Общество

Бизнес-газетаБизнес-газетаГлавврача больницы Армавира уволят из-за акции протеста врачей

Вице-губернатор Минькова заявила также, что губернатор региона дал поручение уволить в течение суток главного врача армавирской горбольницы, к которой относится служба неотложной помощи, если комиссия подтвердит данные о недоплатах медикам.
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Власти Краснодарского края ответили на просьбу армавирских медиков не увольнять главврача больницы после скандала с невыплатами

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Медики заступились за уволенного главврача армавирской больницы

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По решению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева главврач больницы Армавира будет уволен

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Главврача больницы в Армавире уволили после акции протеста врачей

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Общество

Глава Роспотребнадзора рассказала, что будет с сезоном отпусков

Полный выпуск программы выйдет в эфир 17 мая на телеканале "Россия 1" в 22:30 по московскому времени.
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Общество

Регионы ужесточат требования к торгующим спиртным барам в жилых домах

Около половины российских регионов готовятся ужесточить ограничения для заведений общепита, торгующих спиртными напитками в жилых домах.
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Forbes перечислил самые недооцененные города России

Американский журнал Forbes составил рейтинг самых недооцененных городов России. Материал подготовил журналист Джаред Ранахан.
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Общество

В России представили две модели распространения коронавируса

Представленная ранее модель Сбербанка по заболеваемости коронавирусом предполагает, что пик эпидемии COVID-19 в России произошел 16 мая.
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Киев, 18 мая 2020, 05:53 — REGNUM Украинский журналист не смог получить ответа на вопрос об «аннексии» Крыма от проживающего в Киеве российского юмориста и бывшего участника команды КВН «Уездный город» Сергея Писаренко, следует из интервью, опубликованного на канале ISLND TV.
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Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали более 200 тысяч человек

Петицию с требованием запретить въезд в Европу и США российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на сайте Change.org поддержали более 200 тысяч человек.
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Происшествия

При крушении самолета пилотажной группы «Снегири» в Канаде погиб пилот

Ведомости 21:03
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Происшествия

В Новосибирской области умерли две женщины с COVID-19

Два пациента с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" скончались за сутки в Новосибирской области, общее количество летальных случаев в регионе выросло до 18, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
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Армия и оружие

В Красноярский край перебросят военных для борьбы с коронавирусом

Минобороны России перебросит до 200 военнослужащих и около 100 единиц специальной военной техники в Северо-Енисейский район Красноярского края для борьбы с коронавирусной инфекцией.
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Происшествия

СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»

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Посол Китая в Израиле найден мертвым

Посол Китая в Израиле Ду Вэй обнаружен мертвым у себя дома в Герцлии, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на представителя МИДа.
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Общество

ВОЗ сочла популярный метод защиты от COVID-19 вредным и неэффективным

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РИА Новости 15:49
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Эпидемиолог из КНР обвинил власти Уханя в сокрытии масштабов эпидемии

Пекин, 17 мая 2020, 18:50 — REGNUM Обвинение властям китайского города Ухань в сокрытии реальных масштабов вспышки COVID-19 выдвинул 17 мая в эфире телеканала CNN ведущий советник правительства КНР по борьбе с коронавирусом Чжун Наньшань.
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Культура

Умерла театральный художник Татьяна Сельвинская

Театральный художник, заслуженный деятель искусств РСФСР, почётный академик Российской академии художеств (РАХ) Татьяна Сельвинская скончалась в возрасте 92 лет.
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Трое россиян вошли в двадцатку богатейших жителей Британии

Британские средства массовой информации составили рейтинг самых богатых людей страны, в него вошли трое россиян — Роман Абрамович, Михаил Фридман и Алишер Усманов.
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Информация о грядущих новинках от Xiaomi появилась в Сети

Сетевой информатор раскрыл информацию про будущие новинки от китайской компании.
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В Омской области ввели ветеринарный карантин

В Омской области ввели карантин по инфекционной анемии лошадей.
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Политика

Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией

России следует делать упор на развитие высоких технологий, чтобы сохранить свою цивилизацию, считает президент Владимир Путин.
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В России может снизиться размер ежемесячной накопительной пенсии

В России со следующего года может снизиться размер ежемесячной накопительной пенсии за счет увеличения срока выплат.
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Назван редкий симптом коронавируса, который может стать единственным

Эксперт в области хронических заболеваний метаболизма в Колледже наук GMU Анча Баранова рассказала о редком симптоме коронавирусной инфекции, который может быть "первым и последним".
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Оверим победил Харриса в главном бою UFC Fight Night 172

Нидерландский боец смешанного стиля Алистар Оверим одержал победу над представителем США Уолтом Харрисом на бойцовском турнире UFC Fight Night 172.
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Группа Little Big нашла плюс в пандемии коронавируса

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Нападающий «Баварии» Томас Мюллер и главный тренер команды Ханс-Дитер Флик стали участниками забавного эпизода в конце матча 26-го тура чемпионата Германии против «Униона».
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Стали известны первые кандидаты на вакцинацию от коронавируса в России

Кандидатами на вакцинацию от коронавируса, в первую очередь, станут те, кто находится в группе риска.
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Путин поручил сохранить режим самоизоляции для россиян старше 65 лет

Президент России Владимир Путин поручил правительству и региональным властям ряд поручений, в числе которых обеспечение сохранения режима самоизоляции для лиц старше 65 лет в связи с коронавирусом.
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Чемпионат России по футболу возобновится с 21 июня

Чемпионат России по футболу, приостановленный из-за короновируса, возобновится 21 июня, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на РИА Новости.
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Фигурное катание

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