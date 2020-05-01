Алексей Погонин напомнил, что эта крупнейшая в столице клиника с середины апреля полностью перепрофилирована на борьбу с коронавирусом.

с чего всё началось

Главный врач столичной больницы имени Спасокукоцкого Алексей Погонин рассказал о молодых пациентах, заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает "Российская газета". По его словам, среди молодых людей также есть случаи с тяжелым течением болезни.

Главврач рассказал о молодых пациентах с коронавирусом

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