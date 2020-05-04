Коронавирус
РИА НовостиГлавврач российской больницы рассказал об агрессивности коронавируса
При заражении коронавирусом ухудшение состояния пациента может произойти внезапно и радикально, об этом в эфире НТВ сообщил главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.
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с чего всё началось
Врачи говорят, что коронавирус становится все агрессивнее. Несмотря на то, что за несколько месяцев уже выработана тактика работы медиков — как, чем и в какой последовательности лечить пациента, — ухудшение состояния может произойти внезапно и радикально.НТВ12:43
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Газета.Ru 15:47
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Газета.Ru 10:06
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Стала известна причина смерти капитана детской следж-хоккейной команды
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Гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко отмечает, что во многих региональных городах, где ситуация с занятостью не очень хорошая, собственники вынуждены предоставлять не только скидки, но и арендные каникулы, в период которых жилец берет на себя только расходы на коммунальные услуги.
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