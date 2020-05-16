Главного врача армавирской городской больницы уволят из-за нарушений с выплатами медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами. Об этом сообщили РИА Новости в администрации Краснодарского края.

Главврача больницы в Армавире уволят после акции протеста врачей

Общество Собянин рассказал о сроках действия ограничений в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса, будут действовать в столице еще минимум 1-2 недели. 832

Политика Путин поручил сохранить режим самоизоляции для россиян старше 65 лет Президент России Владимир Путин поручил правительству и региональным властям ряд поручений, в числе которых обеспечение сохранения режима самоизоляции для лиц старше 65 лет в связи с коронавирусом. 3,8K

Экономика Пашинян заявил об экономических успехах Армении в 2019 году Ереван, 16 мая 2020, 19:23 — REGNUM О самом высоком в 2019 году экономическом росте в Армении за последние 11 лет заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, сообщает Синьхуа.

Общество Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам Правительство разъяснило, как будут рассчитываться федеральные стимулирующие доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами. 333

Транспорт Приморские дальнобойщики устроили забастовку на границе с Китаем Российские дальнобойщики устроили забастовку на участке с границей Китаем. Об этом стало известно Evo-rus.com.

Здоровье Число случаев COVID-19 в Саратовской области превысило 1,4 тысячи Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Саратовской области превысило 1,4 тысячи, за сутки зарегистрировали 96 новых случаев, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19. 640

Космос Возможность образования жизни на Марсе опровергли Как отмечается, на поверхности планеты могут появляться и сохраняться от 6 часов до пары дней соляные растворы, однако их температура также слишком низкая для образования жизни на Марсе, сообщает "Радиус". 3

Космос Астроном объяснил, почему Земля «не прогревается» Период низкой активности Солнца затянулся, что может привести к снижению температуры на планете, заявил астроном Александр Молоствов.

Общество В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов. 439