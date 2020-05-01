Коронавирус
Газета.RuГлавврач рассказал о молодых пациентах с коронавирусом
Главный врач столичной больницы имени Спасокукоцкого Алексей Погонин рассказал о молодых пациентах, заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает "Российская газета". По его словам, среди молодых людей также есть случаи с тяжелым течением болезни.
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с чего всё началось
Алексей Погонин напомнил, что эта крупнейшая в столице клиника с середины апреля полностью перепрофилирована на борьбу с коронавирусом.Российская газетавчера в 15:29
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Общество
Маск объявил о распродаже имущества
Американский бизнесмен Илон Маск одним сообщением в Twitter о намерении распродать имущество обрушил акции своей компании Tesla.
РИА Новости вчера в 21:18
Здоровье
Умерла врио главврача госпиталя в Красноярске, выпавшая из окна
Временно исполняющая обязанности главного врача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая, находившаяся на лечении после падения из окна больницы, умерла 1 мая.
ТАСС 03:10
Политика
Глава Минстроя Якушев заразился коронавирусом
Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев заразился коронавирусом, министр принял решение о госпитализации, сообщили пресс-службе ведомства.
Интерфакс вчера в 14:49
Шоу-бизнес
«Я прошла испытание»: выздоровевшая Надежда Бабкина призвала всех беречь друг друга
Артистка призвала всех беречь друг друга, жить долго и радостно.
Вести.Ru 00:36
Происшествия
При взрыве на плавбазе в Находке погиб сварщик
В Находке при взрыве на плавбазе "Всеволод Сибирцев" погиб сварщик, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта.
РИА Новости 01:28
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года
Министерство просвещения России опубликовало рекомендации по срокам окончания учебного года для школьников с учётом сложившейся эпидемиологической ситуации.
RT на русском вчера в 05:42
Наука
Новое средство от коронавируса найдено
Новое средство от коронавируса найдено, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 16:04
Культура
Умер актер Сэм Ллойд из сериала «Клиника»
Коммерсантъ 03:35
Общество
В Забайкалье ввели обязательный масочный режим
Со 2 мая в Забайкальском крае начал действовать обязательный масочный режим.
Российская газета 00:27
Общество
Собянин назвал реальное количество заболевших коронавирусом в Москве
RT на русском 03:03
Общество
Попова рассказала об опасности бессимптомного течения коронавируса
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала об опасности бессимптомного течения новой коронавирусной инфекции.
Журналистская правда 03:22
Общество
Эколог рассказал об опасности медицинских масок пациентов с COVID-19
Выброшенные медицинские маски и перчатки пациентов с коронавирусом, находящихся на домашнем карантине, представляют опасность для работников коммунальных служб и пунктов сортировки мусора.
RT на русском 01:43
Здоровье
В Германии у детей нашли синдром, возможно, связанный с коронавирусом
Врачи обнаружили редкий воспалительный синдром, предположительно, связанный с коронавирусом, у двух детей в Германии, сообщает издание Welt со ссылкой на профессора Университетской клиники Дрездена Раинхарда Бернера.
РИА Новости вчера в 10:20
Политика
Токаев прекратил полномочия спикера сената Казахстана Назарбаевой
RT на русском 02:48
Кино
Фото Сигурни Уивер со съемок нового «Аватара» появились в Сети
Продюсер сиквелов "Аватара" Джон Ландау опубликовал фото со съемок. На кадры попала голливудская актриса Сигурни Уивер.
Экономика сегодня 30 апреля в 11:28
Общество
Ким Чен Ын появился на публике на фоне сообщений о болезни
Государственные СМИ Северной Кореи сообщили о появлении лидера КНДР Ким Чен Ына на публике впервые за 20 дней, передает южнокорейское агентство «Рёнхап».
Коммерсантъ вчера в 18:01
Общество
Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса
Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия вчера в 01:04
Политика
Мишустин заразился новым коронавирусом
У премьер-министра России Михаила Мишустина обнаружили COVID-19. Об этом он сообщил президенту Владимиру Путину во время видеоконференции.
UfaTime.ru 30 апреля в 14:00
Общество
Познер прокомментировал заражение Мишустина коронавирусом
Владимир Познер прокомментировал заражение премьер-министра Михаила Мишустина коронавирусом.
Вечерняя Москва вчера в 23:25
Общество
Ученые из Сингапура скорректировали дату окончания эпидемии в России
Эпидемия коронавирусной инфекции в России может полностью завершиться к 8 августа.
РБК 03:30
Армия и оружие
Пилот F-22 рассказал, что испытал при сближении с российскими самолетами над Арктикой
ПолитРоссия 30 апреля в 07:57
Шоу-бизнес
Умер старейший актер Вахтанговского театра Евгений Федоров
«После тяжелой продолжительной болезни на 97-м году жизни скончался старейший вахтанговский актер - заслуженный артист РСФСР Евгений Евгеньевич Федоров», - сообщили в пресс-службе театра.
Ридус вчера в 05:13
Общество
Медведев допустил востребованность новых профессий в условиях пандемии
Новые формы занятости и профессии могут стать более востребованными в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 07:52
Общество
Саратовский министр уволилась после скандала с закупкой масок
Министр Саратовской области – руководитель аппарата губернатора региона Олеся Горячева уволилась по собственному желанию после скандала с закупкой медицинских масок по 425 рублей за штуку, сообщила пресс-служба губернатора региона.
Rambler News Service 30 апреля в 13:31
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева попала в больницу
Народная артистка РФ Татьяна Васильева из-за плохого самочувствия попала в одну из столичных клиник, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 17:35
Происшествия
В Узбекистане 56 человек пострадали от прорыва дамбы на водохранилище
Ранее МЧС сообщало, что 1 мая в 5.55 (3.55 мск) в результате сильного дождя и штормового ветра произошел прорыв одной из дамб Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области, жертв нет.
РИА Новости 00:22
Здоровье
В Саратовской области выявили 48 случаев заражения коронавирусом
Сорок восемь новых случаев коронавирусной инфекции выявили за сутки в Саратовской области, общее число заболевших достигло 535 человек, сообщил в субботу областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 03:40
Общество
Оператор «Северного потока-2» заявил о несогласии с регулятором ФРГ
В компании Nord Stream 2 AG — операторе газопровода «Северный поток-2» — не согласны с предварительным отказом Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) освободить проект от правил Газовой директивы ЕС.
РБК вчера в 11:40
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 2 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что доля инфицированных в столице — 2%.
РБК 03:09
Политика
Песков назвал «ерундой» сообщения об уходе Мишустина с поста премьера
Заболевший COVID-19 Михаил Мишустин вернется в кресло премьера после выздоровления, сообщения СМИ об обратном несостоятельны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Газета.Ru вчера в 02:24