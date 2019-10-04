Здоровье

Российская газетаРоссийская газетаГлавврач саратовской больницы уволен за перевозку пациентов с овощами

В Саратовской области уволен главный врач Дергачевской центральной районной больницы Шамиль Хусаинов после скандала с перевозкой пациентов в машине вместе с овощами.
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Ранее на странице Instargam сторонников председателя Госдумы Вячеслава Володина в Саратовской области появилось видео
, на котором люди с перебинтованными руками едут на микроавтобусе, а рядом с ними лежат коробки и овощи.
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Уволен главврач саратовской больницы из-за перевозки пациентов с овощами

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