Коронавирус
Lenta.ruГлавврач российской больницы рассказал об агрессивности коронавируса
Главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов рассказал об агрессивности коронавируса в комментарии НТВ. По его словам, опасность заражения COVID-19 заключается в том, что ухудшение состояния пациента может произойти внезапно и радикально.
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с чего всё началось
Врачи говорят, что коронавирус становится все агрессивнее. Несмотря на то, что за несколько месяцев уже выработана тактика работы медиков — как, чем и в какой последовательности лечить пациента, — ухудшение состояния может произойти внезапно и радикально.НТВ12:43
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Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера
Мишустин находится в медучреждении, при этом премьер работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону, рассказал Беляков "Интерфаксу".
Вести.Ru 03:37
Общество
В мире зафиксировано более 3,5 млн случаев заражения коронавирусом
Более 3,5 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 выявили по всему миру, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
RT на русском 19:17
Футбол
Тихонов отреагировал на информацию о зарплате Соболева в «Спартаке»
RT на русском вчера в 07:25
Наука
Канадские ученые нашли антитела для вакцины против коронавируса
Антитела с помощью которых, возможно, удастся создать вакцину против коронавируса SARS-CoV-2 были найдены канадскими учеными, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо 3 мая во время ежедневного обращения к нации.
ИА Красная Весна 13:39
Технологии
Русскоязычные хакеры продали полмиллиона аккаунтов Zoom
Русскоязычные хакеры продали полмиллиона аккаунтов сервиса видеоконференций Zoom в даркнете, пишет газета The Sunday Times.
Lenta.ru 16:49
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Политика
Вучич анонсировал отмену режима ЧП в Сербии
Сербский лидер Александр Вучич в интервью телеканалу Pink заявил, что 6 мая может быть принято решение об отмене режима чрезвычайного положения, введённого в Сербии из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 17:25
Политика
Стали известны детали проведения воздушного парада в День Победы
Воздушная часть парада к 75-летию Дня Победы пройдет в 32 российских городах. Об этом сообщили в Росавиации, передает ТАСС.
Lenta.ru 14:53
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
Общество
Над Латвией летает потерявший управление беспилотник
Беспилотный летальный аппарат, который находился на высоте 200 метров, потерял управление и уже несколько часов произвольно летает над территорией Латвии, топлива ему должно хватить примерно на 90 часов полета, сообщил журналистам представитель Администрации гражданской авиации Латвии.
РИА Новости 05:21
Общество
Тренер «Ахмата» высказался о недовольных россиянах
Главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов раскритиковал россиян, просящих денег у государства в период режима самоизоляции.
Газета.Ru 15:52
Общество
Проценко оценил риск итальянского сценария с коронавирусом в России
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко оценил риск развития в России итальянского сценария развития коронавируса.
Газета.Ru 10:06
Общество
В Берлине возобновляют работу музеи, мемориальные комплексы, библиотеки и парикмахерские
Новая стадия послаблений вступает в силу в Берлине - c понедельника разрешено вновь начать работу музеям, выставочным залам, мемориальным комплексам, парикмахерским салонам.
ТАСС 19:22
Происшествия
В центре Москвы двое детей погибли, выпав из окна жилого дома
ТАСС вчера в 13:24
Политика
Джонсон призывает страны к массовой разработке вакцин от коронавируса
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступает за массовое производство всеми странами вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает канцелярия главы британского кабмина.
RT на русском 18:48
Здоровье
Врач обнаружила неизвестные последствия коронавируса
Врач-патоморфолог Лилия Селиванова в ходе исследования десяти умерших зараженных COVID-19 столкнулась с явлениями, которые видела впервые в своей карьере.
ТК Звезда 01:18
Здоровье
В России назвали сроки пика эпидемии коронавируса
Россия может достичь пика распространения коронавируса в ближайшие две недели, заявил заместитель директора Национального исследовательского медицинского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов в эфире программы «Вести с Дмитрием Киселевым» на телеканале «Россия 24».
Lenta.ru 14:22
Кино
Фильм «Неоконченная пьеса для механического пианино» отреставрировали
Москва, 3 мая 2020, 09:43 — REGNUM Картину Никиты Михалкова «Неоконченная пьеса для механического пианино» отреставрировали на киностудии «Мосфильм».
REGNUM 02:43
Футбол
Уткин игнорирует «Ротор» и считает Волгоград городом гопников
Видеоблогер Василий Уткин игнорирует «Ротор». Об этом он сказал на стриме в эфире своего YouTube-канала.
ProstoProSport вчера в 23:08
Политика
Политолог: почему Захарова отменила дебаты с Навальным
URA.Ru 01 мая в 08:14
Общество
Россия разрешила экспорт масок только в пределах ЕАЭС
В воскресенье стало известно, что российское правительство отменило временный запрет на экспорт средств индивидуальной защиты и масок, введённый в стране 2 марта.
Парламентская газета 12:23
Путешествия
Эксперт рассказал, какие страны первыми откроются для туристов
Ждать открытия массовых туристических направлений до середины лета не стоит – это будет происходить постепенно, в зависимости от успехов в борьбе с коронавирусом, сказал агентству "Прайм" политолог Дмитрий Абзалов.
ПРАЙМ 19:01
Гаджеты
Проблема экрана OnePlus 8 Pro оказалась аппаратной
Как только флагманский смартфон OnePlus 8 Pro появился в продаже, первые покупатели начали жаловаться на проблемы с дисплеем – то он некорректно отображал черный цвет, то приобретал зеленый оттенок.
Megaobzor.com 07:55
Политика
Украинский посол предложил Шредеру пари из-за слов о Крыме
Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил бывшему канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру заключить пари на "возвращение" Киеву Крыма, об этом дипломат заявил в интервью агентству "Укринформ".
РИА Новости 19:26
Армия и оружие
Завершается разработка бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ»
«В Воздушно-десантных войсках завершается проведение опытно-конструкторских работ по разработке защищенного автомобиля специального назначения, десантируемого парашютным способом "Тайфун-ВДВ"», - говорится в сообщении ДИМК.
ТК Звезда 01 мая в 23:33
Общество
Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии
Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после скандала, разразившемся из-за ее высказывания о женщинах, которые столкнулись с данной проблемой.
Газета.Ru 15:47
Политика
Китай скрывал данные о коронавирусе для накопления медикаментов
В отчете утверждается, что приуменьшая опасность коронавируса в января Китай увеличил импорт и сократил экспорт товаров медицинского назначения, в том числе ввозя из-за рубежа медицинские маски, халаты и перчатки.
REGNUM 18:56
Кино
Названа дата выхода нового фильма франшизы «Трансформеры»
Киностудия Paramount Pictures анонсировала дату премьеры очередного фильма франшизы «Трансформеры».
Телеканал 360° 17:46