«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства. По факту инцидента проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются. В минздраве Красноярского края сообщили, что сейчас врач находится в реанимации.

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

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