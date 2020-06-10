Здоровье
КоммерсантъГлавврача Коммунарки отправят на помощь в Дагестан
Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко и другие медики приедут в регионы для помощи в лечении больных с COVID-19, сообщил оперативный штаб по ситуации с коронавирусом. Господин Проценко, который в апреле сам переболел коронавирусом, будет помогать в Дагестане.
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с чего всё началось
Бригаду, отправляющуюся в Забайкальский край, возглавляет Марьяна Лысенко, главный врач больницы №52. Медицинскую бригаду, вылетающую в Дагестан – Денис Проценко, главный врач медицинского комплекса в Коммунарке", - говорится в сообщении.РИА Новости06:15
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Главврач Коммунарки отправится в Дагестан для помощи в борьбе с коронавирусом
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Главврач Коммунарки отправится в Дагестан для помощи в борьбе с коронавирусом
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