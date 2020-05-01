Коронавирус

Газета.RuГазета.RuГлавврач рассказал о молодых пациентах с коронавирусом

Главный врач столичной больницы имени Спасокукоцкого Алексей Погонин рассказал о молодых пациентах, заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает "Российская газета". По его словам, среди молодых людей также есть случаи с тяжелым течением болезни.
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с чего всё началось

Врач Алексей Погонин: В костюмах спецзащиты мы для больных на одно лицо

Алексей Погонин напомнил, что эта крупнейшая в столице клиника с середины апреля полностью перепрофилирована на борьбу с коронавирусом.
Российская газетавчера в 15:29

Подробнее о событии

Главврач больницы Спасокукоцкого рассказал, чем опасен коронавирус

REGNUM02:14

Главврач рассказал о молодых пациентах с коронавирусом

Газета.Ru01:27

Главврач московской больницы рассказал о тяжелом течении COVID-19 у молодежи

ФАНвчера в 22:21

Врач рассказал о беспомощных молодых пациентах с COVID-19

Известия00:01

Главврач рассказал о тяжелом течении коронавируса у молодых пациентов

ТК Звезда00:56

Главврач объяснил опасность коронавирусной инфекции для ковид-диссидентов

Online47.ruвчера в 22:10

«Больно смотреть»: главврач рассказал о молодых пациентах с COVID-19

РИА Новостивчера в 20:55
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 05:19, Ашберн
Общество

Собянин: в Москве коронавирусом заболело около 2% горожан

По словам мэра, скрининговые исследования показали, что реальное число заболевших в столице составляет около 2% от общего количества жителей Москвы.
Коммерсантъ 02:19
765
Общество

В Ярославской области за сутки выявлено 64 случая коронавируса

Всего в регионе на 1 мая диагноз COVID-19 поставлен 570 пациентам В Ярославской области за прошедшие сутки было выявлено 64 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил на своей странице в Facebook губернатор области Дмитрий Миронов.
Коммерсантъ Ярославль вчера в 04:21
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Общество

За сутки в России выявлены еще 9623 случая заражения COVID-19

Ситуация в регионах В Москве выявлены 5358 новых случаев COVID-19 за сутки, общее число зарегистрированных в столице диагнозов выросло до 62658.
Интерфакс 04:53
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Здоровье

В Калининграде прокомментировали видео медсестры об условиях лечения

Калининградские власти рассказали об условиях, в которых проходят лечение в стационаре заболевшие коронавирусом, после того как медицинская сестра, у которой подтвердился COVID-19, опубликовала видеозапись, на которой показала больничную палату для пациентов с бессимптомным течением болезни.
РИА Новости 04:43
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Общество

В КНДР показали новые кадры с появившимся на публике Ким Чен Ыном

Пхеньян, 2 мая 2020, 11:09 — REGNUM Центральное телевидение КНДР показало новые кадры с появившимся на публике лидером страны Ким Чен Ыном.
REGNUM 04:09
1
Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv 30 апреля в 13:36
2,2K
Политика

Токаев прекратил сенаторские полномочия дочери Назарбаева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий депутата сената страны Дариги Назарбаевой — она является спикером верхней палаты казахского парламента и старшей дочерью экс-президента Нурсултана Назарбаева.
РБК 02:58
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Наука

Ученые из Германии нашли растительное средство для борьбы с похмельем

РБК 05:11
67
Наука

Выявлен еще один возможный способ передачи коронавируса

Исследователи отмечают, что примерно у трети пациентов с COVID-19 в качестве симптомов заболевания наблюдается тошнота и диарея.
Российская газета 03:56
Политика

Песков опроверг сообщения об уходе Мишустина с поста премьера

Кремль опроверг информацию СМИ о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин покинет свой пост после того, как вылечится от коронавируса.
Live24 вчера в 01:13
1,1K
Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
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Армия и оружие

