Общество

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнГлавврача больницы в Армавире уволят после жалоб врачей

Медики устроили акцию протеста из-за нарушения выплат. Главного врача больницы в Армавире уволят из-за нарушений с выплатами медикам за работу с пациентами с коронавирусом, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.
Читать в источнике
Комментировать989

Подробнее о событии

Сотрудники больницы Армавира записали видеообращение в поддержку главного врача

Сайт города Армавира03:20

Медики заступились за уволенного главврача армавирской больницы

РИА Новости08:53

Сколько зарабатывает уволенный после жалоб медиков главврач Армавирской горбольницы

Блокнот Краснодар09:00

Власти Краснодарского края ответили на просьбу армавирских медиков не увольнять главврача больницы после скандала с невыплатами

Подъём10:47

Главврача больницы в Армавире уволили после акции протеста врачей

РБКвчера в 08:49

Главврача больницы в Армавире уволят после жалоб медиков на нарушения с выплатами

ТАССвчера в 08:28

По решению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева главврач больницы Армавира будет уволен

Кубанские новостивчера в 07:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 21:47, Ашберн
Политика

Трамп заявил о снижении числа заражений коронавирусом в США

«Число случаев коронавируса сильно снижается по всей территории Соединенных Штатов, за некоторыми исключениями», — написал американский лидер.
РБК 21:40
1
Культура

Умерла американский режиссер Линн Шелтон

Режиссер, сценарист и продюсер Линн Шелтон скончалась в США.
Московский Комсомолец 03:08
5
Общество

Россияне до конца мая смогут невооруженным глазом наблюдать МКС

РИА Новости 09:20
224
Экономика

Арендаторы смогут требовать скидку или разрывать договор без штрафа

Арендатор может потребовать снижения платы за помещение, а если владелец не уступит, будет вправе расторгнуть договор без штрафов до 1 октября 2020 г. А арендодатель может не возвращать обеспечительный платеж, если это предусмотрено договором.
Ведомости 17:06
4
Здоровье

Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии приблизилось к тысяче

По информации Управления Роспотребнадзора по Бурятии на утро 18 мая, в республике зарегистрировано 973 (+25) лабораторно подтвержденных случая заражения COVID-19.
Ариг Ус 21:02
59
Происшествия

13 человек пострадали при стрельбе во время поминальной службы в США

13 человек пострадали при стрельбе во время поминальной службы в американском штате Луизиана, сообщает в воскресенье Associated Press.
Интерфакс 14:14
10
Политика

Живущий в Киеве российский юморист резко ответил на вопрос о Крыме

Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости 12:41
298
Шоу-бизнес

Константин Богомолов превратил Собчак в старуху ради нового сериала

Актуальные Новости 08:37
11
Шоу-бизнес

Наташа Королева рассказала о здоровье живущей рядом Заворотнюк

Певица Наташа Королева рассказала, что является соседкой актрисы Анастасии Заворотнюк в Крекшино.
Московский Комсомолец 05:25
20
Кино

Представлен рейтинг самых сексуальных фильмов всех времен

Комсомольская правда 09:52
24
Гаджеты

Xiaomi продемонстрировала возможности камеры Redmi Note 10 Pro

На этой неделе смартфон уже появился в базе данных китайского регулятора TENAA, который подтвердил, что Redmi Note 10 Pro будет построен на основе однокристальной системы линейки Dimensity 800.
Профиль вчера в 09:51
4
Общество

В Бельгии медики устроили «коридор позора» для премьер-министра

Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру Софи Вильмес из-за сложившейся в стране ситуации с коронавирусом, передает телеканал RTBF.
Газета.Ru 14:32
521
Происшествия

Посол КНР в Израиле обнаружен мертвым у себя дома

Посол Китая в Израиле Ду Вэй в воскресенье обнаружен мертвым на окраине Тель-Авива в доме, который занимал, сообщает "Би-би-си" со ссылкой на заявление представителя полиции.
Интерфакс 04:41
104
Политика

Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией

России следует делать упор на развитие высоких технологий, чтобы сохранить свою цивилизацию, считает президент Владимир Путин.
РИА Новости 09:50
7,1K
Происшествия

Фотограф из Уфы погибла в Дубае, сорвавшись со скалы

"Случилась большая беда, 15 мая в Дубае погибла Юлия Хабибуллина, фотограф из Уфы", — написала на своей странице в Facebook пользователь социальной сети Альфия Курманаева.
РИА Новости 14:05
39
Общество

В России снизится размер ежемесячной накопительной пенсии

Месячная сумма накопительной пенсии граждан в 2021 году уменьшится.
Известия 14:00
52
Происшествия

При крушении самолета пилотажной группы «Снегири» в Канаде погиб пилот

Ведомости 21:03
4
Футбол

Федун сообщил об улучшении самочувствия

Вице-президент компании ЛУКОЙЛ, владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун, которого ранее положили в больницу с коронавирусной инфекцией, сообщил об улучшении состояния.
РБК 13:23
Общество

Голикова заявила, что врачи в России не скрывают смерти от COVID-19

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова опровергла обвинения западных СМИ в том, что в России манипулируют статистикой смертности от COVID-19, и заявила, что российским больницам невыгодно скрывать такие смерти.
Интерфакс 05:25
423
Политика

Трамп анонсировал создание «супер-пупер-ракеты»

Соединенные Штаты разрабатывают "супер-пупер-ракету", которая будет развивать в 17 раз большую скорость, чем все существующие на данный момент аналоги.
ТАСС 15 мая в 14:36
1K
Кино

Махершала Али предстал в образе Блэйда

Kinonews.ru 05:10
Общество

Попова: летом придётся соблюдать введённые из-за коронавируса правила

Ранее Попова прокомментировала возможность сезона отдыха на российских курортах в 2020 году.
RT на русском 06:57
67
Футбол

Чемпионат Испании планируют возобновить 12 июня

Президент испанской Примеры Хавьер Тебас прокомментировал возобновление сезона чемпионата Германии по футболу, а также назвал ориентировочную дату рестарта Ла Лиги.
Чемпионат 21:42
Футбол

«Барселона» отпустит Самеду в «Ювентус» в обмен на двух футболистов

В Турин отправится защитник Нелсон Самеду, а в обратном направлении последуют игрок обороны Маттиа де Шильо и хавбек Миралем Пьянич.
ProstoProSport 14:44
Политика

Украинский адвокат задумался о пересоздании страны под именем Русь

Напомним, ранее посол Украины в США Юрий Щербак заявлял о том, что Москва украла принадлежащее Киеву название «Русь», сделав из него «Россию».
REGNUM 21:30
19
Общество

Названы самые недооцененные российские города

Lenta.ru 21:33
1
Кино

«Великая» показалась на экранах

На платформе Hulu состоялась премьера сериала под названием «Великая».
Коммерсантъ FM вчера в 13:13
3
Культура

Граффити с Сергеем Бодровым в Петербурге снова испортили вандалы

Граффити с Сергеем Бодровым, размещенное возле Александро-Невской лавры, снова испортили вандалы.
Петербургский дневник 10:56
29
Общество

Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
Коммерсантъ 17:27
1K
Политика

Вице-премьер Чехии заявил, что нет доказательств ввоза яда из России

Вице-премьер Гамачек заявил, что, судя по всему, ни чешская полиция, ни чешские спецслужбы не обладают какими-то доказательствами того, что российский дипломат привозил яд в Чехию и имел какие-то преступные намерения.
REGNUM 11:01
131
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное