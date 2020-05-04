Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиГлавврач российской больницы рассказал об агрессивности коронавируса

При заражении коронавирусом ухудшение состояния пациента может произойти внезапно и радикально, об этом в эфире НТВ сообщил главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.
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с чего всё началось

«Сегодня — температура, а завтра — на ИВЛ»: врач рассказал об агрессивности COVID-19

Врачи говорят, что коронавирус становится все агрессивнее. Несмотря на то, что за несколько месяцев уже выработана тактика работы медиков — как, чем и в какой последовательности лечить пациента, — ухудшение состояния может произойти внезапно и радикально.
НТВ12:43

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Стало известно об агрессивности нового коронавируса

Телеканал 360°20:32

Главврач подмосковной больницы назвал опасные признаки COVID-19

URA.Ru20:02

Главврач российской больницы рассказал об агрессивности коронавируса

РИА Новости17:38

Главврач российской больницы рассказал об агрессивности коронавируса

Lenta.ru18:11

Главный врач подмосковной больницы рассказал об агрессивности COVID-19

Московский Комсомолец18:03

Врач рассказал об агрессивности COVID-19

Известия18:49

«Сегодня — температура, а завтра — на ИВЛ»: врач рассказал об агрессивности COVID-19

НТВ12:43
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 22:38, Ашберн
Политика

AP узнало о сокрытии Китаем данных по вирусу ради накопления лекарств

Должностные лица США полагают, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса и данные, насколько он заразен, чтобы запастись лекарствами и средствами защиты.
РБК 21:02
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Армия и оружие

Sohu: строящийся в России авианосец «Москва» станет морским царем

После ввода в строй в 2030 году, строящийся в России новый атомный авианосец «Москва» бросит достойный вызов американскому флоту и по праву заслужит титула морского царя.
Недвижимость.RU 17:41
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Здоровье

Лукашенко считает, что в Беларуси сдерживают коронавирус

В интервью БЕЛТА Лукашенко заявил, что в Беларуси сдерживают заболеваемость COVID-19.
ProstoProSport 13:29
Общество

В Северной Осетии сожгли вышку сотовой связи из-за коронавируса

Другие, напротив, не верят в существование вируса и считают его прикрытием для массового чипирования граждан.
Эхо Москвы 07:04
1,4K
Шоу-бизнес

Мария Ивакова не смогла выступить в шоу «Танцы со звездами» из-за подозрения на коронавирус

Почитатели пары надеются, что у Иваковой и Папунаишвили еще будет возможность отыграться за пропущенный номер уже в следующем эфире шоу.
StarHit.ru 12:30
Общество

Проценко оценил риск итальянского сценария с коронавирусом в России

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко оценил риск развития в России итальянского сценария развития коронавируса.
Газета.Ru 10:06
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Происшествия

В омской больнице у врача и медсестры подозревают коронавирус

Пациентов пульмонологического отделения горбольницы №1 в Омске экстренно распределяют по другим лечебным учреждениям из-за подозрений, что в отделении выявлен коронавирус, сообщает Минздрав Омской области.
РИА Новости 10:38
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Армия и оружие

Венесуэла объявила о предотвращении атаки наемников с моря

Интерфакс 19:19
Наука

Ученые связали смертность от коронавируса с недостатком витамина D

Недостаток витамина D в организме может быть причиной высокой смертности от коронавируса COVID-19 в таких странах, как Испания, Италия и Швейцария, особенно у пожилых людей, считают ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии.
Коммерсантъ 04:32
1,6K
Общество

Попова оценила возможность снятия ограничений с 12 мая

Попова отметила, что решение о снятии ограничений будет приниматься исходя из эпидемической ситуации.
РБК 08:07
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Политика

МИД Украины выпустил заявление в связи с годовщиной трагедии в Одессе

МИД Украины заявил, что Россия не заинтересована в выяснении обстоятельств трагедии в Одессе, произошедшей 2 мая 2014 года при пожаре в Доме профсоюзов.
Политика Сегодня 01:26
1,7K
Общество