В Минобороны опубликовали рассекреченные архивы о штурме Берлина

"Публикация исторических рассекреченных документов из фондов Центрального архива военного ведомства является продолжением деятельности Министерства обороны Российской Федерации, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн", - подчеркнули в военном ведомстве.
ТАСС вчера в 17:01
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Общество

В Свердловской области ещё 81 человек заразился коронавирусом

За минувшие сутки в Свердловской области ещё 81 человек заразился коронавирусом. Всего в регионе Covid-19 обнаружен у 1016 человек.
Вечерние Ведомости 04:37
65
Общество

Москва удвоила число тестирований на коронавирус

Число проводимых в Москве тестирований на наличие коронавируса с 30 апреля увеличилось в два раза, сообщил в субботу мэр столицы Сергей Собянин.
ТАСС 03:02
135
Общество

Аксенов напомнил о трагедии в Одессе 2 мая

РИА Новости 01:47
Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Васильева попала в больницу

Народная артистка РФ Татьяна Васильева из-за плохого самочувствия попала в одну из столичных клиник, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 17:35
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Энергетика

Цены на нефть снова перешли к росту

Мировые цены на нефть вернулись к росту после того, как утренний подъем сменился уходом в минус.
РИА Новости вчера в 10:11
67
Здоровье

Умерла врио главврача госпиталя в Красноярске, выпавшая из окна

Временно исполняющая обязанности главного врача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая, находившаяся на лечении после падения из окна больницы, умерла 1 мая.
ТАСС 03:10
2,4K
Здоровье

Число заболевших коронавирусом в Карелии увеличилось до 85 человек

По состоянию на 2 мая в Карелии Covid-19 выявили ещё у четырех человек, об этом на своей странице ВКонтакте рассказал Глава Карелии.
ГТРК Карелия 03:39
Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
1K
Общество

Оператор «Северного потока-2» заявил о несогласии с регулятором ФРГ

В компании Nord Stream 2 AG — операторе газопровода «Северный поток-2» — не согласны с предварительным отказом Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) освободить проект от правил Газовой директивы ЕС.
РБК вчера в 11:40
1K
Происшествия

В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам

РИА Новости 30 апреля в 09:02
1K
Общество

В Подмосковье ввели «масочный режим»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении в регионе "масочного режима" для снижения рисков распространения коронавируса.
РИА Новости вчера в 11:10
1,8K
Общество

В России за сутки выявили 9623 случая коронавируса

В России за сутки выявлено 9623 новых случая заражения коронавирусом в 83 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Афиша Daily 05:00
2
Здоровье

На Кубани выявили 79 новых случаев коронавируса

В Краснодарском крае за последние сутки зарегистрировали 79 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, такие данные приводит региональный оперативный штаб.
Деловая газета. Юг 04:50
87
Политика

Глава Минстроя Якушев заразился коронавирусом

Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев заразился коронавирусом, министр принял решение о госпитализации, сообщили пресс-службе ведомства.
Интерфакс вчера в 14:49
2K
Футбол

Чемпион России по футболу предложил «раскулачить пару полковников»

Экс-игрок «Спартака» Эдуард Мор считает, что отсутствие футбольных команд в России не решит проблемы бюджетников.
Vprognoze.ru 04:46
Общество

В России выявили рекордные 7933 случая заражения коронавирусом

В оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ проинформировали представителей СМИ о том, что число инфицированных COVID-19 в России за минувшие сутки выросло на рекордные 7933, до отметки в 114 431 человек.
Журналистская правда вчера в 03:45
Здоровье

Проценко: выход на плато не является победой над коронавирусом

Московские врачи считают, что выход на плато не является показателем победы над коронавирусной инфекцией.
РЕН ТВ вчера в 12:04
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Авто

АвтоВАЗ объявил в мае скидки на автомобили Lada

«АвтоВАЗ» рассказал о новых скидках и спецпредложениях, позволяющих приобрести автомобили LADA в мае на максимально выгодных условиях.
Автоновости дня 01:29
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