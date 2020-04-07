Коронавирус
РБКГлавврач столичной больницы заразилась коронавирусом
31 марта стало известно о том, что коронавирусом заразился главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко.
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Общество
Скворцова дала прогноз о пике эпидемии коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Политика
Путин спросил у вирусологов, можно ли сократить число нерабочих дней
Президент России Владимир Путин заявил, что хочет услышать от специалистов, возможно ли сократить количество нерабочих дней в связи с коронавирусом.
Политика
Кадыров ответил на слова Мишустина о закрытии границ регионов
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова премьер-министра России Михаила Мишустина, который назвал недопустимым перекрытие административных границ в российских регионах.
Общество
Названы богатейшие люди планеты
Основатель Amazon Джефф Безос возглавил рейтинг богатейших людей планеты, который ежегодно составляет журнал Forbes.
Общество
В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом
Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Экономика
ЦБ требует от банков не сворачивать кредитование
«Если банки пользуются нашей поддержкой не по назначению, мы готовы будем пересмотреть свои подходы»,— добавила председатель Банка России.
Политика
Политолог оценил требования Саудовской Аравии к России по нефти
Москва не пойдет на требования Эр-Рияда больше всех сократить добычу нефти, заявил политолог и эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
Общество
Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми
Президент, как и обещал в телеобращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми.
Здоровье
Лучше пережить дома. Украина приближается к пику пандемии COVID
В Минздраве Украины заявили, что страна находится на пороге пика пандемии коронавируса COVID-19, сообщает телеканал "112 Украина".
Экономика
Киев готовит новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд
Киев готовит новые претензии к "Газпрому" на сумму $17,3 млрд, сообщил исполнительный директор АО "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Происшествия
В Петербурге пациент сбежал из закрытой на карантин больницы
В Петербурге из больницы Святого Георгия сбежал пациент.
Происшествия
МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей
Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Шоу-бизнес
Певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Известную российскую певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому. Такой новостью делится «Московский комсомолец».
Кино
Появился трейлер боевика «Эвакуация» с Крисом Хемсвортом
Netflix опубликовал трейлер нового боевика «Эвакуация», главную роль в котором исполняет Крис Хемсворт.
Общество
Почти 30% компаний отправили работников в неоплачиваемый отпуск
Почти каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в отпуск за свой счет на первой нерабочей неделе, которая началась с 30 марта, следует из данных опроса ЦСР «Социально-экономические эффекты от "шоковых" событий начала 2020 года».
Общество
Британского премьера перевели в интенсивную терапию
В отделение интенсивной терапии госпиталя Святого Томаса переведен премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Энергетика
Рынки ждут позитива. Мировые цены на нефть растут
Североморская нефтяная смесь Brent в ходе торгов на лондонской бирже оценивалась в $34 за баррель с ростом на 2,87% по фьючерсным контрактам на июнь.
Экономика
Каждому россиянину предложили выплачивать по 50 тысяч рублей
Жители России могут получить ориентировочно по пятьдесят тысяч рублей из-за коронавируса.
Происшествия
В Ленобласти возбудили дело о фейках про коронавирус в Волхове
В социальных сетях стала распространятся информация о том, что на границе города Волхова Ленинградской области якобы появилась бронетехника и солдаты с оружием в руках из-за коронавирусной инфекции.
Общество
Любимов ввел карантин в Заокском и Коростове
Строгие ограничительные меры были введены на территории сел Коростово и Заокское.
Кино
Тизер «Бойтесь ходячих мертвецов» показал разделенных героев
Канал АМС во время трансляции последнего эпизода «Ходячих мертвецов» показал тизер шестого сезона спин-оффа «Бойтесь ходячих мертвецов», съемки которого остановлены из-за коронавируса.
Общество
Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля
Россияне, работающие в период с 4 по 30 апреля, получат обычную зарплату, а не повышенную, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
Авто
Названы 5 производителей, автомобили которых не ржавеют
Недавно экспертами аналитического агентства «Автостат» был составлен рейтинг авто, кузов которых не подвержен коррозии.
Экономика
Bloomberg предупредил об угрозе более глубокой рецессии в России
Нежелание властей России по примеру других стран выделять крупные суммы на поддержку экономики, переживающей трудности из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, может впоследствии затруднить ее восстановление, сообщает Bloomberg.
Политика
Трамп подверг критике работу ВОЗ из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп подверг критике работу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
ЖКХ
Жителей России освободят от штрафов и пеней по оплате ЖКУ
Постановлением Правительства РФ до 1 января 2021 года в России приостанавливается начисление пеней и штрафов, а также отключение ресурсов за несвоевременную или неполную оплату коммунальных услуг.
Общество
«Спортмастер» полностью закрыл большинство магазинов в РФ
Ритейлер "Спортмастер" полностью закрыл большинство магазинов в России, следует из данных на сайте компании.
Здоровье
В ВОЗ назвали преждевременными прогнозы о спаде эпидемии коронавируса
Ранее, как писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп раскритиковал работу ВОЗ на ранних этапах эпидемии.
Происшествия
Экс-сенатору Арашукову предъявили новые обвинения
Следственный комитет России (СКР) предъявил бывшему сенатору Рауфу Арашукову обвинение по трем новым эпизодам, сообщила его адвокат Марина Андреева.