Коронавирус
Газета.RuГлавврач рассказал о молодых пациентах с коронавирусом
Главный врач столичной больницы имени Спасокукоцкого Алексей Погонин рассказал о молодых пациентах, заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает "Российская газета". По его словам, среди молодых людей также есть случаи с тяжелым течением болезни.
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с чего всё началось
Алексей Погонин напомнил, что эта крупнейшая в столице клиника с середины апреля полностью перепрофилирована на борьбу с коронавирусом.Российская газетавчера в 15:29
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Общество
Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике
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Общество
В Кузбассе выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом
В Кемеровской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 1 мая, за прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM вчера в 00:26
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
Происшествия
При взрыве на плавбазе в Находке погиб сварщик
Сварщик погиб при взрыве на плавбазе "Всеволод Сибирцев" в Находке, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта.
РИА Новости 01:28
Общество
Скворцова заявила о выходе России на плато по коронавирусу
Россия вышла на плато по числу новых заболевших коронавирусом.
Клопс вчера в 07:38
Общество
Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»
Московский Комсомолец вчера в 11:59
Здоровье
Минздрав РФ сообщил о росте числа детей с коронавирусом
Число детей, заболевших коронавирусом нового типа, увеличилось в России за последние дни. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.
ФАН вчера в 08:35
Общество
Законы, которые вступают в силу с 1 мая
В мае на территории Российской Федерации вступают в силу ряд законов.
Vologda-poisk.ru 28 апреля в 22:37
Шоу-бизнес
«Я прошла испытание»: выздоровевшая Надежда Бабкина призвала всех беречь друг друга
Артистка призвала всех беречь друг друга, жить долго и радостно.
Вести.Ru 00:36
Кино
Релиз «Джона Уика 4» перенесли на год
Главным переносом можно назвать «Джона Уика 4» — изначально релиз проекта был назначен на 21 мая 2021 года, однако теперь картина выйдет лишь 27 мая 2022 года.
Игромания.ру вчера в 17:42
Общество
Медведев допустил изменения трудовых отношений из-за коронавируса
Лидер фракции «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что на фоне пандемии COVID-19 могут стать востребованными новые формы занятости.
Моя Москва.онлайн вчера в 08:17
Происшествия
Девушка с ребенком обрушила фонтан во время фотосессии под Киевом
Камера наблюдения зафиксировала момент падения. Инцидент произошел в городе Боярка, что под Киевом.
Вести.Ru вчера в 08:38
Здоровье
Названа ведущая к смерти при коронавирусе аномальная патология
По словам одного из авторов исследования профессора Джеймса О’Доннелла, аномальное свертывание крови при тяжелом течении коронавируса значительно увеличивает риск возникновения инсульта или инфаркта.
Известия вчера в 22:41
Политика
Посол Украины отказался возлагать цветы в Берлине с послом России
Посол Украины в Германии отказался от приглашения властей Берлина возложить цветы вместе с послом России по случаю 75-летия Победы.
РИА Новости вчера в 14:04
Общество
В Забайкалье ввели обязательный масочный режим
Со 2 мая в Забайкальском крае начал действовать обязательный масочный режим.
Российская газета 00:27
Общество
Эколог назвал опасность медицинских масок больных с коронавирусом
Медицинские маски людей, которые лечатся от коронавируса дома, выбрасывают в мусорное ведро.
РБК 00:26
Кино
Умер звезда сериала «Клиника» Сэм Ллойд
Известия вчера в 23:46
Общество
Собянин оценил в 2% долю заболевших коронавирусом москвичей
Около 2% населения Москвы больны новой коронавирусной инфекцией, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Интерфакс 02:13
Общество
В Испании задержан экс-депутат Госдумы России
Бывший депутат Государственной думы России, имя которого не называется, был задержан гражданской гвардией Испании, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 08:47
Здоровье
Операторы фитнес-индустрии назвали условия открытия спортклубов
Как ранее писал NEWS.ru, россияне стали в шесть раз чаще покупать гантели и коврики для фитнеса, находясь на карантине.
News.ru 02:13
Транспорт
Метрополитен Москвы закроет вестибюли 45 станций из-за низкой загрузки
Московский метрополитен закроет еще 45 вестибюлей станций из-за низкой загрузки, сообщается на сайте столичной подземки.
РБК вчера в 16:09
Армия и оружие
Кедми рассказал, как США хотят напасть на Россию
США усилят противостояние в космическом пространстве, проиграв России соперничество в создании стратегических ракет.
ФАН 30 апреля в 12:05
Общество
Александр Беглов поздравил петербуржцев с майскими праздниками
Александр Беглов призвал петербуржцев проявить терпение и здравомыслие и соблюдать режим самоизоляции.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 12:54
Армия и оружие
Министр Боснии и Герцеговины отказал российским специалистам во въезде
Сараево, 2 мая 2020, 07:17 — REGNUM Колонна российских военных специалистов, направляющаяся из Сербии в Боснию и Герцеговины для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, не была пропущена в страну решением министра безопасности Фахрудина Радончича, сообщает пресс-служба ведомства.
REGNUM 01:02
Общество
Познер прокомментировал версию о «постановке» заражения Мишустина
«Если заболевание Мишустина на самом деле придумано, чтобы образумить людей, то я целиком поддерживаю это», — заявил Познер.
RuNews24.ru вчера в 11:31
Происшествия
В Челябинской области умер ещё один пациент с COVID-19
Челябинск, 2 мая 2020, 08:55 — REGNUM В Челябинской области скончался ещё один пациент с COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.
REGNUM 01:55
Общество
Москва вышла в мировые лидеры по выявляемости коронавируса
Выявляемость коронавируса в Москве удалось увеличить вдвое, передает ТАСС со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.
Газета.Ru 02:08
Общество
Министр в Саратове ушла в отставку после скандала с закупкой масок
Ранее прокуратура Саратова добилась отмены закупки защитных средств, в частности медицинских масок по 425 рублей за штуку.
Вечерняя Москва вчера в 00:20