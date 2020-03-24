Проценко объяснил, что есть два сценария распространения эпидемии в стране — «азиатский», когда вспышка болезни быстро затихает, и «итальянский», когда остановить ее не удается.

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

Политика Генсек ООН призвал G20 отменить санкции для борьбы с коронавирусом Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны Группы двадцати (G20) снять действующие в отношении других стран санкции для борьбы с пандемией коронавируса.

Общество Собянин рассказал о динамике распространения коронавируса в Москве Динамика развития коронавируса в Москве высокая, новой инфекцией могут быть заражены до 500 человек, заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании по вопросам здравоохранения у президента РФ Владимира Путина.

Общество Первый тест Меркель на коронавирус показал отрицательный результат Первый тест канцлера ФРГ Ангелы Меркель на коронавирус показал отрицательный результат, сообщает DPA со ссылкой на официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта.

Общество Главврач калужской больницы объяснил свой отпуск в Таиланде Главный врач областной больницы в Калуге Владимир Кондюков в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса.

Политика В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".

Здоровье Съели подчистую: в Литве уничтожены стратегические запасы продовольствия Подавляющее большинство медицинской профессуры и действительно высококлассных врачей сконцентрировано в столице Литвы. в Каунасе, в меньшей степени — в портовой Клайпеде.

Общество Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.

Общество В Башкирии выявлены первые три случая заражения коронавирусом Как пишет глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице во «ВКонтакте», двое заболевших прилетели из Франции, а еще один регулярно посещал Москву.

Музыка Евровидение-2020 могут провести онлайн "Европейский вещательный союз рассматривает возможность провести Евровидение-2020 онлайн, но не в виде конкурса, а как шоу - чтобы поднять дух европейцев в непростое время и отдать честь артистам, которые прошли отбор на конкурс в 2020 году", - говорится на официальном аккаунте песенного конкурса в Twitter.

Происшествия Зятя Мишустина подозревают в отмывании денег Прокуратура города Кобленц в Германии расследует уголовное дело об отмывании денег в отношении зятя председателя правительства России Михаила Мишустина, бизнесмена Александра Удодова.

Общество В Ростове из-за коронавируса закрылась синагога Из-за ситуации с коронавирусом Ростовская синагога закрылась на карантин. Об этом ИА «ДОН 24» сообщили в еврейской общине города.