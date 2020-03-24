Коронавирус
РИА НовостиГлавврач предложил Путину готовиться к двум сценариям с коронавирусом
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.
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Общество
Собянин предложил ввести карантин для пожилых во всех крупных городах
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить введение карантина для пожилых людей на все российские мегаполисы.
Политика
Польша отказалась пропустить российские Ил-76 в Италию
Польша отказалась пропустить российские Ил-76 в Италию. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Единоборства
Александр Емельяненко вызвал на бой Шлеменко
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко через Instagram обратился к Александру Шлеменко, предложив тому выйти с ним на ринг.
Наука
В Австралии обнаружен возможный предок людей и большинства животных
Биологи из Калифорнийского университета в Риверсайде обнаружили останки одного из древнейших животных на планете, которое обитало в Южной Австралии около 555 млн лет назад.
Энергетика
Нефть марки Brent дорожает более чем на 5%
Мировые цены на нефть ускоряют темпы роста, нефть марки Brent дорожает более чем на 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Общество
В Италии увеличат штрафы за нарушение карантина
Текущий штраф за нарушение составляет 206 евро. В Италии находится крупнейший очаг эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Европе.
Общество
Легкую форму коронавируса в Москве разрешили лечить дома
Власти Москвы разрешили пациентам с легкой формой коронавируса лечиться дома.
Авто
Обновленный Hyundai Santa Fe засветился на фото
Впервые обновленный Santa Fe был замечен в начале этого года и теперь на форуме Naver появились свежие кадры новинки.
Игры
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 показали скриншот новой игры
Студия GSC Game World опубликовала в официальной группе проекта в Facebook первый скриншот новой игры S.T.A.L.K.E.R. 2, после чего заинтриговала заявлением по поводу ее выхода.
Политика
Трамп считает допустимым называть коронавирус «китайским»
Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что считает допустимым называть коронавирус "китайским".
Экономика
Основатель «Теремка» просит помочь ресторанной отрасли
Обо всем сообщается в открытом письме основателя сети ресторанов «Теремок» Михаила Гончарова, которое распространяет пресс-служба компании.
Финансы
Украинская гривна немного стабилизировалась после резкого падения
Киев, 23 марта 2020, 12:53 — REGNUM Национальный банк Украины на понедельник, 23 марта, установил официальный курс гривны к доллару США на уровне 27,74 грн, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Политика
В МИД разъяснили поручение правительства о вывозе украинцев из России
Ранее российское правительство поручило Минтрансу, МВД, Роспотребнадзору и ФСБ организовать транспортировку украинцев на родину и вывоз россиян из Украины на фоне распространения коронавируса.
Здоровье
В Петербурге больницам запретили плановый прием пациентов
В Санкт-Петербурге государственным и частным больницам запретили плановый прием пациентов.
Футбол
Беленов раскритиковал уровень комментаторов «Матч ТВ»
Голкипер «Уфы» Александр Беленов раскритиковал уровень действующих российских комментаторов.
Биатлон
Стина Нильссон переходит из лыжных гонок в биатлон
Олимпийская чемпионка попробует себя в новом виде спорта Шведская лыжница Стина Нильссон объявила, что решила перейти в биатлон из лыжных гонок.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Культура
Соловьев оценил сравнение с Сигалом на КВН
Общество
В Исландии пациент заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса
Один из пациентов в Исландии заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса, сообщает журнал Reykjavík Grapevine со ссылкой на главу биофармацевтической компании deCODE genetics Кари Стефанссона.
Армия и оружие
МИД призвал остановить боевые действия на фоне пандемии коронавируса
«В связи с распространением во всем мире эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19, МИД России настоятельно призывает стороны региональных вооруженных конфликтов незамедлительно остановить боевые действия, ввести режим прекращения огня и гуманитарную паузу», — говорится в публикации.
Технологии
Sony сократит интернет-трафик PlayStation 4 в Европе
Руководитель Sony Interactive Entertainment Джим Райан сообщил, что компания сократит трафик PlayStation 4 в Европе.
Здоровье
В Чехии найдено лекарство, помогающее излечиться от коронавируса
В Чехии министерство здравоохранения назвало препарат Plaquenil, который способен излечит от коронавирусной инфекции COVID-19, описание лекарства приведено в журнале International Journal of Antimicrobial Agents.
Общество
В Индии в карантин отправили 1,3 миллиарда человек
Всеобщая изоляция 1,3 миллиардов жителей страны начнется в полночь 25 марта и будет продолжаться 21 день.
Происшествия
В Орловской области выявили два случая заражения коронавирусом
Первые два случая заражения коронавирусом в Орловской области подтверждены у семейной пары, вернувшейся из Праги, сообщил РИА Новости советник губернатора Сергей Лежнев.
Общество
В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы
Органам исполнительной власти в регионах страны, согласно документу, поручается «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений».
Общество
Первый тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным
Первый тест канцлера Германии Ангелы Меркель на коронавирус показал отрицательный результат.
Экономика
Торговые центры предупредили о дефолте
Девелоперы могут не выплатить банкам около 1 трлн рублей Снижение трафика в торговых центрах на фоне распространения коронавирусной инфекции грозит дефолтом владельцам объектов, долг которых перед банками оценивается в 1 трлн руб. Они уже попросили премьера Михаила Мишустина субсидировать процентные ставки по займам и отсрочить выплату налогов.
Общество
Грета Тунберг заподозрила, что заразилась коронавирусом
Юная шведская экоактивистка Грета Тунберг заподозрила, что она вместе с отцом, актером Сванте Тунбергом, заразилась новым коронавирусом после поездки в Европу, об этом 17-летняя девушка заявила в интервью научно-популярному журналу New Scientist.
Экономика
Титов сравнил «коронакризис» с дефолтом 1998 года
Экономический кризис, который начался из-за коронавируса, может стать серьезнее дефолта 1998 года.