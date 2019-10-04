с чего всё началось

В Саратовской области уволен главный врач Дергачевской центральной районной больницы Шамиль Хусаинов после скандала с перевозкой пациентов в машине вместе с овощами.

Главврач саратовской больницы уволен за перевозку пациентов с овощами

Происшествия В Подмосковье убили 17-летнюю студентку Тело 17-летней студентки обнаружили в квартире в подмосковном Домодедово, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Гаджеты Обновление Windows 10 починило звук и сломало печать Часть пользователей, разместивших патч 1903, выпущенный экспертами Microsoft для корректировки работы аудиодрайвера, начали подавать жалобы на невозможность вывести с помощью принтера требуемые бумаги.

Политика Венгрия изымает выданные украинцам паспорта Выяснилось, что в большинстве случаев паспорта получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами, которые не знали венгерского языка и жили в других регионах Украины.

Транспорт В ПДД введут гироскутеры и электросамокаты В ПДД намерены внести термин "средства индивидуальной мобильности", который будет касаться в то числе электросамокатов и гироскутеров.

Политика Соловей предположил, что следующим президентом вновь станет Медведев Оценивая текущее «состояние планов элиты организации транзита власти», политолог предположил, что в стране появится Госсовет, который при президентстве Медведева возглавит Владимир Путин.

Общество Матвиенко предложила ввести налог для самозанятых во всех регионах Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает удачным эксперимент по взиманию налога на профессиональный доход в четырех регионах России и предлагает распространить этот опыт на все субъекты РФ с 2020 года.

Армия и оружие Завершились летные испытания нового спутника «Глонасс-К» Как пояснил Нестечук, комплексные летные испытания всей навигационной системы ГЛОНАСС с новым спутником должны завершиться в первом полугодии 2020 года.

Здоровье Руководство онкоцентра Блохина прокомментировало конфликт с врачами Как ранее писал News.ru, руководство центра онкологии имени Блохина подписало четыре заявления врачей об увольнении из пяти.

Экономика «Магнит» избавится от большинства собственных торговых марок Второй по обороту российский ритейлер решил сменить стратегию и отказаться от большей части собственных торговых марок (СТМ).

Единоборства Появилось видео конфликта Александра Емельяненко с Кокляевым В Сети опубликовали видео конфликта между пауэрлифтером Михаилом Кокляевым и бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко в одном из ресторанов Москвы.

Экономика Авиакомпанию iFly заподозрили в уклонении от таможенных платежей Стоимость самолета "приземлили" Авиакомпания дважды помещала один и тот же самолет под процедуру временного ввоза на таможенном посту "Аэропорт Внуково", во второй раз занизив его стоимость в 2,7 раза, отмечает Счетная палата.