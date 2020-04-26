«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства. По факту инцидента проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются. В минздраве Красноярского края сообщили, что сейчас врач находится в реанимации.

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

Футбол Экс-игрок ЦСКА Олич рассказал об отношении русских к алкоголю Бывший полузащитник немецкого "Гамбурга" и московского ЦСКА Ивица Олич рассказал об отношении русских к алкоголю.

Экономика Кудрин спрогнозировал спад экономики России до 8% Спад российской экономики в текущем году может достичь 7-8%, однако после кризиса она восстановится и будет работать нормально. 89

Экономика Росстат зафиксировал снижение реальных располагаемых доходов россиян Снижение реальных располагаемых доходов населения РФ в I квартале 2020 года составило 0,2% в годовом сравнении, говорится в опубликованной на сайте Росстата статистике. 2,1K

Происшествия В Курской области подтверждено ещё 32 случая заражения коронавирусом Курск, 23 апреля 2020, 11:27 — REGNUM В Курской области 23 апреля подтверждено 32 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные оперативного штаба. 30

Религия Православные христиане встречают Фомину неделю, или Антипасху Православные верующие на восьмой день после Пасхи отмечают Фомино воскресенье, или Антипасху - согласно церковному учению, в этот день апостол Фома встретился с воскресшим Христом. 10

Общество Премьер утвердил перечень перепрофилируемых медорганизаций Российский премьер Михаил Мишустин утвердил перечень перепрофилируемых медицинских организаций для оказания помощи пациентам с установленным новым коронавирусом или подозрением на него. 94

Здоровье Врач тульской больницы скончался от коронавируса «Врач-терапевт клинической больницы «РЖД-Медицина» в Туле скончался от двусторонней пневмонии в инфекционном госпитале областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», - сказано в сообщении. 12

Здоровье В Крыму за сутки выявили два новых случая заражения коронавирусом Общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции в республике Крым выросло до 69, за сутки выявлено два новых случая, сообщил в воскресенье глава региона Сергей Аксенов. 10

Общество В больницах Ухани не осталось ни одного пациента с коронавирусом Официальный представитель Государственного комитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн сообщил, что в больницах китайской Ухани в провинции Хубэй не осталось ни одного пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19. 6

Общество Власти Петербурга уточнили причины смерти медсестер с коронавирусом Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга рассказал о причинах смерти четырех медсестер из неофициального списка, где указаны медработники, умершие от коронавируса. 848

Общество Депутат Госдумы Калашников госпитализирован с коронавирусом Глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что находится в больнице с двусторонним воспалением легких, вызванным коронавирусом. 2,5K

Общество В Кузбассе введут электронные пропуска Правительство Кузбасса работает над системой электронных пропусков для контроля режима обязательной самоизоляции. 888

Общество Роспотребнадзор подготовил правила работы парикмахерских и магазинов В рекомендациях Роспотребнадзора говорится, что владельцам салонов красоты и парикмахерских, прачечных, химчисток и магазинов непродовольственных товаров придется соблюдать несколько правил. 275

Политика Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране. 2K