Главврач больницы отметил заслуги врачей в спасении жизни Навального
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Алексей Навальный до сих пор остается в стабильно тяжелом состоянии. Об этом в письме, адресованном омским медикам, сообщили в берлинской клинике Charite, заявил на пресс-конференции журналистам главный врач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский.В источнике
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