Общество

Rambler News ServiceRambler News ServiceГлавврач в Перми извинился за передразнивание медика

Главный врач Пермской подстанции скорой медицинской помощи Юрий Катаев извинился за свое поведение во время общения с одним из медиков, который обращался по поводу выплат за работу с пациентами с коронавирусом. Соответствующее видеообращение опубликовано на канале Минздрава региона в Instagram.
Читать в источнике
Комментировать72
с чего всё началось

Главврач пермской скорой кривлялся во время жалоб подчиненных. Они просили доплату за работу с COVID

Главный врач пермской станции скорой медицинской помощи Юрий Катаев кривлялся, когда медработники жаловались на отсутствие выплат за работу с COVID-19. Видео общения с медиками опубликовала в Instagram глава регионального минздрава Оксана Мелехова, но практически сразу запись была удалена.
URA.Ruвчера в 02:56

Подробнее о событии

В Перми главврач скорой помощи извинился за поведение на совещании с медиками

Рифей-Пермь07:48

«Был на эмоциях»: главврач Пермской станции скорой помощи извинился за поведение во время совещания с медиками

Новости Перми 59.ru07:01

Пермскому Минздраву пришлось скрыть видео своего совещания

Местное время (г. Пермь)вчера в 04:47

Пермский главврач извинился за кривляние во время жалоб медиков. «Был на эмоциях»

URA.Ru05:42

В краевом профкоме принесли извинения за эмоциональную выходку главврача скорой

Эхо Москвы в Пермивчера в 05:25

Главврач скорой помощи в Перми извинился за свою эмоциональную выходку на совещании по COVID-выплатам

Интерфакс - Россия07:17

Главврач пермской «скорой» не знал, что на него все смотрят

В курсе.рувчера в 03:19
Показать все источники
Автоматически обработан 7191 источник, обновлено в 14:50, Ашберн
Политика

К слиянию Архангельской области и НАО решили добавить Республику Коми

Архангельск, 19 мая 2020, 20:58 — REGNUM Члены рабочей группы от Ненецкого автономного округа при обсуждении вопроса возможного объединения с Архангельской областью, высказали предложение присоединить в перспективе к создаваемому региону ещё и Республику Коми.
REGNUM 13:58
45
Общество

На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»

На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru 10:39
151
Общество

В Москве оштрафовали прикованную к кровати женщину-инвалида

Говорит Москва вчера в 03:22
1,4K
Шоу-бизнес

Стилисты преобразили Наталью Назарову до неузнаваемости

Bimru.ru 13:19
6
Общество

Собянин заявил, что Москве еще долго жить в нынешних ограничениях

Зайдите в реанимационное отделение - и все станет ясно,- объяснил мэр Москвы.
Комсомольская правда 11:28
123
Шоу-бизнес

Друг Аллегровой опубликовал ее фото без парика и макияжа

Богданович сказал, что это фото было сделано в Майами, где у певицы ранее была дорогая недвижимость.
RuNews24.ru вчера в 01:42
12
Общество

В челябинском лесу обнаружили больше полусотни новых иномарок

В лесу в Челябинске нашли более полусотни правительственных иномарок. Об этом 19 мая сообщил портал 74.RU.
Известия 13:58
1,1K
Футбол

Заседание исполкома УЕФА перенесено с 27 мая на 17 июня

УЕФА посредством своего официального сайта объявил о переносе заседания исполкома. Оно пройдёт не 27 мая, а 17 июня.
Евро-футбол.ру вчера в 10:24
Происшествия

СКР возбудил первое уголовное дело из-за невыплаты компенсаций медикам

Управление Следственного комитета по Краснодарскому краю возбудило первое уголовное дело из-за невыплаты компенсаций медицинскому персоналу за работу в условиях коронавирусной инфекции COVID-19, сообщается на сайте ведомства.
Ведомости 11:46
673
Происшествия

