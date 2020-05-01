Коронавирус

Газета.RuГазета.RuГлавврач рассказал о молодых пациентах с коронавирусом

Главный врач столичной больницы имени Спасокукоцкого Алексей Погонин рассказал о молодых пациентах, заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает "Российская газета". По его словам, среди молодых людей также есть случаи с тяжелым течением болезни.
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с чего всё началось

Врач Алексей Погонин: В костюмах спецзащиты мы для больных на одно лицо

Алексей Погонин напомнил, что эта крупнейшая в столице клиника с середины апреля полностью перепрофилирована на борьбу с коронавирусом.
Российская газетавчера в 15:29

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Главврач больницы Спасокукоцкого рассказал, чем опасен коронавирус

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Главврач объяснил опасность коронавирусной инфекции для ковид-диссидентов

Online47.ruвчера в 22:10

Главврач рассказал о тяжелом течении коронавируса у молодых пациентов

ТК Звезда00:56

Врач рассказал о беспомощных молодых пациентах с COVID-19

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Главврач московской больницы рассказал о тяжелом течении COVID-19 у молодежи

ФАНвчера в 22:21

Главврач рассказал о молодых пациентах с коронавирусом

Газета.Ru01:27

«Больно смотреть»: главврач рассказал о молодых пациентах с COVID-19

РИА Новостивчера в 20:55
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 03:47, Ашберн
Общество

Маск объявил о распродаже имущества

Американский бизнесмен Илон Маск одним сообщением в Twitter о намерении распродать имущество обрушил акции своей компании Tesla.
РИА Новости вчера в 21:18
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Здоровье

Умерла врио главврача госпиталя в Красноярске, выпавшая из окна

Временно исполняющая обязанности главного врача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая, находившаяся на лечении после падения из окна больницы, умерла 1 мая.
ТАСС 03:10
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Политика

Глава Минстроя Якушев заразился коронавирусом

Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев заразился коронавирусом, министр принял решение о госпитализации, сообщили пресс-службе ведомства.
Интерфакс вчера в 14:49
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Шоу-бизнес

«Я прошла испытание»: выздоровевшая Надежда Бабкина призвала всех беречь друг друга

Артистка призвала всех беречь друг друга, жить долго и радостно.
Вести.Ru 00:36
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Происшествия

При взрыве на плавбазе в Находке погиб сварщик

В Находке при взрыве на плавбазе "Всеволод Сибирцев" погиб сварщик, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта.
РИА Новости 01:28
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Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года

Министерство просвещения России опубликовало рекомендации по срокам окончания учебного года для школьников с учётом сложившейся эпидемиологической ситуации.
RT на русском вчера в 05:42
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Наука

Новое средство от коронавируса найдено

Новое средство от коронавируса найдено, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 16:04
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Культура

Умер актер Сэм Ллойд из сериала «Клиника»

Коммерсантъ 03:35
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Общество

В Забайкалье ввели обязательный масочный режим

Со 2 мая в Забайкальском крае начал действовать обязательный масочный режим.
Российская газета 00:27
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Общество

Собянин назвал реальное количество заболевших коронавирусом в Москве

RT на русском 03:03
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Общество

Попова рассказала об опасности бессимптомного течения коронавируса

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала об опасности бессимптомного течения новой коронавирусной инфекции.
Журналистская правда 03:22
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Общество

Эколог рассказал об опасности медицинских масок пациентов с COVID-19

Выброшенные медицинские маски и перчатки пациентов с коронавирусом, находящихся на домашнем карантине, представляют опасность для работников коммунальных служб и пунктов сортировки мусора.
RT на русском 01:43
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Здоровье

В Германии у детей нашли синдром, возможно, связанный с коронавирусом

Врачи обнаружили редкий воспалительный синдром, предположительно, связанный с коронавирусом, у двух детей в Германии, сообщает издание Welt со ссылкой на профессора Университетской клиники Дрездена Раинхарда Бернера.
РИА Новости вчера в 10:20
Политика

