Здоровье

Российская газетаРоссийская газетаГлавврач саратовской больницы уволен за перевозку пациентов с овощами

В Саратовской области уволен главный врач Дергачевской центральной районной больницы Шамиль Хусаинов после скандала с перевозкой пациентов в машине вместе с овощами.
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