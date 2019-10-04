с чего всё началось

В Саратовской области уволен главный врач Дергачевской центральной районной больницы Шамиль Хусаинов после скандала с перевозкой пациентов в машине вместе с овощами.

Волейбол Российские волейболисты проиграли Бразилии на Кубке мира Волейболисты сборной России потерпели поражение от Бразилии в рамках Кубка мира.

Политика Соловьев оценил призыв Гордона построить забор на границе с Донбассом Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал призыв украинского журналиста Дмитрия Гордона построить забор между Украиной и Донбассом.

Авто 6 мест в автомобиле, которые нужно обязательно смазать перед зимой Как правило, подготавливая свой автомобиль к зиме, большинство водителей не утруждают себя большим количеством работ, ограничившись лишь сменой летней резины на зимнюю, иногда проверкой аккумулятора и доливкой в него дистиллированной воды, ну и, конечно же, заменой омывающей жидкости на ту, которую можно использовать при минусовых температурах.

Фигурное катание Фигуристка Трусова опередила Загитову на турнире в Японии 15-летняя российская фигуристка Александра Трусова выиграла произвольную программу на командном турнире Japan Open в Сайтаме.

Политика Киев допустил восстановление железнодорожного сообщения с Донбассом Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на шоу "Свобода слова Савика Шустера" сообщил о возможности полноценного восстановления железнодорожное сообщения с Донецкой и Луганской областями.

Транспорт Стали известны детали новых поправок в ПДД в России В России в правила дорожного движения могут внести поправки, которые предусматривают введение нового термина — «средства индивидуальной мобильности» (СИМ).

Общество В Риге люди вышли на шествие против «этногеноцида» из-за русских школ В Риге прошла акция протеста в защиту образования на русском языке, организованная Русским союзом Латвии. Об этом сообщает портал lsm.lv.

Армия и оружие Обнародован сценарий ядерной войны в 2025 году Модель авторов основана на прогнозе роста ядерных вооружений Индии и Пакистана, согласно которому к 2025 году страны будут обладать 400-500 единицами такого оружия мощностью от десятков до сотен килотонн каждая.

Политика Медведев назвал любопытными наблюдения за импичментом Трампа Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что любопытно наблюдать за процессом импичмента президента США Дональда Трампа.

Экономика Стоимость выброшенных россиянами продуктов оценили в 1,6 трлн рублей Выброшенной еды хватило бы, чтобы прокормить 30 млн человек в течение года — больше, чем россиян, живущих за чертой бедности.

Авто Внедорожник на базе Toyota Crown затмил BMW X5 Новый премиальный внедорожник Hongqi HS7 в Китае обогнал по популярности BMW X5.

Общество В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимнего периода В средней полосе России происходит постепенное сокращение зимнего периода и, соответственно, увеличение летнего.

Политика Волкера заменит вашингтонский чиновник, укравший бекон в супермаркете Упаковка бекона стоимостью в 2 доллара 13 центов обернулся для Костива административным отпуском, а уже в следующем году он подал в отставку.

Культура Татьяна Навка прокомментировала слухи о конфликте с Яной Рудковской Известная фигуристка Татьяна Навка высказалась по поводу слухов о конфликте с продюсером Яной Рудковской, который разгорелся из-за подготовки новогодних ледовых шоу.