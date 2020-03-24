Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиГлавврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.
Читать в источнике
Комментировать1,2K
с чего всё началось

Главврач больницы в Коммунарке призвал готовиться к итальянскому сценарию с COVID-19

Главврач больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко считает, что в России необходимо готовиться, в том числе, к развитию ситуации с коронавирусом по итальянскому сценарию.
Интерфакс09:56

Подробнее о событии

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям с коронавирусом

Известия19:00

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РБК11:53

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости10:21

Главврач больницы в Коммунарке призвал готовиться к итальянскому сценарию пандемии

Коммерсантъ10:53

Главврач: больница в Коммунарке готова трансформироваться в реанимационный центр

ТАСС10:23

Врач описал Путину сценарии развития ситуации с коронавирусом

RT на русском11:22

Главврач больницы в Коммунарке призвал готовиться к итальянскому сценарию с COVID-19

Интерфакс09:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 19:23, Ашберн
Здоровье

Ученый объяснил высокую смертность от коронавируса в Италии

Российский ученый-генетик Вадим Поспелов объяснил сложную эпидемиологическую обстановку в Италии тем, что у местных жителей ослаблен иммунитет из-за постоянного приема антибиотиков.
АБН 13:57
Политика

Власти Украины начали переговоры о реструктуризации внешнего долга

Правительство Украины начало переговоры о реструктуризации внешнего долга с международными партнерами на фоне расходов по предотвращению эпидемии нового коронавируса на территории страны.
Известия вчера в 22:41
Происшествия

Все «заминированные» самолеты совершили штатные посадки

Все "заминированные" 24 марта самолеты совершили штатные посадки.
Вести.Ru 18:35
Политика

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Газета.Ru вчера в 18:27
Авто

В продаже появился «антарктический» внедорожник УАЗ «Патриот»

"Антарктическому" УАЗ "Патриот" достался кузов эксклюзивного цвета "Белый металлик", контрастные черные колесные диски, усиленный экспедиционный багажник на крыше, доступ к которому обеспечивает лестница, а также тканевая обивка сидений, обработанная водоотталкивающей пропиткой.
Новые автомобили 06:11
Армия и оружие

В США рассказали о потерях российских ВКС в Сирии

Авторы материала, вышедшего на страницах журнала, утверждают, что Россия за период 2015-2018 годов потеряла в Сирии 11 вертолетов и 8 самолетов.
Военное обозрение 10:34
Политика

Трамп заявил, что нужно снимать ограничения с частного сектора США

Вашингтон, 24 марта 2020, 21:35 — REGNUM Наложенные на работу американского частного сектора ограничения нельзя слишком долго сохранять, заявил 24 марта президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, передаёт Fox News.
REGNUM 14:35
Экономика

Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии

Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, либо пытается их скрыть.
RT на русском 16:31
Экономика

США выделят около $6 трлн финансовой помощи из-за коронавируса

Размер финансовой помощи, выделяемой в США в связи с пандемией коронавируса нового типа, составит около $6 трлн, заявил советник президента Соединенных Штатов по экономическим вопросам Ларри Кудлоу на пресс-конференции.
Газета.Ru 18:35
Футбол

Лукаку воспользовался паузой, чтобы получить лицензию тренера

Форвард миланского "Интера" и сборной Бельгии Ромелу Лукаку воспользовался паузой в чемпионате Италии по футболу, приостановленного из-за пандемии коронавируса, чтобы получить лицензию тренера, сообщает Telegraph.
РИА Новости 13:24
Энергетика

Мировой нефтяной кризис оказался худшим за 100 лет

Мировое потребление нефти, которое обычно держится на уровне 100 миллионов баррелей в день, в ближайшие месяцы может сократиться на 10-25 процентов.
Lenta.ru 12:44
Происшествия

У умершего в московской больнице пациента не выявили коронавируса

Пациенту, который скончался в больнице имени Мухина, была оказана вся необходимая помощь.
РБК 19:13
Авто

Volkswagen приостановит производство автомобилей в России

«В связи с нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов, Volkswagen Group Rus временно приостановит производство на автомобильном заводе в Калуге и контрактную сборку в Нижнем Новгороде на 2 недели, с 30-го марта по 10-е апреля 2020 года», — говорится в сообщении.
Автоновости дня 04:02
Энергетика

Цена нефти Brent выросла более чем на 3%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае в ходе торгов на Лондонской бирже ICE поднялась более чем на 3%. К 6:00 она росла до $28,01 (3,6%).
Коммерсантъ вчера в 23:55
Футбол

Смолов заявил, что его не отпустили из Испании в Россию

Форвард «Сельты» Фёдор Смолов рассказал, что испанский клуб не отпустил его в Москву на время карантина из-за пандемии коронавируса.
RT на русском 13:38
Здоровье

Власти Москвы определили критерии госпитализации пациентов с вирусом

Департамент здравоохранения Москвы определил критерии, при которых пациента с подтвержденным коронавирусом необходимо госпитализировать.
РБК 18:12
Политика

Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
РИА Новости 14:18
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян надевала латексный костюм с помощью двух человек

Видео нелепого облачения модели попало в Сеть На Неделе моды в Париже Ким Кардашьян блистала сразу в нескольких обтягивающих латексных костюмах от своего любимого бренда Balmain.
WomanHit.ru вчера в 12:05
Энергетика

Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который состоялся 9 марта, не возражал против увеличения Эр-Риядом объемов добычи нефти, но просил не опускать цены на нее до опасного для США уровня.
Известия 18:21
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

Москва 24 00:33
Общество

Кардиолог Пабло Канепа перечислил опасные для здоровья сердца продукты

Кардиолог Пабло Канепа из Испании перечислил продукты, которые ухудшают работу сердца.
Pravda.Ru 03:25
Политика

Украина создаст «мозговой центр» по борьбе с последствиями COVID-19

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что провел во вторник видеовстречу с представителями аналитических центров, украинского бизнеса и офиса президента, в ходе которой стороны договорились о создании "мозгового центра" для борьбы с последствиями коронавируса.
РИА Новости 17:40
Политика

Замглавы офиса Зеленского: Карантин на Украине закончится в мае

Эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 на Украине предположительно закончится маю, тогда же и будет снят карантин на Украине.
МонаВиста 09:34
Происшествия

На Сахалине шестеро спасателей подозреваются в даче и получении взяток

Как стало известно ИА Sakh.com, начальник поисково-спасательного отряда имени Полякова (речь о Валентине Желонкине) подозревается в совершении еще нескольких эпизодов получения взяток.
Сахалин.Инфо 08:55
Общество

Главный хирург США предсказал резкий рост заболеваемости коронавирусом

Ухудшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом SARS-CoV-2 ожидается в течение недели в США.
Известия вчера в 16:53
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском 04:09
Культура

Соловьев оценил сравнение с Сигалом на КВН

Evo-rus.com 10:45
Здоровье

Роспотребнадзор заявил об иммунитете к коронавирусу у переболевших им

Роспотребнадзор сообщил СМИ об иммунитете к коронавирусу у переболевших им. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:17
Спорт

Мальдини рассказал, как протекает его заболевание коронавирусом

По данным, опубликованным на сайте университета Джона Хопкинса, в Италии коронавирусом заразились 63927 человек, из которых более шести тысяч скончались.
ODDS.ru 07:24
Общество

Кадыров заявил, что нарушителей карантина следует убивать

Лидер ЧР Рамзан Кадыров на заседании правительства республики заявил, что тех, кто нарушает карантин, следует убивать, сообщает «Кавказский узел».
Полит.ру 14:07
Как работают Яндекс.Новости?
Пандемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное