Коронавирус
Московский КомсомолецГлавврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве
Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
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Распространение нового коронавируса в Москве достигнет пика в середине—конце следующей недели, заявил главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью директору Центра паллиативной помощи столичного депздрава Анне Федермессер.РБКвчера в 16:44
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Главврач больницы в Коммунарке ожидает пика заражения COVID-19 на следующей неделе
Коммерсантъвчера в 15:23
Главврач больницы в Коммунарке назвал срок пика заболеваемости коронавирусом в Москве
Интерфаксвчера в 14:59
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