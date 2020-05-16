Общество

Слово и ДелоСлово и ДелоГлавврача больницы в Армавире уволили за нарушения выплат медикам

Прокуратура Краснодарского края проверяет информацию, сообщает ТАСС. Главный врач больницы в Армавире, в которой персонал жаловался на невыплату денежных средств за работу с пациентами с коронавирусом, будет уволен. Такое решение приняла администрация Краснодарского края.
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