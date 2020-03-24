Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиГлавврач предложил Путину готовиться к двум сценариям с коронавирусом

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.
Читать в источнике
Комментировать904

Подробнее о событии

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям с коронавирусом

РИА Новости10:21

Врач описал Путину сценарии развития ситуации с коронавирусом

RT на русском11:22

Главврач больницы в Коммунарке призвал готовиться к итальянскому сценарию пандемии

Коммерсантъ10:53

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РБК11:53

Врач призвал россиян готовиться к итальянскому сценарию с коронавирусом

Московский Комсомолец10:20

Главврач центра в Коммунарке рассказал Путину о двух сценариях по коронавирусу

Lenta.ru10:19

Главврач больницы в Коммунарке призвал готовиться к итальянскому сценарию с COVID-19

Интерфакс09:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 16:14, Ашберн
Общество

Кардиолог Пабло Канепа перечислил опасные для здоровья сердца продукты

Кардиолог Пабло Канепа из Испании перечислил продукты, которые ухудшают работу сердца.
Pravda.Ru 03:25
Политика

Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
РИА Новости 14:18
Политика

ООН призвала снять все санкции из-за коронавируса

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны «Большой двадцатки» снять все действующие в отношении других государств санкции для борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru 13:27
Здоровье

На Украине 84 человека заразились коронавирусом

На Украине 84 человека заразились коронавирусом. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минздрав страны.
РЕН ТВ 04:39
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

Москва 24 00:33
Общество

В регионах России закроют развлекательные заведения из-за коронавируса

В российских регионах временно закроют развлекательные заведения из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru 12:36
Энергетика

Названо преимущество России в нефтяном противостоянии

Эксперт назвал главную цель нефтяной борьбы России и Саудовской Аравии В то же время Саудовская Аравия может сама сильно пострадать из-за демпинга, так как при ценах ниже 80 долларов за баррель королевство не сможет преодолеть дефицит в бюджете.
Национальная служба новостей 11:27
Политика

МИД разъяснил поручение правительства о вывозе украинцев на родину

Ранее правительство поручило Минтрансу, Роспотребнадзору, МВД и ФСБ организовать единовременный вывоз россиян из Украины и украинцев из России железнодорожным транспортом из-за ситуации с коронавирусом.
РБК 15:44
Авто

Представленная в России марка Datsun уходит из Индонезии и Индии

Накануне стало известно о том, что «народная» марка Datsun покидает Индонезию: был остановлен конвейер завода в Пурвакарте.
CarsWeek.ru 07:34
Общество

Власти рассказали, сколько стоят сутки лечения больных коронавирусом

По словам вице-губернатора Евгения Елина, лечение больного коронавирусом в средней степени тяжести обойдется в день в 140 тыс. рублей.
REGNUM 12:42
Шоу-бизнес

Михалкова рассказала об ощущениях от ухода из «Уральских пельменей»

Бывшая участница шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова рассказала о своих ощущениях после ухода из коллектива.
РИА Новости вчера в 23:27
Политика

Дональд Трамп назвал санитарные ограничения США вредными

Президент США Дональд Трамп назвал санитарные ограничения США вредными. Лидер Соединённых Штатов отметил, что они "опаснее самой болезни".
Piter.tv 15:21
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК вчера в 08:26
Технологии

Microsoft нашла критическую уязвимость во всех Windows

Компания Microsoft нашла критическую уязвимость во всех Windows. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 16:10
Экономика

Российские аэропорты попросили Мишустина о мерах поддержки

Российские аэропорты в лице Международной ассоциации аэропортов попросили премьер-министра РФ Михаила Мишустина о поддержке на фоне приостановки большинства международных рейсов.
ТАСС вчера в 15:47
Происшествия

Власти рассказали о состоянии четырех воронежцев, заболевших COVID-19

Врачи оценивают как удовлетворительное состояние четырех жителей Воронежской области, у которых после возвращения из-за границы диагностировали коронавирус, сообщает во вторник правительство региона.
РИА Новости 08:32
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском 04:09
Энергетика

Трамп попросил Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти и потеснить Россию

Lenta.ru 14:56
Общество

Певец Лев Лещенко госпитализирован в больницу в Коммунарке

Expert.ru 12:55
Общество

Врач назвал необходимые лекарства на время пандемии

Доктор Евгений Комаровский назвал лекарства, которые должны всегда находиться в аптечке во время пандемии коронавируса.
Rusvesna.su 13:00
Общество

В Москве в реанимации находятся 20 пациентов с коронавирусом

Всего, по данным за прошедшие сутки, в России было 438 инфицированных. Сегодня сообщалось о смерти пожилой женщины в больнице в Коммунарке.
Эхо Москвы 07:05
Здоровье

Съели подчистую: в Литве уничтожены стратегические запасы продовольствия

Подавляющее большинство медицинской профессуры и действительно высококлассных врачей сконцентрировано в столице Литвы. в Каунасе, в меньшей степени — в портовой Клайпеде.
Евразия Daily вчера в 10:44
Политика

Назван город в Италии для работы военных вирусологов из России

Назван город в Италии для работы военных вирусологов из России.
Piter.tv 10:46
Общество

В Исландии пациент заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса

Один из пациентов в Исландии заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса, сообщает журнал Reykjavík Grapevine со ссылкой на главу биофармацевтической компании deCODE genetics Кари Стефанссона.
РИА Новости 13:23
Шоу-бизнес

Мадонна в ванне записала видео о коронавирусе

ToDay News Ufa вчера в 07:47
Армия и оружие

Шойгу провел переговоры с Асадом в Сирии

Политика Сегодня вчера в 10:01
Здоровье

В Волгограде выявлен первый случай заражения коронавирусом

У вернувшейся из поездки в ОАЭ жительницы Волгограда выявлен коронавирус, сообщает ИА "Высота 102".
Высота 102 05:18
Здоровье

В ВОЗ назвали два главных симптома коронавирусной инфекции

Два главных симптома помогут гражданам определить у них возможное наличие коронавируса.
Lenta.ru 13:54
Финансы

Эксперт оценил ситуацию на российском валютном рынке

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев оценил ситуацию на российском валютном рынке.
RT на русском 15:36
Общество

В Индии введен всеобщий трехнедельный карантин в связи с коронавирусом

Жителям страны будет запрещено покидать свои дома. Это необходимо, «чтобы спасти Индию и каждого индийца», — пояснил Моди.
Эхо Москвы 14:31
Как работают Яндекс.Новости?
Пандемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное