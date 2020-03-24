Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиГлавврач предложил Путину готовиться к двум сценариям с коронавирусом

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.
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Главврач инфекционной больницы в Коммунарке призвал российских врачей готовиться к худшему сценарию развития инфекции

Эхо Москвы16:01

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РБК11:53

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям с коронавирусом

РИА Новости10:21

Главврач больницы в Коммунарке призвал готовиться к итальянскому сценарию пандемии

Коммерсантъ10:53

Главврач: больница в Коммунарке готова трансформироваться в реанимационный центр

ТАСС10:23

Врач описал Путину сценарии развития ситуации с коронавирусом

RT на русском11:22

Главврач больницы в Коммунарке призвал готовиться к итальянскому сценарию с COVID-19

Интерфакс09:56
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Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 17:48, Ашберн
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Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить введение карантина для пожилых людей на все российские мегаполисы.
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Биологи из Калифорнийского университета в Риверсайде обнаружили останки одного из древнейших животных на планете, которое обитало в Южной Австралии около 555 млн лет назад.
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Нефть марки Brent дорожает более чем на 5%

Мировые цены на нефть ускоряют темпы роста, нефть марки Brent дорожает более чем на 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 05:33
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Тарантас Ньюс вчера в 12:33
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Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 показали скриншот новой игры

Студия GSC Game World опубликовала в официальной группе проекта в Facebook первый скриншот новой игры S.T.A.L.K.E.R. 2, после чего заинтриговала заявлением по поводу ее выхода.
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Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что считает допустимым называть коронавирус "китайским".
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Обо всем сообщается в открытом письме основателя сети ресторанов «Теремок» Михаила Гончарова, которое распространяет пресс-служба компании.
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Украинская гривна немного стабилизировалась после резкого падения

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Ранее российское правительство поручило Минтрансу, МВД, Роспотребнадзору и ФСБ организовать транспортировку украинцев на родину и вывоз россиян из Украины на фоне распространения коронавируса.
Газета.Ru 14:37
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В Санкт-Петербурге государственным и частным больницам запретили плановый прием пациентов.
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Беленов раскритиковал уровень комментаторов «Матч ТВ»

Голкипер «Уфы» Александр Беленов раскритиковал уровень действующих российских комментаторов.
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Биатлон

Стина Нильссон переходит из лыжных гонок в биатлон

Олимпийская чемпионка попробует себя в новом виде спорта Шведская лыжница Стина Нильссон объявила, что решила перейти в биатлон из лыжных гонок.
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ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
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Один из пациентов в Исландии заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса, сообщает журнал Reykjavík Grapevine со ссылкой на главу биофармацевтической компании deCODE genetics Кари Стефанссона.
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Руководитель Sony Interactive Entertainment Джим Райан сообщил, что компания сократит трафик PlayStation 4 в Европе.
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В Чехии министерство здравоохранения назвало препарат Plaquenil, который способен излечит от коронавирусной инфекции COVID-19, описание лекарства приведено в журнале International Journal of Antimicrobial Agents.
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Всеобщая изоляция 1,3 миллиардов жителей страны начнется в полночь 25 марта и будет продолжаться 21 день.
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В Орловской области выявили два случая заражения коронавирусом

Первые два случая заражения коронавирусом в Орловской области подтверждены у семейной пары, вернувшейся из Праги, сообщил РИА Новости советник губернатора Сергей Лежнев.
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В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы

Органам исполнительной власти в регионах страны, согласно документу, поручается «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений».
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Первый тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

Первый тест канцлера Германии Ангелы Меркель на коронавирус показал отрицательный результат.
РБК вчера в 11:47
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Грета Тунберг заподозрила, что заразилась коронавирусом

Юная шведская экоактивистка Грета Тунберг заподозрила, что она вместе с отцом, актером Сванте Тунбергом, заразилась новым коронавирусом после поездки в Европу, об этом 17-летняя девушка заявила в интервью научно-популярному журналу New Scientist.
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Титов сравнил «коронакризис» с дефолтом 1998 года

Экономический кризис, который начался из-за коронавируса, может стать серьезнее дефолта 1998 года.
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Лев Лещенко лег в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус

Интерфакс 09:10
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