Токаев прекратил полномочия спикера сената Казахстана Назарбаевой

RT на русском 02:48
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Кино

Фото Сигурни Уивер со съемок нового «Аватара» появились в Сети

Продюсер сиквелов "Аватара" Джон Ландау опубликовал фото со съемок. На кадры попала голливудская актриса Сигурни Уивер.
Экономика сегодня 30 апреля в 11:28
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Общество

Ким Чен Ын появился на публике на фоне сообщений о болезни

Государственные СМИ Северной Кореи сообщили о появлении лидера КНДР Ким Чен Ына на публике впервые за 20 дней, передает южнокорейское агентство «Рёнхап».
Коммерсантъ вчера в 18:01
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Общество

Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса

Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия вчера в 01:04
1,1K
Политика

Мишустин заразился новым коронавирусом

У премьер-министра России Михаила Мишустина обнаружили COVID-19. Об этом он сообщил президенту Владимиру Путину во время видеоконференции.
UfaTime.ru 30 апреля в 14:00
Общество

Познер прокомментировал заражение Мишустина коронавирусом

Владимир Познер прокомментировал заражение премьер-министра Михаила Мишустина коронавирусом.
Вечерняя Москва вчера в 23:25
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Общество

Ученые из Сингапура скорректировали дату окончания эпидемии в России

Эпидемия коронавирусной инфекции в России может полностью завершиться к 8 августа.
РБК 03:30
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Армия и оружие

Пилот F-22 рассказал, что испытал при сближении с российскими самолетами над Арктикой

ПолитРоссия 30 апреля в 07:57
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Шоу-бизнес

Умер старейший актер Вахтанговского театра Евгений Федоров

«После тяжелой продолжительной болезни на 97-м году жизни скончался старейший вахтанговский актер - заслуженный артист РСФСР Евгений Евгеньевич Федоров», - сообщили в пресс-службе театра.
Ридус вчера в 05:13
13
Общество

Медведев допустил востребованность новых профессий в условиях пандемии

Новые формы занятости и профессии могут стать более востребованными в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 07:52
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Общество

Саратовский министр уволилась после скандала с закупкой масок

Министр Саратовской области – руководитель аппарата губернатора региона Олеся Горячева уволилась по собственному желанию после скандала с закупкой медицинских масок по 425 рублей за штуку, сообщила пресс-служба губернатора региона.
Rambler News Service 30 апреля в 13:31
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Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Васильева попала в больницу

Народная артистка РФ Татьяна Васильева из-за плохого самочувствия попала в одну из столичных клиник, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 17:35
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Происшествия

В Узбекистане 56 человек пострадали от прорыва дамбы на водохранилище

Ранее МЧС сообщало, что 1 мая в 5.55 (3.55 мск) в результате сильного дождя и штормового ветра произошел прорыв одной из дамб Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области, жертв нет.
РИА Новости 00:22
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Здоровье

В Саратовской области выявили 48 случаев заражения коронавирусом

Сорок восемь новых случаев коронавирусной инфекции выявили за сутки в Саратовской области, общее число заболевших достигло 535 человек, сообщил в субботу областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 03:40
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Общество

Оператор «Северного потока-2» заявил о несогласии с регулятором ФРГ

В компании Nord Stream 2 AG — операторе газопровода «Северный поток-2» — не согласны с предварительным отказом Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) освободить проект от правил Газовой директивы ЕС.
РБК вчера в 11:40
1K
Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 2 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что доля инфицированных в столице — 2%.
РБК 03:09
Политика

Песков назвал «ерундой» сообщения об уходе Мишустина с поста премьера

Заболевший COVID-19 Михаил Мишустин вернется в кресло премьера после выздоровления, сообщения СМИ об обратном несостоятельны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Газета.Ru вчера в 02:24
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