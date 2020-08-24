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РИА Новости
РИА Новости

Главврач больницы отметил заслуги врачей в спасении жизни Навального

Алексей Навальный до сих пор остается в стабильно тяжелом состоянии. Об этом в письме, адресованном омским медикам, сообщили в берлинской клинике Charite, заявил на пресс-конференции журналистам главный врач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский.В источнике
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БК55

Немецкие врачи в пятницу сами не пожелали общаться с юристом и женой Навального

БК5502:37
РИА Новости

Главврач больницы отметил заслуги врачей в спасении жизни Навального

РИА Новости01:32
ТАСС

В омской больнице сообщили, что немецкие медики называют состояние Навального стабильным

ТАСС02:09
РИА ОмскИнформ

Омских медиков за спасение Навального поблагодарили немецкие врачи

РИА ОмскИнформ01:57
Город55.ру

Главврач омской больницы: мне никто из родственников Навального спасибо не сказал

Город55.ру02:10
Взгляд.ру

Главврач омской больницы рассказал о состоянии Навального

Взгляд.ру02:17
Lenta.ru

Врачи рассказали о текущем состоянии Навального

Lenta.ru02:04

Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России

В понедельник вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, благодаря которым страховые компании теперь могут вводить и учитывать дополнительные личностные факторы при определении тарифа для каждого водителя.
Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России
РИА Новости22:29
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По меньшей мере 83 фаната ПСЖ задержаны в ходе беспорядков в Париже

Парижские полицейские задержали в ночь на понедельник, 24 августа, 83 футбольных фанатов французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), участвующих в беспорядках после поражения команды в финале Лиги чемпионов.
Известия22:36

У Индии пробудился аппетит ко всему коксующемуся

У Индии пробудился аппетит ко всему коксующемуся Индия планирует скупать почти весь российский коксующийся уголь и антрацит, поставляемые на экспорт: Дели и Москва обсуждают поставки до 40 млн тонн сырья в год стоимостью около $4,5 млрд по текущим ценам.
Коммерсантъ18:31
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СККШ-586 на форуме Армия-2020

"Мытищинский машиностроительный завод", входящий в состав Группы компаний "Калашников", на международном военно-техническом форуме "Армия-2020" представит опытный образец специального корпусного колёсного шасси СККШ-586, предназначенного для монтажа специального оборудования.
ANNA-Newsвчера в 02:43

Россия готовится возобновить авиасообщение с рядом зарубежных стран

Как отмечается, 18 августа на заседании оперативного штаба Росавиации и Роспотребнадзору было дано поручение проработать возможность возобновления авиасообщения с Венгрией, Египтом (только рейсы в Каир), Иорданией, Кипром, Китаем (только рейсы в Шанхай), Мальтой и Францией.
Вести.Ru21:50
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Названы регионы, жители которых чаще всего берут ипотеку

Наиболее востребована в России ипотека у жителей Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, а также Тюменской области; реже остальных россиян за ипотечными кредитами обращается население большинства северокавказских регионов, Крыма, Севастополя, Республики Алтай и даже Москвы, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*.
РИА Новости17:08
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Новейшая управляемая ракета «Булат» вышла на летные испытания

Новейшая управляемая ракета "Булат", предназначенная для поражения легкобронированной техники противника, вышла на лётные испытания, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия-разработчика данного оружия - холдинга "Высокоточные комплексы" Ростеха.
РИА Новости02:39
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