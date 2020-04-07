Коронавирус

РБКРБКГлавврач столичной больницы заразилась коронавирусом

31 марта стало известно о том, что коронавирусом заразился главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко.
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Зараженная коронавирусом главврач московской больницы рассказала о самочувствии

Lenta.ru13:04

Третья потеря героя от коронавируса: В Москве заболел ещё один высокопоставленный врач

Царьград10:41

Главврач больницы имени Давыдовского в Москве заразилась коронавирусом

Вечерняя Москва10:46

Главврач больницы имени Давыдовского в Москве заразилась коронавирусом

РИА Новости10:38

Главврач столичной больницы заразилась коронавирусом

РБК10:30

Главврач больницы имени Давыдовского подтвердила, что заражена коронавирусом

Москва 2411:03

Главврач московской больницы имени Давыдовского заразилась коронавирусом

Дождь07:51
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Общество

Скворцова дала прогноз о пике эпидемии коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости 14:21
Энергетика

Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Lenta.ru 07:27
Политика

Путин спросил у вирусологов, можно ли сократить число нерабочих дней

Президент России Владимир Путин заявил, что хочет услышать от специалистов, возможно ли сократить количество нерабочих дней в связи с коронавирусом.
РИА Новости 10:19
Политика

Кадыров ответил на слова Мишустина о закрытии границ регионов

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова премьер-министра России Михаила Мишустина, который назвал недопустимым перекрытие административных границ в российских регионах.
RT на русском 00:16
Общество

Названы богатейшие люди планеты

Основатель Amazon Джефф Безос возглавил рейтинг богатейших людей планеты, который ежегодно составляет журнал Forbes.
Lenta.ru 09:31
Общество

В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом

Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Газета.Ru вчера в 15:11
Экономика

ЦБ требует от банков не сворачивать кредитование

«Если банки пользуются нашей поддержкой не по назначению, мы готовы будем пересмотреть свои подходы»,— добавила председатель Банка России.
Коммерсантъ 07:48
Политика

Политолог оценил требования Саудовской Аравии к России по нефти

Москва не пойдет на требования Эр-Рияда больше всех сократить добычу нефти, заявил политолог и эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
РИА Новости 09:11
Общество

Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми

Президент, как и обещал в телеобращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми.
Российская газета 12:52
Здоровье

Лучше пережить дома. Украина приближается к пику пандемии COVID

В Минздраве Украины заявили, что страна находится на пороге пика пандемии коронавируса COVID-19, сообщает телеканал "112 Украина".
Радио Sputnik 12:27
Экономика

Киев готовит новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд

Киев готовит новые претензии к "Газпрому" на сумму $17,3 млрд, сообщил исполнительный директор АО "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Газета.Ru 13:00
Происшествия

В Петербурге пациент сбежал из закрытой на карантин больницы

В Петербурге из больницы Святого Георгия сбежал пациент.
Российская газета 11:08
Происшествия

МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей

Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 10:35
Шоу-бизнес

Певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Известную российскую певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому. Такой новостью делится «Московский комсомолец».
КМВ Новости 01:25
Кино

Появился трейлер боевика «Эвакуация» с Крисом Хемсвортом

Netflix опубликовал трейлер нового боевика «Эвакуация», главную роль в котором исполняет Крис Хемсворт.
Игромания.ру 08:21
Общество

Почти 30% компаний отправили работников в неоплачиваемый отпуск

Почти каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в отпуск за свой счет на первой нерабочей неделе, которая началась с 30 марта, следует из данных опроса ЦСР «Социально-экономические эффекты от "шоковых" событий начала 2020 года».
Коммерсантъ 13:49
Общество

Британского премьера перевели в интенсивную терапию

В отделение интенсивной терапии госпиталя Святого Томаса переведен премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Вести.Ru вчера в 15:44
Энергетика

Рынки ждут позитива. Мировые цены на нефть растут

Североморская нефтяная смесь Brent в ходе торгов на лондонской бирже оценивалась в $34 за баррель с ростом на 2,87% по фьючерсным контрактам на июнь.
Smolnarod.ru 01:45
Экономика

Каждому россиянину предложили выплачивать по 50 тысяч рублей

Жители России могут получить ориентировочно по пятьдесят тысяч рублей из-за коронавируса.
Evo-rus.com вчера в 11:40
Происшествия

В Ленобласти возбудили дело о фейках про коронавирус в Волхове

В социальных сетях стала распространятся информация о том, что на границе города Волхова Ленинградской области якобы появилась бронетехника и солдаты с оружием в руках из-за коронавирусной инфекции.
REGNUM 13:48
Общество

Любимов ввел карантин в Заокском и Коростове

Строгие ограничительные меры были введены на территории сел Коростово и Заокское.
Рязань.Лайф 13:49
Кино

Тизер «Бойтесь ходячих мертвецов» показал разделенных героев

Канал АМС во время трансляции последнего эпизода «Ходячих мертвецов» показал тизер шестого сезона спин-оффа «Бойтесь ходячих мертвецов», съемки которого остановлены из-за коронавируса.
Sibnet Новости 07:37
Общество

Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля

Россияне, работающие в период с 4 по 30 апреля, получат обычную зарплату, а не повышенную, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
РИА Новости 06:09
Авто

Названы 5 производителей, автомобили которых не ржавеют

Недавно экспертами аналитического агентства «Автостат» был составлен рейтинг авто, кузов которых не подвержен коррозии.
32CARS.ru 11:35
Экономика

Bloomberg предупредил об угрозе более глубокой рецессии в России

Нежелание властей России по примеру других стран выделять крупные суммы на поддержку экономики, переживающей трудности из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, может впоследствии затруднить ее восстановление, сообщает Bloomberg.
РБК 12:51
Политика

Трамп подверг критике работу ВОЗ из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп подверг критике работу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 13:32
ЖКХ

Жителей России освободят от штрафов и пеней по оплате ЖКУ

Постановлением Правительства РФ до 1 января 2021 года в России приостанавливается начисление пеней и штрафов, а также отключение ресурсов за несвоевременную или неполную оплату коммунальных услуг.
НИА-Томск 02:04
Общество

«Спортмастер» полностью закрыл большинство магазинов в РФ

Ритейлер "Спортмастер" полностью закрыл большинство магазинов в России, следует из данных на сайте компании.
Интерфакс 11:14
Здоровье

В ВОЗ назвали преждевременными прогнозы о спаде эпидемии коронавируса

Ранее, как писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп раскритиковал работу ВОЗ на ранних этапах эпидемии.
News.ru 12:34
Происшествия

Экс-сенатору Арашукову предъявили новые обвинения

Следственный комитет России (СКР) предъявил бывшему сенатору Рауфу Арашукову обвинение по трем новым эпизодам, сообщила его адвокат Марина Андреева.
Коммерсантъ 09:42
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