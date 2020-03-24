Коронавирус
РБКГлавврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Проценко объяснил, что есть два сценария распространения эпидемии в стране — «азиатский», когда вспышка болезни быстро затихает, и «итальянский», когда остановить ее не удается.
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Футбол
Симеоне является самым высокооплачиваемым тренером в мире
Главный тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне стал самым высокооплачиваемым специалистом данной профессии.
Политика
Генсек ООН призвал G20 отменить санкции для борьбы с коронавирусом
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны Группы двадцати (G20) снять действующие в отношении других стран санкции для борьбы с пандемией коронавируса.
Общество
Собянин рассказал о динамике распространения коронавируса в Москве
Динамика развития коронавируса в Москве высокая, новой инфекцией могут быть заражены до 500 человек, заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании по вопросам здравоохранения у президента РФ Владимира Путина.
Происшествия
В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку
Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Общество
Льва Лещенко с женой госпитализировали с подозрением на коронавирус
Общество
Первый тест Меркель на коронавирус показал отрицательный результат
Первый тест канцлера ФРГ Ангелы Меркель на коронавирус показал отрицательный результат, сообщает DPA со ссылкой на официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта.
Общество
Главврач калужской больницы объяснил свой отпуск в Таиланде
Главный врач областной больницы в Калуге Владимир Кондюков в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса.
Политика
В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет
Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Здоровье
Съели подчистую: в Литве уничтожены стратегические запасы продовольствия
Подавляющее большинство медицинской профессуры и действительно высококлассных врачей сконцентрировано в столице Литвы. в Каунасе, в меньшей степени — в портовой Клайпеде.
Политика
Жаров ушел с поста главы Роскомнадзора
Господин Жаров возглавлял Роскомнадзор с мая 2012 года.
Общество
В гидрометцентре рассказали о погоде летом
В гидрометцентре России рассказали о погоде летом. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 14 регионах России
В 14 регионах России за сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны
Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
Наука
Создан материал, излучающий узкий спектр света при нагревании
Сотрудники Политехнического института Ренсселера создали материал, который способен при нагревании испускать свет, похожий на генерируемый светодиодами и лазерами.
Общество
В Башкирии выявлены первые три случая заражения коронавирусом
Как пишет глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице во «ВКонтакте», двое заболевших прилетели из Франции, а еще один регулярно посещал Москву.
Музыка
Евровидение-2020 могут провести онлайн
"Европейский вещательный союз рассматривает возможность провести Евровидение-2020 онлайн, но не в виде конкурса, а как шоу - чтобы поднять дух европейцев в непростое время и отдать честь артистам, которые прошли отбор на конкурс в 2020 году", - говорится на официальном аккаунте песенного конкурса в Twitter.
Происшествия
Анонимы сообщили о «минировании» двух пассажирских самолетов
Неизвестный сообщил о "минировании" двух пассажирских самолетов, выполнявших рейс из Москвы в Екатеринбург и Тюмень.
Общество
В Москве утвердили пакет антикризисных мер для бизнеса
Власти Москвы утвердили первый пакет мер антикризисной поддержки бизнеса, пострадавшего из-за пандемии вируса COVID-19.
Общество
В регионах России закроют развлекательные заведения из-за коронавируса
В российских регионах временно закроют развлекательные заведения из-за распространения коронавируса.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Происшествия
Зятя Мишустина подозревают в отмывании денег
Прокуратура города Кобленц в Германии расследует уголовное дело об отмывании денег в отношении зятя председателя правительства России Михаила Мишустина, бизнесмена Александра Удодова.
Политика
В Москве поручили организовать вывоз россиян и украинцев на родину
Правительство России из-за коронавируса поручило единовременно железнодорожным транспортом вывезти из Украины россиян и вернуть на родину украинцев.
Интернет
Качество видео на YouTube ухудшится во всем мире, включая Россию
Сервис YouTube, а также ряд других стриминговых платформ, включая Netflix, намеренно снизят качество картинки, чтобы снизить нагрузку на интернет-каналы.
Происшествия
На Урале мужчина из мести сообщил врачам, что у его жены коронавирус
Свердловские полицейские завели административное дело в отношении жителя Тавды, который заявил врачам, что его жена якобы заражена коронавирусом, сообщает РИА Новости.
Общество
В Ростове из-за коронавируса закрылась синагога
Из-за ситуации с коронавирусом Ростовская синагога закрылась на карантин. Об этом ИА «ДОН 24» сообщили в еврейской общине города.
Экономика
Российские ТЦ попросили помощи у правительства на фоне пандемии
Российский совет торговых центров (РСТЦ) направил письмо (есть в редакции) премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой оказать поддержку торговым центрам.
Общество
На острове Пасхи зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заражения коронавирусом был выявлен на чилийском острове Пасхи, расположенном в Тихом океане.
Происшествия
Суд отправил убийцу ребенка в Нарьян-Маре на принудительное лечение
Суд Ненецкого округа постановил освободить от уголовной ответственности Дениса Поздеева, убившего 6-летнего ребенка в детском саду Нарьян-Мара, и направить его на принудительное лечение, сообщается на сайте окружного суда Ненецкого округа.