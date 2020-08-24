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Моя Москва.онлайн
Моя Москва.онлайн

Главврач омской больницы рассказал о состоянии здоровья Навального

Главный врач омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский сообщил сегодня, что немецкие врачи оценивают состояние Алексея Навального как стабильное.В источнике
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RT на русском

Врачи омской больницы рассказали о лечении Навального

RT на русском05:51
Город55.ру

«Пациент перестал умирать». Омские врачи отчитались о лечении Навального в Омске

Город55.ру05:28
РИА Новости

В омской больнице заявили, что спасли Навальному жизнь

РИА Новости01:32
БК55

Жена Навального ни разу не сказала «спасибо» Мураховскому

БК5503:12
ТАСС

В омской больнице сообщили, что немецкие медики называют состояние Навального стабильным

ТАСС02:09
12 Канал Омск

Жена Навального не поблагодарила омских врачей за спасение жизни её мужа, - главврач БСМП-1

12 Канал Омск02:51
РИА ОмскИнформ

С женой Навального 5 раз встречался главврач омской больницы

РИА ОмскИнформ02:16

Путин назвал безработицу одной из главных проблем в России

Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Ростовской области Василием Голубевым назвал безработицу одной из главных проблем в стране и отметил, что надо обратить внимание на рынок труда.
РИА Новости07:28
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Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России

В понедельник вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, благодаря которым страховые компании теперь могут вводить и учитывать дополнительные личностные факторы при определении тарифа для каждого водителя.
РИА Новости22:29
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Минченко объяснил, зачем Лукашенко взял в руки автомат

«Решение Лукашенко взять в руки автомат символизирует решимость и готовность идти на любые, даже крайние меры для того, чтобы сохраниться у власти», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко, комментируя видеозапись с президентом Белоруссии, на которой тот запечатлен с автоматом в руках.
Взгляд.ру04:14