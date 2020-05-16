Главного врача армавирской городской больницы уволят из-за нарушений с выплатами медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами. Об этом сообщили РИА Новости в администрации Краснодарского края.

Главврача больницы в Армавире уволят после акции протеста врачей

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