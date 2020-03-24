Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям с коронавирусом

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