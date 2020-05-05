Коронавирус
Российская газетаГлавврач омской больницы уволился после вспышки COVID-19
В Омске главный врач городской больницы №1, где был введен карантин после вспышки коронавирусной инфекции, уволился по собственному желанию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава. Медучреждение накануне закрыли на карантин.
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