Главный врач пермской станции скорой медицинской помощи Юрий Катаев кривлялся, когда медработники жаловались на отсутствие выплат за работу с COVID-19. Видео общения с медиками опубликовала в Instagram глава регионального минздрава Оксана Мелехова, но практически сразу запись была удалена.

с чего всё началось

Главный врач Пермской подстанции скорой медицинской помощи Юрий Катаев извинился за свое поведение во время общения с одним из медиков, который обращался по поводу выплат за работу с пациентами с коронавирусом. Соответствующее видеообращение опубликовано на канале Минздрава региона в Instagram.

Главврач в Перми извинился за передразнивание медика

Местное время (г. Пермь)

Политика К слиянию Архангельской области и НАО решили добавить Республику Коми Архангельск, 19 мая 2020, 20:58 — REGNUM Члены рабочей группы от Ненецкого автономного округа при обсуждении вопроса возможного объединения с Архангельской областью, высказали предложение присоединить в перспективе к создаваемому региону ещё и Республику Коми. 45

Футбол Заседание исполкома УЕФА перенесено с 27 мая на 17 июня УЕФА посредством своего официального сайта объявил о переносе заседания исполкома. Оно пройдёт не 27 мая, а 17 июня.

Происшествия СКР возбудил первое уголовное дело из-за невыплаты компенсаций медикам Управление Следственного комитета по Краснодарскому краю возбудило первое уголовное дело из-за невыплаты компенсаций медицинскому персоналу за работу в условиях коронавирусной инфекции COVID-19, сообщается на сайте ведомства. 673

Происшествия В радиологическом медцентре в Обнинске произошел взрыв В Обнинске на предприятии по производству лекарств произошел взрыв и последующее возгорание, в результате которого пострадал один человек. 33

Авто Представили новый Porsche 911 Targa После купе и кабриолета дебютирует третий тип кузова нового поколения 911 с полноприводными моделями 911 Targa 4 и 911 Targa 4S. 2

Политика Лавров: «Северный поток-2» будет построен Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что не взирая на возникающие трудности газопровод "Северный поток - 2" будет достроен. 456

Футбол РФС попросил губернаторов разрешить клубам РПЛ начать тренировки Руководство Российского футбольного союза обратилось к губернаторам регионов страны, которые представляют клубы РПЛ, с просьбой разрешить начать тренировки.

Шоу-бизнес Брухунова призналась, что не умеет готовить Девушка продолжает публиковать рецепты в своем блоге Молодая супруга популярного артиста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, весьма активно ведет свой микроблог. 5

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева показала фото новорожденной дочери В коротком ролике именинница продемонстрировала фото, сделанное во время беременности, а также целую фотосессию новорожденной дочери Маши. 12

Армия и оружие ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван. 72

Авто Отмена пошлин вызвала падение цен в РФ на электромобили Беспошлинный ввоз электромобилей, введенный в России и других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 4 мая 2020 года, привел к снижению цен на них. 100

Шоу-бизнес Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках Певица уже приступила к съемкам. Надежда Бабкина появилась в студии передачи "Модный приговор" на Первом канале. 166