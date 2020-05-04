Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиГлавврач российской больницы рассказал об агрессивности коронавируса

При заражении коронавирусом ухудшение состояния пациента может произойти внезапно и радикально, об этом в эфире НТВ сообщил главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.
Читать в источнике
Комментировать34
с чего всё началось

«Сегодня — температура, а завтра — на ИВЛ»: врач рассказал об агрессивности COVID-19

Врачи говорят, что коронавирус становится все агрессивнее. Несмотря на то, что за несколько месяцев уже выработана тактика работы медиков — как, чем и в какой последовательности лечить пациента, — ухудшение состояния может произойти внезапно и радикально.
НТВвчера в 12:43

Подробнее о событии

Стало известно об агрессивности нового коронавируса

Телеканал 360°вчера в 20:32

«Сегодня — температура, а завтра — на ИВЛ»: врач рассказал об агрессивности COVID-19

НТВвчера в 12:43

Врач рассказал об агрессивности COVID-19

Известиявчера в 18:49

Главврач российской больницы рассказал об агрессивности коронавируса

Lenta.ruвчера в 18:11

Главный врач подмосковной больницы рассказал об агрессивности COVID-19

Московский Комсомолецвчера в 18:03

Главврач российской больницы рассказал об агрессивности коронавируса

РИА Новостивчера в 17:38

Главврач подмосковной больницы назвал опасные признаки COVID-19

URA.Ruвчера в 20:02
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 03:14, Ашберн
Происшествия

В Калининграде мотоциклист погиб при ударе в «Ауди»

Русский Запад вчера в 15:03
9
Общество

Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
2,8K
Политика

Китай обвинили в сокрытии информации об опасности коронавируса

Спецслужбы США приводят данные о том, что Китай увеличил импорт и сократил экспорт медицинских товаров, однако пытался скрыть это, отрицая наличие экспортных ограничений и задерживая предоставление своих торговых данных.
BFM.ru 01:50
577
Футбол

Логотип ПФК ЦСКА вошел в топ-10 самых красивых эмблем по версии Marca

Логотип московского футбольного клуба ЦСКА вошел в топ-10 самых красивых эмблем по версии испанской газеты Marca.
РИА Новости 00:52
Общество

В Удмуртии выявлено 18 новых случаев заражения коронавирусом

Напомним, за 3 мая в Удмуртии выявили 43 новых случая заражения коронавирусом.
Udm-Info 01:24
36
Футбол

Уткин отреагировал на высказывание Шалимова о наличии рабочих мест во время пандемии

RT на русском 01:22
22
Общество

Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая

Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
RT на русском 00:40
740
Политика

Бывший канцлер Германии Шредер призвал отменить санкции против России

За отмену антироссийских санкций выступил бывший канцлер Германии Герхард Шредер.
NewInform вчера в 03:22
489
Хоккей

«Авангард» обменял Широкова в «Спартак» на Хохлачёва

Спорт БИЗНЕС Online вчера в 04:59
Общество

Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии

Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после скандала, разразившемся из-за ее высказывания о женщинах, которые столкнулись с данной проблемой.
Газета.Ru вчера в 15:47
25
Общество

В России ряд ограничений сохранится до появления вакцины от COVID-19

Москва, 4 мая 2020, 09:56 — REGNUM Некоторые ограничительные меры, которые были введены в России на фоне пандемии коронавирусной инфекции, сохранятся до тех пор, пока в не будет найдено эффективное лекарство или вакцина от COVID-19.
REGNUM 02:56
Общество

Воздушное пространство Латвии закрыли из-за потерявшегося дрона

Со 2 мая в Латвии ограничено использование воздушного пространства из-за того, что в полёте находится неуправляемый беспилотный аппарат.
Популярная механика 01:36
284
Происшествия

Девушка прилетела в Нижневартовск, скрыв диагноз «коронавирус»

Несовершеннолетняя девушка прибыла самолётом в Нижневартовск, скрыв подтверждённое у неё заражение коронавирусной инфекцией.
RT на русском 02:16
124
Армия и оружие

На границе КНДР и Южной Кореи произошла стрельба

Военное обозрение вчера в 00:47
114
Армия и оружие

Стало известно об уничтожении российского танка Т-14 «Армата» в Сирии

Согласно источникам агентства, российские военные перебросили в САР пять танков Т-14 «Армата».
ГЛАС.RU 01 мая в 09:44
2,2K
Наука

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса

Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости вчера в 01:49
1,6K
Общество

В Москве от коронавируса вылечились еще 544 человека

В Москве вылечились от коронавируса уже 7 573 человека сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Интерфакс 02:54
164
Общество

Власти Японии могут продлить режим ЧС до конца мая

Премьер Японии Синдзо Абэ хочет продлить режим ЧС, введённый в стране из-за коронавируса, до 31 мая.
News.ru вчера в 05:43
1
Общество

Попова заявила о невозможности закончить циркуляцию вируса

«Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна».
REGNUM 02:30
267
Политика

ЦИК Казахстана прекратил депутатские полномочия Дариги Назарбаевой

Центризбирком Казахстана прекратил полномочия депутата сената Дариги Назарбаевой - дочери экс-президента Нурсултана Назарбаева, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.
Газета.Ru 00:53
17
Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
3,8K
Общество

В Саратовской области выявлено 74 новых случая заражения SARS-CoV-2

Саратов, 4 мая 2020, 09:40 — REGNUM По информации оперативного штаба при правительстве Саратовской области на 4 мая общее число зараженных коронавирусной инфекцией среди жителей региона достигло 659 случаев, за сутки выявлено 74 новых зараженных.
REGNUM 02:40
350
Здоровье

Названы самые вредные привычки россиян в период самоизоляции

Врач-иммунолог Анатолий Устющев включил в список вредных привычек долгое сидение за компьютером.
Lenta.ru 00:03
128
Экономика

Банки увеличили выпуск цифровых карт во время самоизоляции

Крупные банки на фоне режима самоизоляции зафиксировали рост спроса на цифровые карты, которые можно выпустить онлайн и использовать без «пластика», рассказали РБК представители кредитных организаций.
РБК 02:00
3
Энергетика

Нефтяной промышленности США предрекли крах

Сланцевой нефтедобыче США грозит полнейший крах, считает Берман.
Экономика сегодня 02:52
2
Общество

Россиянам пообещали аномально теплую неделю

Аномально-теплая погода в течение недели установится в Центральном регионе России, Сибири и на Урале, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Российская газета 01:11
113
Общество

Эксперт предупредил о мошенниках из «службы безопасности» банка

Злоумышленники звонят, представляются сотрудниками банка и просят назвать номера карт, коды или попросить ввести их на определенных сайтах.
Российская газета вчера в 22:40
54
Происшествия

За сутки в Новосибирской области выявили 61 пациента с коронавирусом

По информации оперштаба на 10:00, понедельника, 4 мая, за минувшие сутки коронавирусная инфекция была подтверждена еще у 61 человека в Новосибирской области.
Kursk.com 01:24
322
Происшествия

В Кузбассе скончался третий пациент с коронавирусом

Третьим пациентом, который скончался от заболевания COVID-19 на территории Кемеровской области, стал 62-летний житель города Новокузнецк, 4 мая сообщает пресс-служба регионального правительства.
ИА Красная Весна 02:05
15
Здоровье

Врач назвала причину ослабленного иммунитета у современных людей

Иммунитет у современных людей может быть ослаблен из-за антибиотиков.
NewInform вчера в 22:23
9
Главное