Коронавирус

РБКРБКГлавврач записал видео из коронавирусной реанимации в Москве

Главный врач городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко записал видео из реанимации, в которой лежат пациенты с коронавирусом. Соответствующие кадры опубликовал оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением заболевания.
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