Судья Чкаловского районного суда Екатеринбурга Игорь Шенаурин постановил назначить штраф в размере 100 тыс. рублей главному врачу центральной городской клинической больницы (ЦГКБ) №24 Алексею Малинкину за то, что он отправил несколько больных коронавирусом лечиться на дому.

с чего всё началось

Отмечается, что врача наказали на 100 тысяч рублей. Малинкина признали виновным по статье КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Главврача екатеринбургской больницы оштрафовали на 100 тысяч рублей

Экономика Названа опасность досрочного погашения кредита Юрлицам и физлицам, как правило, с экономической точки зрения не имеет смысла погашать кредиты досрочно, при этом для юридических лиц это может быть даже опасно, рассказал агентству "Прайм" гендиректор юридической фирмы Urvista Алексей Петропольский. 470

Происшествия В Кузбассе умер шестой пациент с коронавирусом Шестой пациент, зараженный коронавирусной инфекцией, скончался в Кузбассе, за последние сутки выявили еще 19 жителей Кемеровской области с коронавирусом, сообщил губернатор Сергей Цивилев. 24

Общество Москвичей предупредили о резком похолодании Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели. 398

Общество В Роспотребнадзоре рассказали о первом этапе снятия ограничений На первом этапе ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, разрешат работу некоторых непродовольственных магазинов и салонов красоты, а также прогулки с детьми. 751

Общество В Петербурге продлили ограничительные меры Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 31 мая, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. 439

Футбол Ловчев рассказал о договорном матче «Спартака» против «Черноморца» Экс-игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев в интервью изданию «Спорт-экспресс» рассказал о договорном поединке, который «красно-белые» якобы провели против одесского «Черноморца» в 1970-м году.

Футбол Гус Хиддинк назвал матч, который считает договорным Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк рассказал, что до сих пор злится от воспоминаний о матче 2009 года между «Челси» и «Барселоной» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

Экономика Экономист заявил о предстоящем сокращении пенсий в стране Как сообщил сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ), кандидат экономических наук Михаил Беляев, повышение пенсионного возраста в итоге отрицательно отразится на пенсиях россиян. 18

Политика США назвали условия для продления договора СНВ Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора. 859

Армия и оружие Более 12 тысяч лейтенантов пополнят ряды вооруженных сил Более 12 тысяч молодых лейтенантов из 36 вузов Минобороны России направятся к местам дальнейшего прохождения военной службы, сообщает министерство обороны РФ.

Общество Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло. 139

Общество Рособрнадзор допустил перенос ЕГЭ на август Рособрнадзор рассматривает перенос проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) на август в связи с пандемией коронавируса. 10

Общество Die Presse (Австрия): путинское поколение и великая война (Die Presse) Центральную роль в исторической политике Кремля играет миф о победе во Второй мировой войне.