31 марта стало известно о том, что коронавирусом заразился главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Энергетика Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.

Общество Названы богатейшие люди планеты Основатель Amazon Джефф Безос возглавил рейтинг богатейших людей планеты, который ежегодно составляет журнал Forbes.

Экономика ЦБ требует от банков не сворачивать кредитование «Если банки пользуются нашей поддержкой не по назначению, мы готовы будем пересмотреть свои подходы»,— добавила председатель Банка России.

Общество Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми Президент, как и обещал в телеобращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми.

Общество Почти 30% компаний отправили работников в неоплачиваемый отпуск Почти каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в отпуск за свой счет на первой нерабочей неделе, которая началась с 30 марта, следует из данных опроса ЦСР «Социально-экономические эффекты от "шоковых" событий начала 2020 года».

Энергетика Рынки ждут позитива. Мировые цены на нефть растут Североморская нефтяная смесь Brent в ходе торгов на лондонской бирже оценивалась в $34 за баррель с ростом на 2,87% по фьючерсным контрактам на июнь.

Происшествия В Ленобласти возбудили дело о фейках про коронавирус в Волхове В социальных сетях стала распространятся информация о том, что на границе города Волхова Ленинградской области якобы появилась бронетехника и солдаты с оружием в руках из-за коронавирусной инфекции.

Экономика Bloomberg предупредил об угрозе более глубокой рецессии в России Нежелание властей России по примеру других стран выделять крупные суммы на поддержку экономики, переживающей трудности из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, может впоследствии затруднить ее восстановление, сообщает Bloomberg.

Политика Трамп подверг критике работу ВОЗ из-за коронавируса Президент США Дональд Трамп подверг критике работу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

ЖКХ Жителей России освободят от штрафов и пеней по оплате ЖКУ Постановлением Правительства РФ до 1 января 2021 года в России приостанавливается начисление пеней и штрафов, а также отключение ресурсов за несвоевременную или неполную оплату коммунальных услуг.