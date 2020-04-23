Коронавирус
ТВ ЦентрГлавврач московской больницы показал видео из переполненной реанимации
Режим самоизоляции во многих регионах страны позволяет сдерживать распространение вируса. Однако многое сейчас зависит от нас с вами. Главврач ГКБ № 15 Валерий Вечорко сам снял эти кадры в реанимации, чтобы убедить всех более ответственно относиться к введённым ограничениям.
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Главврач больницы показал на видео опасность коронавируса: На аппаратах ИВЛ все больше молодежи!
Комсомольская правда12:34
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Увы, но представители АВТОВАЗа не подтвердили ни один из слухов, сообщив, что в планах компании нет пока места для возрождения моделей прошлых лет и работы ведутся исключительно с новыми моделями.
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Черезов раскрыл причины назначения досрочных выборов президента СБР
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В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска
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