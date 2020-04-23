Коронавирус
РБКГлавврач записал видео из коронавирусной реанимации в Москве
Главный врач городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко записал видео из реанимации, в которой лежат пациенты с коронавирусом. Соответствующие кадры опубликовал оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением заболевания.
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Главврач больницы показал на видео опасность коронавируса: На аппаратах ИВЛ все больше молодежи!
Комсомольская правда12:34
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