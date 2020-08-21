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РБК
РБК

Главврач заявил о невозможности перевозить Навального из Омска

Состояние политика врачи оценивают как нестабильное, он нетранспортабелен. Слова главного врача привела пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш в Twitter. «Решения родственников для его перевозки недостаточно», — написала Ярмыш.В источнике
С чего всё началось
Оппозиционер Алексей Навальный нетранспортабелен, его состояние нестабильное, передает
 пресс-секретарь политика Кира Ярмыш слова главного врача больницы скорой помощи № 1 Омска.
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Врачи признали Навального нетранспортабельным, заявили в ФБК

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