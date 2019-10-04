Здоровье
Российская газетаГлавврач саратовской больницы уволен за перевозку пациентов с овощами
В Саратовской области уволен главный врач Дергачевской центральной районной больницы Шамиль Хусаинов после скандала с перевозкой пациентов в машине вместе с овощами.
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Волейбол
Российские волейболисты проиграли Бразилии на Кубке мира
Волейболисты сборной России потерпели поражение от Бразилии в рамках Кубка мира.
Pravda.Ru 02:57
Авто
Наклейки на автомобилях могут регламентировать
Daily-Motor.Ru 02 октября в 10:48
Политика
Соловьев оценил призыв Гордона построить забор на границе с Донбассом
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РИА Новости 06:41
Авто
6 мест в автомобиле, которые нужно обязательно смазать перед зимой
Как правило, подготавливая свой автомобиль к зиме, большинство водителей не утруждают себя большим количеством работ, ограничившись лишь сменой летней резины на зимнюю, иногда проверкой аккумулятора и доливкой в него дистиллированной воды, ну и, конечно же, заменой омывающей жидкости на ту, которую можно использовать при минусовых температурах.
АвтоВзгляд 02 октября в 08:21
Происшествия
Студентку из Подмосковья убили на «Поле чудес»
Российская газета 10:18
Фигурное катание
Фигуристка Трусова опередила Загитову на турнире в Японии
15-летняя российская фигуристка Александра Трусова выиграла произвольную программу на командном турнире Japan Open в Сайтаме.
РБК 03:46
Политика
Лукашенко попросил Зеленского помочь с ракетостроением
Газета.Ru вчера в 11:05
Политика
Киев допустил восстановление железнодорожного сообщения с Донбассом
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на шоу "Свобода слова Савика Шустера" сообщил о возможности полноценного восстановления железнодорожное сообщения с Донецкой и Луганской областями.
Вести.Ru 06:59
Игры
Российский PS Store вернул страницу с Call of Duty: Modern Warfare
CyberSport.ru вчера в 14:04
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии и «Мисс Москва — 2015» развелись
«Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина и бывший король Малайзии султан Келантан Мухаммад V расторгли брак.
Рамблер 03 октября в 07:54
Транспорт
Стали известны детали новых поправок в ПДД в России
В России в правила дорожного движения могут внести поправки, которые предусматривают введение нового термина — «средства индивидуальной мобильности» (СИМ).
Lenta.ru 02:42
Гаджеты
Бюджетный Xiaomi Redmi 8 появился в продаже до официальной презентации
Профиль вчера в 13:21
Общество
В Риге люди вышли на шествие против «этногеноцида» из-за русских школ
В Риге прошла акция протеста в защиту образования на русском языке, организованная Русским союзом Латвии. Об этом сообщает портал lsm.lv.
РБК 09:06
Политика
Грета Тунберг поместила слова президента Путина в свой Twitter
Ридус 03 октября в 20:49
Происшествия
На Кубани ребенка заперли в камере хранения в ТЦ
РИА Новости 07:28
Армия и оружие
Обнародован сценарий ядерной войны в 2025 году
Модель авторов основана на прогнозе роста ядерных вооружений Индии и Пакистана, согласно которому к 2025 году страны будут обладать 400-500 единицами такого оружия мощностью от десятков до сотен килотонн каждая.
Lenta.ru 07:02
Политика
Медведев назвал любопытными наблюдения за импичментом Трампа
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что любопытно наблюдать за процессом импичмента президента США Дональда Трампа.
РБК 09:43
Экономика
Стоимость выброшенных россиянами продуктов оценили в 1,6 трлн рублей
Выброшенной еды хватило бы, чтобы прокормить 30 млн человек в течение года — больше, чем россиян, живущих за чертой бедности.
BFM.ru вчера в 06:51
Происшествия
В МЧС назвали способы отпугивания агрессивных собак
Известия вчера в 21:54
Футбол
«Динамо» отправило Хохлова в отставку
Газета.Ru 10:01
Футбол
«Уфа» призвала к отставке Егорова из-за судейства в матче с «Ахматом»
Пресс-служба «Уфы» опубликовала видеоподборку спорных эпизодов из матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (0:1), прикрепив хештег #ЕгоровУходи.
Чемпионат 07:39
Единоборства
Корешков проиграл Ларкину на Bellator 229
В Темекуле (Калифорния, США) прошел турнир Bellator 229.
Sportbox.RU вчера в 23:03
Авто
Внедорожник на базе Toyota Crown затмил BMW X5
Новый премиальный внедорожник Hongqi HS7 в Китае обогнал по популярности BMW X5.
Letnews.ru 06:00
Общество
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимнего периода
В средней полосе России происходит постепенное сокращение зимнего периода и, соответственно, увеличение летнего.
Российская газета 01:35
Армия и оружие
Авиация НАТО сфотографировала Су-34 в прицеле тепловизора
Московский Комсомолец вчера в 12:43
Политика
Волкера заменит вашингтонский чиновник, укравший бекон в супермаркете
Упаковка бекона стоимостью в 2 доллара 13 центов обернулся для Костива административным отпуском, а уже в следующем году он подал в отставку.
Новостной фронт 05:18
Культура
Татьяна Навка прокомментировала слухи о конфликте с Яной Рудковской
Известная фигуристка Татьяна Навка высказалась по поводу слухов о конфликте с продюсером Яной Рудковской, который разгорелся из-за подготовки новогодних ледовых шоу.
iReactor вчера в 14:29
Политика
Полиция Украины разрабатывает план восстановления работы в Донбассе
Полиция Украины разрабатывает план восстановления работы на территориях Донбасса, неподконтрольных Киеву.
RT на русском 09:00