Коронавирус

Газета.RuГазета.RuГлавврач рассказал о молодых пациентах с коронавирусом

Главный врач столичной больницы имени Спасокукоцкого Алексей Погонин рассказал о молодых пациентах, заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает "Российская газета". По его словам, среди молодых людей также есть случаи с тяжелым течением болезни.
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с чего всё началось

Врач Алексей Погонин: В костюмах спецзащиты мы для больных на одно лицо

Алексей Погонин напомнил, что эта крупнейшая в столице клиника с середины апреля полностью перепрофилирована на борьбу с коронавирусом.
Российская газетавчера в 15:29

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«Чуть не плакали при прощании»: Главврач московской больницы рассказал о тяжёлом COVID у молодых

Царьград01:51

Главврач рассказал о молодых пациентах с коронавирусом

Газета.Ru01:27

Врач рассказал о беспомощных молодых пациентах с COVID-19

Известия00:01

Главврач рассказал о тяжелом течении коронавируса у молодых пациентов

ТК Звезда00:56

Главврач московской больницы рассказал о тяжелом течении COVID-19 у молодежи

ФАНвчера в 22:21

Главврач объяснил опасность коронавирусной инфекции для ковид-диссидентов

Online47.ruвчера в 22:10

«Больно смотреть»: главврач рассказал о молодых пациентах с COVID-19

РИА Новостивчера в 20:55
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Общество

Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике

Интерфакс вчера в 17:48
622
Общество

В Кузбассе выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом

В Кемеровской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 1 мая, за прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM вчера в 00:26
Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
1K
Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
8,8K
Происшествия

При взрыве на плавбазе в Находке погиб сварщик

Сварщик погиб при взрыве на плавбазе "Всеволод Сибирцев" в Находке, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта.
РИА Новости 01:28
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Общество

Скворцова заявила о выходе России на плато по коронавирусу

Россия вышла на плато по числу новых заболевших коронавирусом.
Клопс вчера в 07:38
1,2K
Здоровье

В Красноярске умерла и.о. главврача госпиталя, выпавшая из окна

РИА Новости 02:06
2,3K
Общество

Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»

Московский Комсомолец вчера в 11:59
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Здоровье

Минздрав РФ сообщил о росте числа детей с коронавирусом

Число детей, заболевших коронавирусом нового типа, увеличилось в России за последние дни. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.
ФАН вчера в 08:35
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Общество

Законы, которые вступают в силу с 1 мая

В мае на территории Российской Федерации вступают в силу ряд законов.
Vologda-poisk.ru 28 апреля в 22:37
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Шоу-бизнес

«Я прошла испытание»: выздоровевшая Надежда Бабкина призвала всех беречь друг друга

Артистка призвала всех беречь друг друга, жить долго и радостно.
Вести.Ru 00:36
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Кино

Релиз «Джона Уика 4» перенесли на год

Главным переносом можно назвать «Джона Уика 4» — изначально релиз проекта был назначен на 21 мая 2021 года, однако теперь картина выйдет лишь 27 мая 2022 года.
Игромания.ру вчера в 17:42
Общество

Медведев допустил изменения трудовых отношений из-за коронавируса

Лидер фракции «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что на фоне пандемии COVID-19 могут стать востребованными новые формы занятости.
Моя Москва.онлайн вчера в 08:17
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Происшествия

Девушка с ребенком обрушила фонтан во время фотосессии под Киевом

Камера наблюдения зафиксировала момент падения. Инцидент произошел в городе Боярка, что под Киевом.
Вести.Ru вчера в 08:38
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Здоровье

Названа ведущая к смерти при коронавирусе аномальная патология

По словам одного из авторов исследования профессора Джеймса О’Доннелла, аномальное свертывание крови при тяжелом течении коронавируса значительно увеличивает риск возникновения инсульта или инфаркта.
Известия вчера в 22:41
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Политика

Посол Украины отказался возлагать цветы в Берлине с послом России

Посол Украины в Германии отказался от приглашения властей Берлина возложить цветы вместе с послом России по случаю 75-летия Победы.
РИА Новости вчера в 14:04
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Общество

В Забайкалье ввели обязательный масочный режим

Со 2 мая в Забайкальском крае начал действовать обязательный масочный режим.
Российская газета 00:27
3
Общество

Эколог назвал опасность медицинских масок больных с коронавирусом

Медицинские маски людей, которые лечатся от коронавируса дома, выбрасывают в мусорное ведро.
РБК 00:26
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Кино

Умер звезда сериала «Клиника» Сэм Ллойд

Известия вчера в 23:46
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Общество

Собянин оценил в 2% долю заболевших коронавирусом москвичей

Около 2% населения Москвы больны новой коронавирусной инфекцией, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Интерфакс 02:13
1
Общество

В Испании задержан экс-депутат Госдумы России

Бывший депутат Государственной думы России, имя которого не называется, был задержан гражданской гвардией Испании, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 08:47
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Здоровье

Операторы фитнес-индустрии назвали условия открытия спортклубов

Как ранее писал NEWS.ru, россияне стали в шесть раз чаще покупать гантели и коврики для фитнеса, находясь на карантине.
News.ru 02:13
1
Транспорт

Метрополитен Москвы закроет вестибюли 45 станций из-за низкой загрузки

Московский метрополитен закроет еще 45 вестибюлей станций из-за низкой загрузки, сообщается на сайте столичной подземки.
РБК вчера в 16:09
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Армия и оружие

Кедми рассказал, как США хотят напасть на Россию

США усилят противостояние в космическом пространстве, проиграв России соперничество в создании стратегических ракет.
ФАН 30 апреля в 12:05
32
Общество

Александр Беглов поздравил петербуржцев с майскими праздниками

Александр Беглов призвал петербуржцев проявить терпение и здравомыслие и соблюдать режим самоизоляции.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 12:54
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Армия и оружие

Министр Боснии и Герцеговины отказал российским специалистам во въезде

Сараево, 2 мая 2020, 07:17 — REGNUM Колонна российских военных специалистов, направляющаяся из Сербии в Боснию и Герцеговины для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, не была пропущена в страну решением министра безопасности Фахрудина Радончича, сообщает пресс-служба ведомства.
REGNUM 01:02
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Общество

Познер прокомментировал версию о «постановке» заражения Мишустина

«Если заболевание Мишустина на самом деле придумано, чтобы образумить людей, то я целиком поддерживаю это», — заявил Познер.
RuNews24.ru вчера в 11:31
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Происшествия

В Челябинской области умер ещё один пациент с COVID-19

Челябинск, 2 мая 2020, 08:55 — REGNUM В Челябинской области скончался ещё один пациент с COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.
REGNUM 01:55
37
Общество

Москва вышла в мировые лидеры по выявляемости коронавируса

Выявляемость коронавируса в Москве удалось увеличить вдвое, передает ТАСС со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.
Газета.Ru 02:08
Общество

Министр в Саратове ушла в отставку после скандала с закупкой масок

Ранее прокуратура Саратова добилась отмены закупки защитных средств, в частности медицинских масок по 425 рублей за штуку.
Вечерняя Москва вчера в 00:20
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