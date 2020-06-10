Бригаду, отправляющуюся в Забайкальский край, возглавляет Марьяна Лысенко, главный врач больницы №52. Медицинскую бригаду, вылетающую в Дагестан – Денис Проценко, главный врач медицинского комплекса в Коммунарке", - говорится в сообщении.

с чего всё началось

Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко и другие медики приедут в регионы для помощи в лечении больных с COVID-19, сообщил оперативный штаб по ситуации с коронавирусом. Господин Проценко, который в апреле сам переболел коронавирусом, будет помогать в Дагестане.

Главврача Коммунарки отправят на помощь в Дагестан

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