Происшествия
BFM.ruГлавврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства. По факту инцидента проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются. В минздраве Красноярского края сообщили, что сейчас врач находится в реанимации.
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Минздрав прокомментировал инцидент с главврачом госпиталя ветеранов
Деловой квартал (Красноярск)03:14
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Экономика
Исаев считает «расшатыванием ситуации» призывы потратить весь ФНБ из-за пандемии
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ТАСС 24 апреля в 09:42
Общество
Северная Корея рассказала об активности Ким Чен Ына
Lenta.ru вчера в 20:35
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Экс-игрок ЦСКА Олич рассказал об отношении русских к алкоголю
Бывший полузащитник немецкого "Гамбурга" и московского ЦСКА Ивица Олич рассказал об отношении русских к алкоголю.
Газета.Ru 03:59
Общество
Российские банки переводят сотрудников на работу с проживанием
Крупные российские банки приготовились к переводу части сотрудников на работу с проживанием в офисе.
РИА Новости 03:32
Экономика
Кудрин спрогнозировал спад экономики России до 8%
Спад российской экономики в текущем году может достичь 7-8%, однако после кризиса она восстановится и будет работать нормально.
BFM.ru 02:45
Экономика
Росстат зафиксировал снижение реальных располагаемых доходов россиян
Снижение реальных располагаемых доходов населения РФ в I квартале 2020 года составило 0,2% в годовом сравнении, говорится в опубликованной на сайте Росстата статистике.
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Ранее «ФедералПресс» сообщал, что у заместителя председателя отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерея Николая Балашова подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией.
ФедералПресс 02:28
Происшествия
В Курской области подтверждено ещё 32 случая заражения коронавирусом
Курск, 23 апреля 2020, 11:27 — REGNUM В Курской области 23 апреля подтверждено 32 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные оперативного штаба.
REGNUM 23 апреля в 04:27
Религия
Православные христиане встречают Фомину неделю, или Антипасху
Православные верующие на восьмой день после Пасхи отмечают Фомино воскресенье, или Антипасху - согласно церковному учению, в этот день апостол Фома встретился с воскресшим Христом.
РИА Новости 02:34
Общество
Премьер утвердил перечень перепрофилируемых медорганизаций
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил перечень перепрофилируемых медицинских организаций для оказания помощи пациентам с установленным новым коронавирусом или подозрением на него.
Вести.Ru вчера в 08:47
Общество
В России предложили ввести пропуска для пожилых людей и дачников
Напомним, накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова выступила против резкого снятия ограничений, введенных в связи с коронавирусом.
Комсомольская правда вчера в 01:41
Здоровье
Врач тульской больницы скончался от коронавируса
«Врач-терапевт клинической больницы «РЖД-Медицина» в Туле скончался от двусторонней пневмонии в инфекционном госпитале областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», - сказано в сообщении.
MedikForum.ru вчера в 17:01
Здоровье
В Крыму за сутки выявили два новых случая заражения коронавирусом
Общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции в республике Крым выросло до 69, за сутки выявлено два новых случая, сообщил в воскресенье глава региона Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:35
Общество
В больницах Ухани не осталось ни одного пациента с коронавирусом
Официальный представитель Государственного комитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн сообщил, что в больницах китайской Ухани в провинции Хубэй не осталось ни одного пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:56
Политика
Путин подписал закон о переносе дня окончания Второй мировой войны
Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября.
Известия 24 апреля в 10:41
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Власти Петербурга уточнили причины смерти медсестер с коронавирусом
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга рассказал о причинах смерти четырех медсестер из неофициального списка, где указаны медработники, умершие от коронавируса.
Коммерсантъ 01:54
Общество
Депутат Госдумы Калашников госпитализирован с коронавирусом
Глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что находится в больнице с двусторонним воспалением легких, вызванным коронавирусом.
Российская газета вчера в 06:53
Общество
В Кузбассе введут электронные пропуска
Правительство Кузбасса работает над системой электронных пропусков для контроля режима обязательной самоизоляции.
Коммерсантъ вчера в 12:25
Общество
Роспотребнадзор подготовил правила работы парикмахерских и магазинов
В рекомендациях Роспотребнадзора говорится, что владельцам салонов красоты и парикмахерских, прачечных, химчисток и магазинов непродовольственных товаров придется соблюдать несколько правил.
НТВ 24 апреля в 11:03
Политика
Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия 24 апреля в 18:17
Здоровье
Число зараженных коронавирусом на Украине перевалило за 8 тысяч
На Украине зафиксировали уже 8 тысяч 125 случаев заражения коронавирусом Covid-19.
Украина.ру вчера в 03:12
Шоу-бизнес
Марат Башаров рассказал о своем романе с Татьяной Навкой
В результате Навка увела Башарова из семьи и сама ушла от мужа-фигуриста Александра Жулина.
RuNews24.ru 03:52
Общество
Собчак объяснила желание приобрести долю в крабовом бизнесе
Собчак подтвердила РБК, что желает приобрести долю в этом бизнесе на Дальнем Востоке.
RuNews24.ru вчера в 22:14
Общество
Глава новосибирского главка МВД подал в отставку после скандала
Начальник главного управления МВД по Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку.
News.ru 24 апреля в 13:59
Авто
Составлен рейтинг автомобилей, которые почти не ломаются
Стали известны марки автомобилей, которые ломаются реже все. Рейтинг составила немецкая организация TUV.
Piter.tv 24 апреля в 13:56
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Сегодня исполнилось 34 года со дня аварии на Чернобыльской АЭС
Урал-пресс-информ 02:03
Общество
Еще 128 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
Число вылечившихся от коронавируса в Москве за прошедшие сутки увеличилось на 128 и составило 3 175.
ТАСС 03:32
Технологии
Смартфон может стать источником заражения в период пандемии COVID-19
Использование смартфонов в период пандемии может быть опасным.
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Политика
Путин и Трамп приняли заявление о 75-летии встречи на Эльбе
Встреча в районе Торгау в 1945 году ускорила окончательный разгром вермахта и фактически ознаменовала конец Третьего рейха.
РИА Новости вчера в 11:04