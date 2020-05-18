Общество
Rambler News ServiceГлавврач в Перми извинился за передразнивание медика
Главный врач Пермской подстанции скорой медицинской помощи Юрий Катаев извинился за свое поведение во время общения с одним из медиков, который обращался по поводу выплат за работу с пациентами с коронавирусом. Соответствующее видеообращение опубликовано на канале Минздрава региона в Instagram.
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с чего всё началось
Главврач пермской скорой кривлялся во время жалоб подчиненных. Они просили доплату за работу с COVID
Главный врач пермской станции скорой медицинской помощи Юрий Катаев кривлялся, когда медработники жаловались на отсутствие выплат за работу с COVID-19. Видео общения с медиками опубликовала в Instagram глава регионального минздрава Оксана Мелехова, но практически сразу запись была удалена.URA.Ruвчера в 02:56
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В краевом профкоме принесли извинения за эмоциональную выходку главврача скорой
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