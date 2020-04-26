Происшествия
BFM.ruГлавврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства. По факту инцидента проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются. В минздраве Красноярского края сообщили, что сейчас врач находится в реанимации.
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Минздрав прокомментировал инцидент с главврачом госпиталя ветеранов
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