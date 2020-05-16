Общество
Моя Москва.онлайнГлавврача больницы в Армавире уволят после жалоб врачей
Медики устроили акцию протеста из-за нарушения выплат. Главного врача больницы в Армавире уволят из-за нарушений с выплатами медикам за работу с пациентами с коронавирусом, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.
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Главный врач городской больницы Армавира будет уволен из-за нарушений, связанных с выплатами врачам, работающим с зараженными коронавирусом, сообщили РБК в пресс-службе губернатора Краснодарского края.РБК08:49
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