Прокуратура Краснодарского края проверяет информацию, сообщает ТАСС. Главный врач больницы в Армавире, в которой персонал жаловался на невыплату денежных средств за работу с пациентами с коронавирусом, будет уволен. Такое решение приняла администрация Краснодарского края.

Главврача больницы в Армавире уволили за нарушения выплат медикам

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