач омской больницы рассказал о состоянии здоровья Навального
Главный врач омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский сообщил сегодня, что немецкие врачи оценивают состояние Алексея Навального как стабильное.
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Общество
В Cinema for Peace считают, что Навальный выздоровеет после отравления
Российского оппозиционера Алексея Навального пытались отравить, он поправится, но несколько месяцев не сможет работать, заявил немецкому изданию Bild основатель фонда Cinema for Peace Яка Бизиль.
Интерфакс вчера в 17:49
Общество
Лечившие Навального врачи рассказали о звонках с угрозами
РИА Новости 02:57
Гаджеты
Опубликованы качественные рендеры необычного смартфона Xiaomi
Ресурс LetsGoDigital поделился информацией о том, что китайский гигант Xiaomi создает инновационную систему камер для смартфонов, на что намекает патент компании.
Ferra 03:56
Политика
Появилось видео прибытия Лукашенко в резиденцию с автоматом в руках
В двух опубликованных роликах запечатлен полет Лукашенко на вертолете, во время которого он отметил, что протестующие «разбежались как крысы».
Известия вчера в 16:35
Армия и оружие
Беларусь заявила о попытке нарушения воздушного пространства Литвой
Военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны Беларуси пресекли накануне вечером попытку нарушения воздушного пространства со стороны Литвы.
Российская газета 04:21
Политика
Австрия объявила о высылке российского дипломата
Власти Австрии объявили российского дипломата «персоной нон грата», сообщает газета Kronen Zeitung. Он должен покинуть страну до 1 сентября.
РБК 03:24
Единоборства
Российский боксёр Поветкин нокаутом победил британца Уайта
Российский боксёр Александр Поветкин (на фото справа) в пятом раунде отправил британца Диллиана Уайта (на фото слева) в нокаут.
Ореанда-Новости вчера в 03:22
Общество
Судья отложила заседание по делу Ефремова на 31 августа
Пресненский суд Москвы отложил судебное заседание по делу актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП, на 11:00 31 августа.
Интерфакс 03:55
Политика
Лукашенко поручил c понедельника закрыть бастующие предприятия
Лидер белорусского народа Александр Лукашенко заявил, что все предприятия, сотрудники которых участвовали в забастовках, подлежат закрытию в понедельник.
CT news 22 августа в 14:37
Экономика
Климатическим проектам включат «зеленый»
Минэкономики разработало правила их реализации Минэкономики подготовило первую версию концепции российской системы климатических проектов.
Коммерсантъ вчера в 18:31
Общество
Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России
В понедельник вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, благодаря которым страховые компании теперь могут вводить и учитывать дополнительные личностные факторы при определении тарифа для каждого водителя.
РИА Новости вчера в 22:29
Общество
Россиян могут обязать маркировать животных за свой счет
Ожидается, что законопроект о маркировке домашних животных будет внесен в Госдуму осенью и принят до конца этого года.
Российская газета вчера в 21:25
Шоу-бизнес
Умер актер Борис Христофоров из фильма «Три толстяка»
Читайте такжеУмер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме "Битва за Севастополь" Христофоров запомнился зрителям по роли в фильме "Три толстяка", где он сыграл одного из правителей города.
Общественное телевидение России 04:14
Интернет
В Роскачестве рассказали о новых схемах мошенничества в WhatsApp
Заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский рассказал о новых схемах мошенничества в мессенджере WhatsApp.
ФАН вчера в 23:21
Политика
Мобилизационный ресурс белорусской оппозиции достиг предела, — мнение
Дальнейшие уличные акции вряд ли возымеют действие, мобилизационный ресурс у оппозиции достиг предела, это максимум, что она может собрать и бесконечно это делать не получится.
Rusvesna.su 01:30
Общество
ФСБ перекрыла канал вербовки боевиков ИГ в Сирию
В Татарстане сотрудники ФСБ задержали участника террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), который занимался ее финансированием, вербовал и переправлял граждан России и СНГ в Сирию.
РБК 03:30
Происшествия
В Крыму автомобиль с пассажирами сорвался в ущелье
Автомобиль с пассажирами сорвался в ущелье в горах на южном берегу Крыма, один человек погиб, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
РИА Новости 03:28
Происшествия
В Казани женщину укусил скорпион из купленного винограда
Жительницу Казани госпитализировали после укуса скорпиона, оказавшегося в купленном винограде, сообщает в воскресенье, 23 августа, ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Татарстана.
Известия вчера в 18:00
Футбол
Магуайра могут не включить в состав сборной Англии на матчи Лиги наций из-за событий в Греции
Ожидается, что главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт свяжется с Магуайром перед объявлением состава команды на ближайшие матчи.
Sports.ru 02:50
Футбол
По меньшей мере 83 фаната ПСЖ задержаны в ходе беспорядков в Париже
Известия вчера в 22:36
Политика
Депутат Рады Медведчук рассказал о главных врагах Украины
Киев, 24 августа 2020, 09:06 — REGNUM Деградация, деиндустриализация и деинтеллектуализация являются главными врагами Украины, заявил глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
REGNUM 02:06
Гаджеты
Корпус Silverstone Sugo 14 рассчитан на платы типоразмера mini-ITX
Компания Silverstone представила корпус Sugo 14 (каталожный номер SST-SG14B), который рассчитан на платы типоразмера mini-ITX.
iXBT.com 03:50
Политика
Трамп заявил о готовности рассмотреть разъединение экономик США и КНР
Президент США Дональд Трамп выразил готовность рассмотреть возможности по разъединению американской и китайской экономик.
Газета.Ru вчера в 22:20
Общество
В Калининграде от коронавируса скончалась 65-летняя женщина
В Калининграде от коронавируса скончалась 65-летняя женщина .
Вести Калининград 03:56
Общество
Правительство опровергло возобновление авиасообщения с рядом стран
Новых решений по возобновлению международного авиасообщения пока нет, сообщили в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
Москва 24 03:35
Общество
В России за сутки выявлено 4744 случая коронавирусной инфекции
В России за сутки выявили 4744 новых заболевших коронавирусной инфекцией в 84 регионах.
RT на русском 03:30
Политика
МИД Украины призвал Белоруссию не отвергать ценные дружеские советы
Украина призвала Белоруссию не отвергать дружеские советы Киева относительно урегулирования ситуации в стране.
ТАСС 02:56
Шоу-бизнес
Ратаковски набила свое имя на самом пикантном месте
Например, один из узоров набит у нее на внутренней стороне лодыжки. А сейчас она немало удивила поклонников, показав новый рисунок на теле.
Wday.ru 02:01