Власти Башкирии вывезут 1,8 тыс. жителей республики с Чаяндинского месторождения за неделю

Всех жителей Башкирии, работавших вахтовым методом на Чаяндинском месторождении в Якутии, доставят домой в течение недели.
ТАСС 15:36
11
Экономика

Экономист предупредил о резком повышении цен на товары после карантина

Цены на импортную продукцию и продовольственные товары после снятия режима самоизоляции резко взлетят вверх.
Kazanfirst.ru 05:29
12
Здоровье

Во Владивостоке закрыли на карантин отделение гематологии и роддом

Владивосток, 4 мая 2020, 04:49 — REGNUM Во Владивостоке два медучреждения закрыли на карантин из-за положительных тестов на коронавирус у двух сотрудников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.
REGNUM 21:49
7
Наука

Российские учёные заставили растения светиться

Целью эксперимента было не только создать светящиеся растения, но и изучить природу их метаболизма при взаимодействии со внешней средой.В результате эксперимента свечение не повлияло ни на одну из естественных функций растений, включая «общий фенотип, содержание хлорофилла и каротиноидов, время цветения и прорастание семян», согласно данным из опубликованного отчёта.
Машины и Механизмы вчера в 13:26
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Армия и оружие

В Польше возмутились подготовкой танкистов на симуляторах

Политическая Экспертиза 13:27
Армия и оружие

В США Россию подозревают в создании противоспутникового оружия

РЕН ТВ 11:18
5
Общество

Главный эпидемиолог Минздрава оценил сроки спада эпидемии

Главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико в беседе с "Парламентской газетой" назвал условия, при которых эпидемию коронавируса можно будет считать остановленной.
РИА Новости 09:10
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Музыка

Неизвестная песня Пола Маккартни и Ринго Старра выставлена на аукцион

В Великобритании на аукцион выставлена никогда ранее не выпускавшаяся песня Пола Маккартни и Ринго Старра - бывших участников легендарной английской группы The Beatles.
РЕН ТВ 19:15
Общество

В Приморье за сутки выявили более 50 случаев заражения коронавирусом

В Приморском крае за сутки выявили 53 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 22:13
9
Политика

Трамп: вакцина от коронавируса появится в США к концу 2020 года

Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса появится в стране не позднее декабря 2020 года, сообщает Fox News.
Газета.Ru 20:03
13
Общество

Тренер «Ахмата» высказался о недовольных россиянах

Главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов раскритиковал россиян, просящих денег у государства в период режима самоизоляции.
Газета.Ru 15:52
786
Происшествия

В психоневрологическом центре в Бурятии выявили заражение COVID-19

Главе Закаменского района Управлением Роспотребнадзора выдано предписание о вводе режима ограничительных мероприятий на территориях двух сельских поселений - «Баянгольское» и «Мылинское».
Московский Комсомолец Улан-Удэ 19:36
Космос

Бюджет NASA сократили: Curiosity может прекратить работу

Портал Поиск 12:34
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Происшествия

Напавший в Москве на полицейского нарушитель самоизоляции признал вину

Мужчина, напавший в Москве на полицейского, признал вину. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
ТАСС 06:58
780
Общество

Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
2,7K
Авто

УАЗ показал дом на колёсах на базе УАЗ «Буханки»

Ульяновское предприятие пополнило семейство УАЗ "Буханка" автодомом на основе коммерческой модели.
Тарантас Ньюс 01:52
104
Общество

Ученые нашли природное средство от похмелья

Профиль 01 мая в 21:30
108
Общество

В «Аэрофлоте» оценили сроки возобновления международного авиасообщения

В случае развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России по оптимистичному сценарию восстановление международного сообщения может начаться в середине лета, отметила в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова.
RT на русском 17:10
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Путешествия

Названы готовые принять туристов первыми страны

Первыми странами, которые откроются для путешественников после пандемии коронавируса, станут наиболее зависящие от пляжного туризма Греция, Италия и Турция.
Lenta.ru 20:35
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