Коронавирус
РБКГлавврач записал видео из коронавирусной реанимации в Москве
Главный врач городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко записал видео из реанимации, в которой лежат пациенты с коронавирусом. Соответствующие кадры опубликовал оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением заболевания.
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Происшествия
В Крыму арестован начальник управления Службы стройнадзора
Начальник управления Службы госстройнадзора Республики Крым, обвиняемый в покушении на получение взятки в особо крупном размере, заключен под стражу.
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Общество
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Белоруссия договорилась о покупке нефти из Польши
Покупку нефти у других поставщиков Минск начал рассматривать во время многомесячного конфликта с Россией по поводу цен на сырье.
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Космос
Захват планеты начат с Украины. Илон Маск не на шутку перепугал киевлян
Соответсвующие видео появились в YouTube По замыслу Space X, орбиту Земли в перспективе опутают тысячи мини-спутников, которые покроют всю территорию планеты высокоскоростным интернетом.
Украина.ру 05:32
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Минтруд предложил увеличить срок вахты до полугода из-за коронавируса
Временные правила предусматривают, что в исключительных случаях при невозможности прибытия вахтовой смены из-за противоэпидемических ограничений работодатель может увеличить продолжительность вахты еще на три месяца — до полугода, следует из проекта постановления.
РБК 07:43
Происшествия
МВД Подмосковья опровергло данные о нападениях безработных на граждан
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RT на русском 11:46
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Песков ответил на слова Грефа о налоге на проценты по вкладам
Мнение главы Сбербанка Германа Грефа о введении налога на проценты по вкладам является авторитетным, однако данная инициатива исходила в том числе от президента страны и уже формализована.
Известия вчера в 06:36
Политика
Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет.
RT на русском 07:25
Здоровье
В Калининградской области заразились коронавирусом 43 медика
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Каскад 11:35
Экономика
Мишустин рассказал о мерах поддержки многодетных семей
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что объём поддержки всех многодетных семей для улучшения жилищных условий может составить более 1 млн рублей.
RT на русском 06:30
Авто
Новая LADA «Копейка»-2020: АВТОВАЗ прокомментировал ситуацию с возрождением модели
Увы, но представители АВТОВАЗа не подтвердили ни один из слухов, сообщив, что в планах компании нет пока места для возрождения моделей прошлых лет и работы ведутся исключительно с новыми моделями.
Car.ru вчера в 10:33
Экономика
ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева
ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
Общество
Собянин заявил о нарастающей проблеме коронавируса в Москве
Проблема с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве не уходит, а нарастает.
RT на русском 11:23
Шоу-бизнес
Представитель Заворотнюк назвала справку о раке мозга поддельной
Представитель Анастасии Заворотнюк Марина Потапова заявила, что опубликованная ранее в СМИ справка о диагнозе актрисы является подделкой.
НТВ вчера в 11:20
Экономика
Правительство не поддержало повышенную выплату к пенсии с 75 лет
Комиссия правительства по законопроектной деятельности подготовила отрицательные отзывы на два законопроекта, предусматривающих повышенную фиксированную выплату к пенсии для граждан старше 75 лет.
Коммерсантъ вчера в 01:25
Гаджеты
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Переход Apple на собственные процессоры, скорее всего, начнется с нового ноутбука, потому что первые фирменные чипы Mac компании не смогут соперничать с производительностью, которую Intel обеспечивает для высокопроизводительных MacBook Pro, iMac и настольных компьютеров Mac Pro.
Вести.Ru 08:47
Общество
В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков
Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru вчера в 15:35
Политика
Захарова назвала число вернувшихся в Россию из США школьников
МИД установил имена 42 российских школьников, приехавших в США по различным учебным программам, из них восемь человек вернулись в Россию.
РБК 11:37
Автоспорт
В Ferrari опровергают уход из Формулы 1
F1news.ru 05:50
Интернет
Яндекс запустил платформу для умных телевизоров
Яндекс объявил о запуске платформы для умных телевизоров.
Gazeta.SPb 10:57
Наука
Передается ли коронавирус половым путем
Группа ученых из Китая и США доказали, что коронавирус не передается половым путем.
Актуальные Новости 01:17
Политика
Медицинский исследователь назвал свое увольнение политическим
Политически мотивированным назвал свое увольнение с поста директора Управления биомедицинских разработок и перспективных исследований (Biomedical Advanced Research and Development Authority, BARDA) при Минздраве США Рик Брайт в интервью 22 апреля газете The New York Times.
ИА Красная Весна вчера в 22:13
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы ресторанов
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы кафе и ресторанов в условиях пандемии COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости 09:29
Общество
В Германии разрешили клинические испытания вакцины от коронавируса
Для первых клинический испытаний отобрали 200 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет.
RuNews24.ru вчера в 06:32
Армия и оружие
Трамп вновь заявил о готовности ВМС США стрелять по катерам Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности американских военных открывать огонь по иранским вооружённым катерам, идущим на опасное сближение с кораблями Военно-морских сил США.
RT на русском вчера в 21:17
Общество
Минобрнауки поддержало введение фиксированных окладов бюджетникам
Ранее 23 апреля Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить для работников бюджетной сферы фиксированные оклады.
Известия 08:18
Здоровье
Главу Ставрополья возмутили очереди пациентов в онкодиспансере
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поручил руководству краевого онкологического диспансера решить вопрос с очередями, которые скапливаются у дверей медучреждения.
Своё ТВ вчера в 15:26
Общество
ФАС проверит ретейлеров из-за завышения цен на лимоны до 500%
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит ретейлеров из-за случаев завышения цен на лимоны.
РБК 10:08
Общество
В Минздраве России призвали продлить самоизоляцию на майские праздники
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико призвал распространить ограничительные меры по профилактике коронавируса в России на майские праздники.
НТР 24 вчера в 09:20
Общество
В Волгоградской области готовятся ввести цифровые пропуска
Как стало известно РИАЦ, в администрации Волгоградской области готовятся предложения о создании системы оформления и выдачи цифровых пропусков в случае ухудшения ситуации с коронавирусом.
РИАЦ 06:14