В Подмосковье задержали подозреваемую в убийстве младенца

Полицейские Подмосковья задержали женщину, которую подозревают в убийстве своего девятимесячного ребенка.
Известия 07:25
100
Происшествия

В радиологическом медцентре в Обнинске произошел взрыв

В Обнинске на предприятии по производству лекарств произошел взрыв и последующее возгорание, в результате которого пострадал один человек.
РБК 12:23
33
Общество

Российская медсестра пришла на работу в прозрачном костюме и бикини

Медсестра из Тульской областной больницы надела на работу защитный костюм от коронавируса поверх бикини и попала на фото.
Lenta.ru 13:56
39
Игры

Ремастер Mafia II оказался полным разочарованием для игроков?

Канберра, 19 мая 2020, 15:15 — REGNUM Первые игроки ремастера Mafia II остались недовольны качеством проекта.
REGNUM 08:15
18
Авто

Представили новый Porsche 911 Targa

После купе и кабриолета дебютирует третий тип кузова нового поколения 911 с полноприводными моделями 911 Targa 4 и 911 Targa 4S.
Тарантас Ньюс вчера в 00:10
2
Политика

Лавров: «Северный поток-2» будет построен

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что не взирая на возникающие трудности газопровод "Северный поток - 2" будет достроен.
Российская газета 10:23
456
Футбол

РФС попросил губернаторов разрешить клубам РПЛ начать тренировки

Руководство Российского футбольного союза обратилось к губернаторам регионов страны, которые представляют клубы РПЛ, с просьбой разрешить начать тренировки.
Российская газета 14:44
Общество

Агаларов рассказал о плачевной ситуации с коронавирусом в Дагестане

ProstoProSport 12:16
Авто

Volkswagen приостановил поставки новых Golf и Skoda Octavia

AutoNews вчера в 11:17
5
Политика

Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ 07:52
1,9K
Общество

Власти Петербурга разъяснили запрет на прощание с умершими

Администрация Санкт-Петербурга подтвердила запрет на ритуальные церемонии прощания со всеми умершими вне зависимости от диагноза, передает «Фонтанка».
Ведомости 14:02
475
Шоу-бизнес

Брухунова призналась, что не умеет готовить

Девушка продолжает публиковать рецепты в своем блоге Молодая супруга популярного артиста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, весьма активно ведет свой микроблог.
WomanHit.ru 11:12
5
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала фото новорожденной дочери

В коротком ролике именинница продемонстрировала фото, сделанное во время беременности, а также целую фотосессию новорожденной дочери Маши.
Газета Metro 11:07
12
Армия и оружие

ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи

Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ вчера в 08:31
72
Кино

Вышел тизер сериала «Чики» с Ириной Горбачёвой

News.ru 11:59
Авто

Отмена пошлин вызвала падение цен в РФ на электромобили

Беспошлинный ввоз электромобилей, введенный в России и других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 4 мая 2020 года, привел к снижению цен на них.
Автоновости дня вчера в 10:30
100
Шоу-бизнес

Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках

Певица уже приступила к съемкам. Надежда Бабкина появилась в студии передачи "Модный приговор" на Первом канале.
Дни.ру 04:33
166
Общество

В Нижегородской области вышли на первый этап снятия ограничений

Эпидемиологическая обстановка в Нижегородской области позволила ей перейти к первому этапу снятия ограничений.
Городовой 06:51
108
Культура

Седьмой сезон шоу «Танцы» станет последним

Piter.tv 07:40
3
Здоровье

Зараженная коронавирусом саратовчанка родила ребенка

В одном из медучреждений Саратовской области зараженная коронавирусом женщина родила ребенка. У младенца также был диагностирован COVID-19.
Kursk.com 13:47
Общество

Собянин назвал число тяжело больных коронавирусом в Москве

Московский Комсомолец 11:54
9
Как работают Яндекс.Новости?
Главное