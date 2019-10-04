с чего всё началось

В Саратовской области уволен главный врач Дергачевской центральной районной больницы Шамиль Хусаинов после скандала с перевозкой пациентов в машине вместе с овощами.

Главврач саратовской больницы уволен за перевозку пациентов с овощами

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