Здоровье
РИА НовостиГлавврача больницы в Армавире уволят после акции протеста врачей
Главного врача армавирской городской больницы уволят из-за нарушений с выплатами медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами. Об этом сообщили РИА Новости в администрации Краснодарского края.
Читать в источнике
Оценить535
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 10:34, Ашберн
Комментарии
Здоровье
Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей
В Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
Газета.Ru вчера в 15:43
Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
РИА Новости вчера в 21:18
Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полке онлайн»
Следственные действия по делам о реабилитации нацизма лицами, которые разместили в "Бессмертном полке – онлайн" фотоснимки нацистских преступников, продолжаются, подчеркнули в Следственном комитете.
Газета.Ru 06:52
Политика
США пытаются отрезать Huawei от мировых поставщиков микросхем
В соответствии с изменением правил иностранные компании, использующие для производства микросхем оборудование американского производства, должны будут получить в США лицензию, прежде чем поставлять свою продукцию Huawei или HiSilicon.
iXBT.com вчера в 08:13
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Общество
МВД рассказало о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус
В МВД России пояснили, в каких случаях граждан могут оштрафовать за бездействие при коронавирусе.
Коммерсантъ 04:55
Общество
В России предложили ввести пособие на маски и перчатки
Глава Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец выступила с инициативой о введении на время пандемии коронавируса пособия для покупки масок и перчаток.
Lenta.ru вчера в 00:39
Общество
Для отслеживания нарушителей самоизоляции в Подмосковье используют аэростат
Высотный видеокомплекс на базе аэростата применен в Московской области для отслеживания нарушителей режима самоизоляции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального округа Росгвардии.
Газета.Ru 09:30
Общество
Эпидемиолог назвал возможные варианты развития коронавируса
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о возможных вариантах развития коронавируса.
Вечерняя Москва 07:48
Общество
Кабмин уточнил правила выплат медикам, работающим с коронавирусом
Правительство уточнило правила стимулирующих выплат медицинскому персоналу и работникам, помогающим гражданам с коронавирусной инфекцией, строго исключив какие-либо почасовые подсчеты.
Российская газета 09:45
Космос
В центре Галактики обнаружена очень редкая суперземля
Астрономы обнаружили невероятно редкую новую суперземлю недалеко от центра Галактики.
Индикатор 14 мая в 09:32
Спорт
Врач баскетбольного ЦСКА умер от коронавируса
Говорит Москва 07:00
Политика
Толстой поставил условие для диалога с НАТО по Венскому документу
Председатель военного комитета НАТО Стюарт Питч заявил о предложении к РФ присоединиться к обновлению Венского документа.
News.ru вчера в 10:31
Футбол
Слуцкий: «Коронавирус может поставить крест на карьере футболиста»
Известный российский специалист Леонид Слуцкий, ныне занимающий пост главного тренера казанского «Рубина», высказал свою точку зрения о том, как коронавирус может повлиять на карьеру футболиста.
Евро-футбол.ру 08:13
Общество
Сооснователь Qiwi Солонин предоставил Дурову кредит на $17 млн
Один из основателей группы Qiwi Сергей Солонин решил переоформить в кредит свои инвестиции в блокчейн-проект Павла Дурова TON.
Ведомости 06:29
Общество
СК проверит данные о невыплате медикам в ряде регионов
Следователи проверяют сообщения о невыплате надбавок медикам, работающим с зараженными коронавирусом, в Новосибирской, Рязанской, Иркутской, Владимирской, Кемеровской областях, на Кубани, в Кабардино-Балкарии и других регионах, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
РИА Новости 09:42
Экономика
В «Опоре России» предсказали закрытие миллиона предприятий до августа
"С августа 2019 года по август 2020-го может закрыться один миллион малых предприятий", — сказал Калинин.
РИА Новости вчера в 18:34
Экономика
В России резко сократился прирост сбережений граждан
Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru вчера в 06:40
Политика
Украина обновила санкционный список против российских организаций
Президент Украины Владимир Зеленский обновил список российских организаций, против которых еще в 2017 году его предшественник Петр Порошенко ввел санкции.
ТАСС вчера в 16:45
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов развелся с Аленой Гавриловой
Эмин Агаларов развелся со своей супругой Аленой Гавриловой, с которой у них общий ребенок — дочь Афина.
Super.ru 13 мая в 11:40
Армия и оружие
В сирийском Алеппо ликвидирован главарь террористической группировки
Главаря группы «Лива Аш-Шималь» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили неизвестные 13 мая в провинции Алеппо, сообщает источник ИА Красная Весна в Сирии.
ИА Красная Весна 14 мая в 03:50
Хоккей
СКА обменял Плотникова в «Амур»
Газета.Ru 10:00
Армия и оружие
Шойгу: военнослужащие России завершили помощь Сербии и Италии
Москва, 15 мая 2020, 15:11 — REGNUM Мероприятия по борьбе с коронавирусом в Сербии, Италии, Боснии и Герцеговине завершили российские военные специалисты.
REGNUM вчера в 08:11
Технологии
Россиян предупредили о новом способе интернет-мошенничества
Менеджер по развитию бизнеса Kaspersky Fraud Prevention Екатерина Данилова предупредила о новом способе получения мошенниками доступа к интернет-банкингу россиян через программу для удалённого доступа.
Наша версия вчера в 04:44
Политика
Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России
Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона имеет уникальные виды оружия, которых пока нет ни у одной страны в мире.
Газета.Ru 07:04
Здоровье
Главный онколог Минздрава назвал потерю веса признаком развития рака
По словам главного онколога Министерства здравоохранения России, академика РАН Андрея Каприна, потеря веса является распространенным признаком развития рака.
Невские Новости вчера в 23:21
Общество
Актрису Муцениеце задержали за нарушение режима самоизоляции
В Москве задержана актриса Агата Муцениеце. В своем Instagram она сообщила, что ее уже забрали в полицию.
Московский Комсомолец 08:03
Футбол
«РБ Лейпциг» — «Фрайбург»: прямой эфир матча начнётся в 16:30
Сегодня, 16 мая, на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге состоится матч 26-го тура чемпионата Германии «РБ Лейпциг» — «Фрайбург».
Чемпионат 06:45
Авто
Tesla планирует обрушить цены на электрокары
Первоначально новая батарея будет применяться в выпускаемых в Китае моделях Tesla Model 3. Такой аккумулятор отличается невысокой ценой и долговечностью, а его использование, как ожидается, позволит сравнять стоимость электромобилей с ценой обычных машин с двигателем внутреннего сгорания.
Тарантас Ньюс вчера в 00:03