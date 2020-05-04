Врачи говорят, что коронавирус становится все агрессивнее. Несмотря на то, что за несколько месяцев уже выработана тактика работы медиков — как, чем и в какой последовательности лечить пациента, — ухудшение состояния может произойти внезапно и радикально.

с чего всё началось

При заражении коронавирусом ухудшение состояния пациента может произойти внезапно и радикально, об этом в эфире НТВ сообщил главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.

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