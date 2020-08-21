Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Компания
Компания

ФБК потребует в ЕСПЧ запретить России мешать перевозке Навального

Фонд борьбы с коррупцией намерен обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), чтобы он запретил властям России препятствовать транспортировке оппозиционера Алексея Навального за границу. Об этом заявила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.В источнике
Леонид Волковроссийский политик
Мы сделали все возможное и невозможное, и вот через час ровно самолет приземлится в Омске, все бумаги подготовлены и оформлены, и тут внезапно нам заявляют: нельзя транспортировать. В том числе по решению и под ответственность Юлии.
С чего всё началось
Оппозиционер Алексей Навальный нетранспортабелен, его состояние нестабильное, передает
 пресс-секретарь политика Кира Ярмыш слова главного врача больницы скорой помощи №1 Омска.
Коммерсантъ01:26
Подробнее о событии
РИА Новости

Врач объяснил отказ в перевозке Навального

РИА Новости06:05
Интерфакс

ФБК просит ЕСПЧ вмешаться в ситуацию с Навальным

Интерфакс02:17
BFM.ru

Ярмыш заявила, что врачи не дали согласия на перевозку Навального

BFM.ru01:16
НГС55

Главврач БСМП-1 не разрешает транспортировать Навального в Германию

НГС5501:42
Город55.ру

«Навальный нетранспортабелен». Врачи не хотят отпускать политика из Омска

Город55.ру01:33
Московский Комсомолец

Российские врачи заявили, что Навальный нетранспортабелен

Московский Комсомолец01:27
РБК

Соратники Навального попросят ЕСПЧ запретить России мешать его перевозке

РБК04:14

В МГУ потребовали лишить Лукашенко звания почетного профессора

Студенты, выпускники и ряд преподавателей Московского государственного университета имени Ломоносова потребовали лишить президента Белоруссии Александра Лукашенко звания почетного профессора, текст обращения опубликован на сайте Межрегионального профсоюза работников высшей школы "Университетская солидарность".
РИА Новости04:30
44

Правоохранительные органы отрицают наличие ядов в крови Навального

Источник в правоохранительных органах сообщил, что предварительной версией является отравление психодислептиками (галлюциногенными веществами) и что яд в организме политика не обнаружен, передаёт ТАСС.
МордовМедиа04:34

Белорусский архиерей призвал священников не участвовать в митингах

Обращаясь ко всем верующим, иерарх БПЦ заметил, что в порыве своих эмоций, непрощения взаимных обид и выяснения тех или иных обстоятельств можно "причинить непоправимый вред миролюбивому белорусскому народу и нашей дорогой родине".
РИА Новостивчера в 15:31

Шойгу: обучение в академии Генерального штаба проходят военнослужащие 35 государств

Методики подготовки военнослужащих высоко оцениваются иностранными специалистами Передовые методики подготовки, применяемые в академии Генерального штаба, высоко оцениваются иностранными военными специалистами, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
ТК Звезда05:16

Новые требования КНР вызвали скопление вагонов на границе с Россией

Угольные компании РФ, ОАО "Российские железные дороги" и чиновники видят проблемы с прохождением груза через пограничные переходы с Китаем, пишет в пятницу "Коммерсантъ"; китайская сторона пояснила РЖД, что проблема связана с новыми требованиями таможенных органов КНР к качеству импортного угля.
Интерфакс01:40
15