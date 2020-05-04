Коронавирус
РИА НовостиГлавврач российской больницы рассказал об агрессивности коронавируса
При заражении коронавирусом ухудшение состояния пациента может произойти внезапно и радикально, об этом в эфире НТВ сообщил главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.
Читать в источнике
Оценить13
с чего всё началось
Врачи говорят, что коронавирус становится все агрессивнее. Несмотря на то, что за несколько месяцев уже выработана тактика работы медиков — как, чем и в какой последовательности лечить пациента, — ухудшение состояния может произойти внезапно и радикально.НТВ12:43
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 22:38, Ашберн
Политика
AP узнало о сокрытии Китаем данных по вирусу ради накопления лекарств
Должностные лица США полагают, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса и данные, насколько он заразен, чтобы запастись лекарствами и средствами защиты.
РБК 21:02
Армия и оружие
Sohu: строящийся в России авианосец «Москва» станет морским царем
После ввода в строй в 2030 году, строящийся в России новый атомный авианосец «Москва» бросит достойный вызов американскому флоту и по праву заслужит титула морского царя.
Недвижимость.RU 17:41
Здоровье
Лукашенко считает, что в Беларуси сдерживают коронавирус
В интервью БЕЛТА Лукашенко заявил, что в Беларуси сдерживают заболеваемость COVID-19.
ProstoProSport 13:29
Общество
В Северной Осетии сожгли вышку сотовой связи из-за коронавируса
Другие, напротив, не верят в существование вируса и считают его прикрытием для массового чипирования граждан.
Эхо Москвы 07:04
Шоу-бизнес
Мария Ивакова не смогла выступить в шоу «Танцы со звездами» из-за подозрения на коронавирус
Почитатели пары надеются, что у Иваковой и Папунаишвили еще будет возможность отыграться за пропущенный номер уже в следующем эфире шоу.
StarHit.ru 12:30
Общество
Проценко оценил риск итальянского сценария с коронавирусом в России
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко оценил риск развития в России итальянского сценария развития коронавируса.
Газета.Ru 10:06
Происшествия
В омской больнице у врача и медсестры подозревают коронавирус
Пациентов пульмонологического отделения горбольницы №1 в Омске экстренно распределяют по другим лечебным учреждениям из-за подозрений, что в отделении выявлен коронавирус, сообщает Минздрав Омской области.
РИА Новости 10:38
Наука
Ученые связали смертность от коронавируса с недостатком витамина D
Недостаток витамина D в организме может быть причиной высокой смертности от коронавируса COVID-19 в таких странах, как Испания, Италия и Швейцария, особенно у пожилых людей, считают ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии.
Коммерсантъ 04:32
Общество
Попова оценила возможность снятия ограничений с 12 мая
Попова отметила, что решение о снятии ограничений будет приниматься исходя из эпидемической ситуации.
РБК 08:07
Политика
МИД Украины выпустил заявление в связи с годовщиной трагедии в Одессе
МИД Украины заявил, что Россия не заинтересована в выяснении обстоятельств трагедии в Одессе, произошедшей 2 мая 2014 года при пожаре в Доме профсоюзов.
Политика Сегодня 01:26
Общество
Власти Башкирии вывезут 1,8 тыс. жителей республики с Чаяндинского месторождения за неделю
Всех жителей Башкирии, работавших вахтовым методом на Чаяндинском месторождении в Якутии, доставят домой в течение недели.
ТАСС 15:36
Экономика
Экономист предупредил о резком повышении цен на товары после карантина
Цены на импортную продукцию и продовольственные товары после снятия режима самоизоляции резко взлетят вверх.
Kazanfirst.ru 05:29
Здоровье
Во Владивостоке закрыли на карантин отделение гематологии и роддом
Владивосток, 4 мая 2020, 04:49 — REGNUM Во Владивостоке два медучреждения закрыли на карантин из-за положительных тестов на коронавирус у двух сотрудников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.
REGNUM 21:49
Наука
Российские учёные заставили растения светиться
Целью эксперимента было не только создать светящиеся растения, но и изучить природу их метаболизма при взаимодействии со внешней средой.В результате эксперимента свечение не повлияло ни на одну из естественных функций растений, включая «общий фенотип, содержание хлорофилла и каротиноидов, время цветения и прорастание семян», согласно данным из опубликованного отчёта.
Машины и Механизмы вчера в 13:26
Армия и оружие
В Польше возмутились подготовкой танкистов на симуляторах
Политическая Экспертиза 13:27
Общество
Главный эпидемиолог Минздрава оценил сроки спада эпидемии
Главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико в беседе с "Парламентской газетой" назвал условия, при которых эпидемию коронавируса можно будет считать остановленной.
РИА Новости 09:10
Музыка
Неизвестная песня Пола Маккартни и Ринго Старра выставлена на аукцион
В Великобритании на аукцион выставлена никогда ранее не выпускавшаяся песня Пола Маккартни и Ринго Старра - бывших участников легендарной английской группы The Beatles.
РЕН ТВ 19:15
Общество
В Приморье за сутки выявили более 50 случаев заражения коронавирусом
В Приморском крае за сутки выявили 53 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 22:13
Политика
Трамп: вакцина от коронавируса появится в США к концу 2020 года
Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса появится в стране не позднее декабря 2020 года, сообщает Fox News.
Газета.Ru 20:03
Общество
Тренер «Ахмата» высказался о недовольных россиянах
Главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов раскритиковал россиян, просящих денег у государства в период режима самоизоляции.
Газета.Ru 15:52
Происшествия
В психоневрологическом центре в Бурятии выявили заражение COVID-19
Главе Закаменского района Управлением Роспотребнадзора выдано предписание о вводе режима ограничительных мероприятий на территориях двух сельских поселений - «Баянгольское» и «Мылинское».
Московский Комсомолец Улан-Удэ 19:36
Космос
Бюджет NASA сократили: Curiosity может прекратить работу
Портал Поиск 12:34
Происшествия
Напавший в Москве на полицейского нарушитель самоизоляции признал вину
Мужчина, напавший в Москве на полицейского, признал вину. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
ТАСС 06:58
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
Авто
УАЗ показал дом на колёсах на базе УАЗ «Буханки»
Ульяновское предприятие пополнило семейство УАЗ "Буханка" автодомом на основе коммерческой модели.
Тарантас Ньюс 01:52
Общество
Ученые нашли природное средство от похмелья
Профиль 01 мая в 21:30
Общество
В «Аэрофлоте» оценили сроки возобновления международного авиасообщения
В случае развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России по оптимистичному сценарию восстановление международного сообщения может начаться в середине лета, отметила в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова.
RT на русском 17:10
Путешествия
Названы готовые принять туристов первыми страны
Первыми странами, которые откроются для путешественников после пандемии коронавируса, станут наиболее зависящие от пляжного туризма Греция, Италия и Турция.
Lenta.ru 20:35