Главный врач городской больницы Армавира будет уволен из-за нарушений, связанных с выплатами врачам, работающим с зараженными коронавирусом, сообщили РБК в пресс-службе губернатора Краснодарского края.

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Главного врача армавирской городской больницы уволят из-за нарушений с выплатами медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами. Об этом сообщили РИА Новости в администрации Краснодарского края.

Главврача больницы в Армавире уволят после акции протеста врачей

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